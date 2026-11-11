Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

El presentador Jorge Bocacci realiza la apertura del evento frente al público antes del combate, y el desarrollo de la lucha libre en el cuadrilátero entre los personajes Gengis Kan y Long

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Ante las versiones que circularon sobre la salud de Jorge Bocacci, Graciela Di Biase, madre de su hijo y expareja del locutor, eligió conversar con Teleshow para contar cuál es su verdadero estado. La familia había mantenido reserva durante casi dos años, mientras lo acompañaba en un hogar de la Costa Atlántica.

Bocacci es una voz reconocida de la radio argentina, conductor de ciclos dedicados al tango y maestro de ceremonias de Titanes en el Ring, el programa creado por Martín Karadagián. Con 81 años, atraviesa un cuadro de salud complejo y recibe cuidados permanentes.

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“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, explicó Di Biase. Según señaló, eligieron resguardar su intimidad y su imagen pública porque “él vivió siempre de eso”.

Jorge Bocacci recibe el Martín Fierro por el ciclo «Bocacci a Tango limpio», emitido por Radio Cooperativa, resulta ganador en el rubro Musical en radio

En la charla, confirmó que Jorge Bocacci fue diagnosticado con un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo. El hallazgo se produjo después de una reciente internación en Mar de Ajó y de dos tomografías, tras las cuales un neurocirujano explicó a la familia los riesgos de una eventual operación. Ella y su hijo resolvieron no avanzar con una intervención por el estado general del comunicador y porque el médico no podía garantizar una recuperación posterior.

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Bocacci desarrolló una carrera en radio y televisión. Además de su trabajo en Titanes en el Ring, fue un referente de la difusión del tango en la radio con ciclos como Bocacci, a tango limpio, que pasó por emisoras como Radio del Plata, Radio 10, Radio Mitre y Radio Cooperativa.

Jorge Bocacci, Graciela Di Biase madre de su hijo Jorge

Di Biase contó que, antes de la entrevista, recibieron un llamado desde el hogar, y resolvieron llamar a una ambulancia lo trasladó al Hospital de Mar de Ajó, donde le realizaron estudios de sangre, orina y una tomografía.

El primer examen por imágenes no permitió obtener una conclusión. Según relató, el tomógrafo de Mar de Ajó no funcionaba y debieron trasladarlo a Santa Teresita para realizarle los estudios. Después de una segunda tomografía, la familia recibió el diagnóstico de un neurocirujano mientras circulaban otrass versiones sobre su cuadro: “Cuando se mal informó y dijeron que era un ACV, además todavía nosotros no sabíamos qué tenía. Por eso a mí me dio mucha bronca”, afirmó.

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La posibilidad de una intervención fue analizada durante la consulta médica. Sin embargo, el neurocirujano advirtió que, por el estado general del locutor, no podía garantizar que una operación mejorara su condición ni que lograra atravesar la recuperación posterior y un eventual tratamiento de quimioterapia. Tras esa explicación, ella y su hijo tomaron la decisión de no avanzar con la cirugía.

Bocacci atraviesa un cuadro de salud complejo y recibe cuidados permanentes en un hogar de la Costa Atlántica

Actualmente, Bocacci recibe corticoides para desinflamar el cerebro y analgésicos. La familia también planea consultar con el psiquiatra que lo acompañaba para definir si continuará con la medicación que recibía desde antes del diagnóstico.

“Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”, fue la explicación que, según Di Biase, recibieron sobre la etapa que atraviesa el comunicador.

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Los primeros síntomas del deterioro de su salud

Jorge Bocacci y Jorge su hijo en la ceremonia de los MArtìn Fierro

La situación de salud de Bocacci se había vuelto más compleja en 2024, cuando sufrió una caída en Buenos Aires y permaneció tres meses internado en el Hospital de Clínicas por una fractura expuesta en una pierna. Luego de la operación, fue trasladado a la Costa Atlántica, donde vive su hijo, para continuar con la rehabilitación y estar cerca de su familia.

“De la pierna se recuperó muy bien”, dijo Di Biase. Sin embargo, durante esa etapa advirtieron cambios en su comportamiento que no se vinculaban con la lesión física. Comenzó a tener alucinaciones, a escuchar voces y a manifestar ideas de persecución. En ese momento los medicos, les indicaron que podía ser una condición asociada a la edad. Con el paso del tiempo, los médicos le hablaron de un cuadro de demencia.

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Di Biase relató que Bocacci tuvo otras caídas mientras vivía solo y que también atravesó episodios que hicieron imposible sostener esa dinámica. A partir de entonces, Di Biase y su hijo resolvieron buscar una institución donde pudiera recibir asistencia permanente.

Jorge Bocacci y Sandro amigos inseparables

El conductor aceptó trasladarse a un hogar de la zona de Paraje Pavón, cerca de Mar de Ajó, con una condición: contar con una habitación individual. Desde hace casi dos años reside allí y recibe cuidados cotidianos.

Durante buena parte de ese período, Di Biase y su hijo lo visitaban todos los sábados, lo llevaban a sus controles médicos y, cuando su estado se lo permitía, salían a comer o a pasear. “Él estuvo bien ahí. Hizo amistad, se familiarizó bastante bien”, relató la madre de su hijo. También contó que hacía gimnasia y que había días en los que estaba más conectado con el entorno. En esos momentos conversaba y podía caminar con mayor estabilidad. “Le decías: ‘Jorgito, mirá cómo caminás’, y caminaba sin el andador”, recordó.

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Pero en las últimas semanas su condición se agravó. Tiene dificultades para caminar, expresarse y comer alimentos sólidos por problemas de deglución. Durante estos dos años, la familia eligió mantener en reserva el deterioro de salud de Bocacci. Di Biase explicó que buscaban evitar una exposición que pudiera afectarlo, sobre todo durante los episodios de confusión que atravesó: “Tratamos de cuidarle su imagen, porque él vivió siempre de su profesión pública”, concluyó la mujer a Teleshow.

Jorge Bocacci y el lìder de Titanes en el ring, Martín Karadajián