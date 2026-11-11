“Ponete capucha y metete en la cochera”: así fue la insólita primera cita de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Durante una emisión del programa de streaming La Jugada, Mica Viciconte relató el fallido primer encuentro que tuvo con Fabián Cubero en su departamento (La Jugada - Telefe)

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Mica Viciconte y Fabián Cubero construyeron una historia familiar que hoy comparten con sus seguidores. Pero el comienzo de la relación estuvo marcado por situaciones bastante menos planificadas. Durante una emisión de La Jugada (Telefe Streams), la influencer recordó cómo fue la primera cita con el exfutbolista y el particular desenlace que tuvo la velada.

“Le digo: ‘Si querés, venite a mi departamento’”, contó Viciconte, al explicar cómo surgió la propuesta. La frase provocó gritos y risas entre sus compañeros, que no podían creer que hubiera decidido invitarlo a su casa en lugar de encontrarse en un espacio público. “(Él) me invitó a comer, yo le dije: ‘A un lugar público, no’. Y después le dije: ‘Escuchá, yo vivo en un departamento súper humilde’”, relató.

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Mica, lejos de retractarse, continuó con el relato y detalló las instrucciones que le dio a Cubero para que llegara al departamento. “Vení a mi casa si querés, es un departamento muy tranqui. No sé qué nivel manejás”, le había dicho. Después, le explicó cómo debía hacer para que ella pudiera abrirle la puerta sin que él tuviera que subir solo.

La pareja tuvo una particular cita en el entonces departamento de la exCombate (Instagram)

“Es un departamento que te tengo que abrir yo. A media cuadra hay una cochera, metete en la cochera, cambiate la ropa, ponete capucha, avisame cuando estés afuera, salgo y te abro”, contó Viciconte. La influencer había pensado en cada detalle para recibirlo en su casa sin generar rumores en la prensa, aunque el encuentro todavía tenía algunos obstáculos por delante.

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Es que el horario también complicó la organización. Mica contó que tenía un partido y que la cita quedó condicionada por esa actividad. “Le pregunto: ‘¿Venís a comer?’. Y él me dice: ‘Tengo un partido’. La historia se vuelve a repetir”, recordó la exintegrante de Combate sobre aquel encuentro que ocurrió a últimas horas de la noche. “No, escuchame. Me dice: ‘No, olvidate, miramos una peli nomás’. Le digo: ‘No, yo tengo un hambre que ni peli’”, relató. Entonces, la influencer le propuso pedir algo para comer y sumó el helado a la noche. “Le digo: ‘Voy a pedir helado, ¿querés helado?’. ‘No, no, yo te robo’”, recordó sobre la respuesta de Cubero.

“Vino y me dijo: ‘Tengo una película para ver’. Chicos, ¿qué película vi en la primera cita?”, preguntó Mica, antes de revelar el título. “Hasta el último hombre”, respondió, mientras sus compañeros reaccionaban al dato y le pedían más detalles sobre la trama. “Es una película en la que él no usa armas, que está, creo, en la guerra, no sé qué...”, describió, sin recordar con precisión todos los detalles del argumento. La elección generó nuevas expresiones de sorpresa, porque no parecía el plan más romántico para una primera cita.

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Con un toque de humor, Viciconte recordó la fallida cita que mantuvo con el exfutbolista (Instagram)

Sin embargo, Mica aclaró que la película no fue un fracaso. “Comimos helado y vimos toda la película. Peliculón igual”, afirmó. Así, la noche terminó con la pareja frente a la pantalla, compartiendo helado y una película que, aunque no había sido elegida por ella, quedó asociada a los primeros momentos de la relación.

No es la primera vez que Mica cuenta detalles de los comienzos de su vínculo con el exfutbolista. En septiembre pasado, durante otra conversación, recordó un episodio que ocurrió la primera vez que intentaron mantener relaciones sexuales. “La primera vez con mi pareja, él se acalambró. Yo lo conté”, relató. Después reconstruyó lo que había sentido: “Estábamos en la previa y, en un momento, yo siento que, viste cuando estás por tener el calambre, que lo sentís”.

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Cuando otra persona comparó el episodio con una situación similar, Mica marcó la diferencia: “Claro, pero no en el acto sexual”. Luego contó cómo reaccionó frente a la molestia de Cubero. “Ahí yo le dije: ‘¿Estás bien?’. ‘Me da calambre’, me responde, a lo que le dije: ‘¿Te elongo?’”, relató. “Él venía de un partido, por lo que era probable que se fuera a acalambrar”, sostuvo. Cubero decidió detenerse para estirar el músculo y aliviar la molestia: “Él me dijo: ‘No, no, no, no’. Se estiró un poco, qué sé yo”.

En plena emisión de streaming, Mica Viciconte contó el inesperado problema que vivió con una pareja suya durante su primera relación sexual (La Jugada - Telefe Streams)

Cuando le preguntaron si la situación había obligado a suspender el momento, Mica respondió con naturalidad: “Hubo una pausa hasta que se retomó todo”. Luego completó: “Después se retomó todo bien”.

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Entre aquella primera cita atravesada por el helado y una película de guerra, y el inesperado calambre durante la intimidad, Viciconte volvió a contar los episodios menos previsibles del comienzo de su relación con Cubero.