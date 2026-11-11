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Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un pequeño fanático en su casa con un regalo único: “¡Mentira que sos vos!”

Un nene influencer llamado Joaco Abel Velardez, quien luce su talento musical en las redes, lanzó un reto en Instagram. Antes de que pasara un día, el músico lo desconcertó apareciendo en su hogar

Patricio Sardelli acudió a la vivienda del menor en Don Torcuato al segundo día de la iniciativa virtual (Video: Instagram)

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Patricio Sardelli le regaló una guitarra eléctrica nueva a Joaco Abel Velardez, un pequeño fanático de Airbag quien luce su talento musical en las redes, que se había propuesto tocar un tema de la banda por día hasta llegar a él. La historia se convirtió en uno de los momentos más conmovedores que el rock nacional argentino dejó en las últimas semanas. El encuentro tuvo lugar en la casa del chico, en Don Torcuato, y quedó registrado en videos que acumularon decenas de miles de interacciones en Instagram.

Todo comenzó cuando Joaco, un nene dueño de una pasión desbordante por la guitarra eléctrica, lanzó un desafío en sus redes sociales: grabaría un tema de Airbag por día hasta llegar a Pato. El Día 1 lo arrancó con “Un día diferente” y desde su cuenta @joacoabel.rock explicó que, pese a haber vivido ya momentos increíbles —programas de televisión, streams, entrevistas— le quedaba una misión pendiente. “Pero todavía tengo una misión pendiente: ¡llegar a Pato Sardelli!”, escribió en su publicación, que superó los 3 mil “me gusta” en las primeras horas.

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Joaco Abel Velardez inició un desafío en redes sociales para interpretar una canción por día de Airbag hasta contactar a Patricio Sardelli (Video: Instagram)

Lo que nadie anticipaba era la velocidad con que esa misión se cumpliría. Al día siguiente —el Día 2— Sardelli apareció en la puerta de su casa. La reacción de Joaco quedó capturada en video y se volvió inmediatamente viral: “Mentira. Mentira que sos Pato. No creo que seas Pato”, le dijo el chico al guitarrista, paralizado por la sorpresa. El músico, entre risas, le confirmó que era él y le reveló el motivo de su visita: traía una guitarra eléctrica flamante, nueva de paquete, para que el nene la estrenara.

“Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos”, le dijo Sardelli mientras lo ayudaba a abrir la caja. Cuando Joaco sacó el instrumento y lo vio por primera vez, solo atinó a decir: “¡Nooo! No, tremenda”. La guitarra —una Les Paul de la marca preferida del guitarrista de Airbag, con la que el propio Pato construyó buena parte de su sonido— fue entregada como un regalo personal.

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El guitarrista de Airbag obsequió un modelo Gibson Les Paul nuevo al joven músico aficionado
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En el intercambio que siguió, el cantante le dedicó palabras que fueron tan celebradas como el instrumento mismo. “Acá está nueva, nueva, nueva. ¿Sabés para qué? Para que vos escribas tu historia, que ya empezaste a hacer”, le dijo, y lo alentó a seguir su corazón aunque el camino no siempre resulte sencillo. Fue entonces cuando Joaco, todavía procesando lo que estaba viviendo, soltó una frase que condensaba todo: “Estoy al lado de una persona que llenó River. Es increíble. No, no, no puedo creer.”

La escena, breve pero cargada de genuinidad, circuló en redes con una recepción masiva. Una de las publicaciones de Joaco sobre el encuentro superó las 11.700 interacciones, mientras que otra versión del mismo video rozó los 48 mil “me gusta” en pocas horas.

Sardelli incentivó al chico a forjar su propio camino y a seguir su vocación pese a las dificultades
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Joaco agradeció a través de sus historias de Instagram con una guitarra en mano y posteó: “Pato vino a mi casa. ¿Entienden lo gigante que es?”. En otro mensaje, detalló que el instrumento lo acompañaría toda la vida y prometió cuidarlo y hacerlo sonar como lo hace su ídolo. También agradeció públicamente al colegio que asiste, por confiar en él durante el proceso que lo llevó a la viralidad.

La historia de Joaco y el gesto de Patricio Sardelli se suma a una serie de momentos en que la conexión entre Airbag y su público trasciende el escenario. La banda, formada en Don Torcuato junto a sus hermanos Guido y Gastón Sardelli, tiene entre sus rasgos más reconocidos el vínculo cercano que sus integrantes mantienen con los fanáticos.

Para Joaco, el desafío que se propuso duró exactamente dos días. La misión estaba cumplida —y con una guitarra nueva de por medio.

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