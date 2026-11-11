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Pampita peregrinó de madrugada a Luján para participar de la misa del papa León XIV: las fotos de su travesía

La modelo documentó el trayecto nocturno, la llegada con sus amigas y la emotiva espera frente a la Basílica para la última celebración del Sumo Pontífice

pampita portada
La conductora mostró la peregrinación, el operativo dispuesto para la multitud y la emoción que ya había expresado durante las jornadas anteriores (Instagram)
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La visita del papa León XIV despertó una emoción especial en Pampita, quien siguió de cerca cada una de las actividades previstas durante su paso por la Argentina. Después de recibirlo en Aeroparque y de participar de la misa en el Monumento de los Españoles, la modelo volvió a ponerse en movimiento. Esta vez, viajó durante la madrugada hasta Luján para acompañar la última celebración del Sumo Pontífice en el país.

La jornada comenzó cuando todavía no había amanecido. A las 3.13, la modelo compartió una imagen del camino y mostró el cartel verde que indicaba “Luján (Centro)-Basílica”. Detrás se veía un puente iluminado de azul y una fila de peregrinos que avanzaba hacia el santuario, con mochilas, abrigos y distintos elementos para atravesar la espera.

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El cansancio de la hora no impidió que Pampita registrara cada detalle del recorrido. La modelo documentó el desplazamiento de los fieles, que caminaban por las calles con la intención de acercarse a la Plaza Belgrano. Muchos llevaban sillas, reposeras y bolsos, mientras otros avanzaban en grupos para llegar juntos al lugar donde se desarrollaría la misa.

Pampita acampó en Luján para ver al papa León XIV y mostró cómo pasó la madrugada
La modelo llegó durante la madrugada a la ciudad donde el papa León XlV iba a dar su última misa
Pampita acampó en Luján para ver al papa León XIV y mostró cómo pasó la madrugada
Emocionada, la modelo registró cómo fue su peregrinación para la misa del Sumo Pontífice

A las 4.43, la conductora compartió una selfie que resumió el clima de la madrugada. En la imagen aparecía junto a sus amigas, todas con gorras blancas, mientras detrás de ellas una multitud caminaba hacia la plaza. Las torres de la Basílica de Luján se distinguían iluminadas en el fondo y marcaban el destino de quienes habían elegido comenzar la peregrinación varias horas antes de la ceremonia. A su vez, entre las postales que publicó también destacó la imagen de una mujer que llevaba una bandera con la imagen del papa León XIV sobre los hombros. La peregrina avanzaba por la avenida mientras arrastraba una reposera colocada sobre un carrito con ruedas.

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Pampita también mostró el lugar desde el que aguardó la llegada del Papa. En una de sus historias, compartió una imagen tomada detrás de las vallas, con una vista lejana de la Basílica. La luz del sol iluminaba las torres y el cielo despejado acompañaba la espera de los miles de fieles que permanecían en la zona.

Pampita acampó en Luján para ver al papa León XIV y mostró cómo pasó la madrugada
Pampita registró el traslado de personas con reposeras y una capa religiosa durante una vigilia nocturna en las calles de Luján
Pampita acampó en Luján para ver al papa León XIV y mostró cómo pasó la madrugada
Pampita se ubicó a metros de la Basílica de Luján para esperar la llegada del papa León XlV

La modelo ya había demostrado su entusiasmo durante los días anteriores. El lunes, cuando León XIV celebró la misa en el Monumento de los Españoles, compartió un video que reunió diferentes momentos de su experiencia junto a Estefanía Novillo, su amiga y maquilladora personal.

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”, escribió Pampita. La cita apareció junto a emojis de manos en oración, una cruz y un corazón en llamas. Con ese mensaje, la conductora expresó el significado que tuvo para ella participar de la ceremonia en Buenos Aires y volver a encontrarse con otros fieles en un espacio especialmente preparado para la visita papal.

Pampita acampó en Luján para ver al papa León XIV y mostró cómo pasó la madrugada
A metros de la Basílica de Luján, la modelo esperó pacientemente el inicio de la misa

El vínculo de Pampita con esta visita comenzó incluso antes de las misas. El domingo anterior, la modelo se trasladó hasta el Aeroparque Internacional Jorge Newbery para presenciar la llegada de León XIV a la Argentina. Se trató de la primera visita de un Pontífice al país en 39 años y el arribo generó expectativa entre quienes se acercaron a la terminal aérea.

Carolina llegó acompañada por dos amigas y por su hija, Anita García Moritán. Las tres se ubicaron del lado externo del vallado perimetral y esperaron el momento en que el Papa descendiera del avión que lo trasladó desde Montevideo. Desde allí, Pampita registró la escena con su teléfono y compartió distintas imágenes en sus historias de Instagram.

La modelo compartió en sus redes sociales la llegada a la Basílica de Luján donde participará de la misa del sumo pontífice (Instagram)

En la primera publicación apareció junto a sus acompañantes, con la pista de aterrizaje detrás. “Señales. Viendo llegar al Papa”, escribió, acompañado por un corazón rojo. La expresión no pasó inadvertida para sus seguidores, acostumbrados a que la modelo hable de las señales cuando relaciona ciertos acontecimientos con su espiritualidad.

Desde la llegada en Aeroparque hasta la caminata de madrugada hacia Luján, Pampita siguió el recorrido de León XIV con la misma expectativa. La modelo compartió imágenes del camino, de sus amigas y de los fieles que avanzaron hacia la Basílica para ocupar sus lugares. Entre la oscuridad de la madrugada y la luz que apareció sobre el santuario, registró una jornada marcada por la peregrinación y la espera de una misa que convocó a una multitud.

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