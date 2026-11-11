“Oración del remanso”, el tema que conmovió al Papa León XIV: nació entre pescadores y se convirtió en plegaria

La cantante Maggie Cullen interpreta la canción Oración del Remanso sobre un escenario al aire libre, acompañada por un elenco de bailarines con faroles

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Hay canciones que consiguen atravesar generaciones, fronteras y hasta las diferencias de credos. Melodías que, sin necesidad de grandes artificios, encuentran un lugar en el corazón de las personas y se convierten en algo mucho más profundo que una composición musical. “Oración del Remanso” es una de ellas. Un chamamé que nació a orillas del Paraná, inspirado en la vida sacrificada de los pescadores del litoral argentino, y que con el paso de los años se transformó en una de las plegarias más conmovedoras de la música popular argentina.

Durante la visita del papa León XIV a la Argentina, la canción adquirió una dimensión todavía más especial. Su melodía y su mensaje acompañaron distintos encuentros multitudinarios del máximo referente de la Iglesia católica, con interpretaciones de Soledad Pastorutti en la misa del lunes en Palermo, Jairo en la provincia de Córdoba y la de Maggie Cullen, particularmente movilizante el martes por la noche en el encuentro con la juventud. Con un cuerpo de baile y cara a cara con el Sumo Pontífice, que se mostró visiblemente emocionado al escucharla. Una reacción que volvió a poner en primer plano una obra cuya historia tiene tanto de belleza musical como de compromiso humano.

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Detrás de esa canción hay una historia mucho menos conocida. No nació de una búsqueda religiosa ni de una inspiración abstracta. Su origen está en un pequeño territorio de la costa santafesina, en una comunidad de pescadores que desde hace generaciones construyó su identidad alrededor del río, de las embarcaciones, de las redes y de una actividad tan antigua como sacrificada. Allí, donde el Paraná puede ser generoso, pero también imprevisible y peligroso, Jorge Fandermole encontró una imagen capaz de convertirse en una de las composiciones más reconocidas de su trayectoria.

El músico santafesino la compuso en 1998 y la incluyó posteriormente en Navega, el álbum publicado en 2002. Con el tiempo, la obra se transformó en un verdadero himno del litoral argentino, interpretado por artistas de distintas generaciones y estilos. Sin embargo, detrás de su popularidad permanece una historia concreta: la de los habitantes del Remanso Valerio, una comunidad histórica de pescadores ubicada entre Granadero Baigorria y Rosario, en la provincia de Santa Fe.

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El propio Fandermole reconstruyó el origen de la canción durante una entrevista en el ciclo Lo que se nos Canta. Allí, lejos de quedarse solamente en el análisis musical, contó cómo una imagen cotidiana terminó convirtiéndose en el punto de partida de una composición que hoy emociona a miles de personas.

Soledad canta "Oración del remanso" en la previa a la misa de Leon XIV en Palermo

“El remanso al que hace referencia es el Remanso Valerio. Es un lugar cercano a donde yo vivo. Es un lugar histórico, una comunidad histórica de pescadores que está entre Granadero Baigorria y Rosario”, explicó el autor, que también recordó que la primera señal de aquella inspiración apareció mucho antes de que conociera personalmente el lugar.

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Todo comenzó con un cartel de chapa pintado que encontró sobre la ruta 11. Una indicación sencilla, casi perdida en el paisaje, que anunciaba: “Al Cristo pescador, mil metros”. La referencia despertó su curiosidad. En aquella zona había un sitio donde habitualmente se acercaban a comprar pescado, pero todavía no conocía en profundidad la historia de la comunidad que vivía de esa actividad.

Tiempo después llegó hasta el lugar y descubrió la figura que terminaría de darle forma a la canción: una escultura de cemento que representaba a Cristo, aunque con una particularidad que la distinguía de las imágenes religiosas tradicionales. No estaba crucificado ni aparecía como un Cristo caminante. Tenía redes de pesca enrolladas en el cuerpo y había sido bautizado por los habitantes del lugar como el Cristo pescador.

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Aquella imagen fue el disparador definitivo. Fandermole encontró allí una síntesis entre la religiosidad popular, el trabajo cotidiano y la relación profunda que los pescadores mantienen con el río. Una figura que, más allá de las creencias individuales, representaba para los habitantes del Remanso Valerio una presencia protectora, una especie de compañero silencioso al que podían encomendarse antes de salir a navegar.

“La idea está relacionada primero con el trabajo duro que significa la pesca artesanal, que es el trabajo desde tiempos inmemoriales en el río y que fue y sigue siendo todavía el sustento de la gente de la costa”, relató.

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Jairo en la vigilia del Papa en Córdoba: “Oración del remanso”

En sus palabras apareció también una preocupación que atraviesa toda la composición: la fragilidad de una actividad que durante generaciones permitió sostener a numerosas familias, pero que cada vez encuentra mayores dificultades para sobrevivir. La pesca artesanal, explicó, se convirtió progresivamente en un sistema amenazado. Las especies escasean, las capturas disminuyen y quienes permanecen en el oficio deben enfrentar condiciones cada vez más complejas.

Aunque las embarcaciones modernas incorporaron motores, Fandermole recordó que tradicionalmente la pesca se realizaba a remo, en una relación directa con el agua que exigía esfuerzo físico, paciencia y un conocimiento profundo del comportamiento del río. Una tarea que no termina cuando se arrojan las redes, porque cada jornada implica enfrentarse a la incertidumbre de regresar con algo que permita llevar comida a la mesa.

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En ese contexto, el Cristo pescador adquiría un significado especial. No era solamente una escultura ni una referencia religiosa. Era un símbolo de pertenencia, una presencia que acompañaba a quienes se internaban en las aguas y una representación de las esperanzas de una comunidad acostumbrada a convivir con las dificultades.

El cantautor rosarinoJorge Fandermole, compositor de "Oración del remanso"

Fandermole lo explicó con una sensibilidad particular: independientemente de la consistencia que pudiera tener la fe de cada habitante, aquella figura se había convertido en un símbolo poderoso del lugar. Una imagen que representaba la dureza de una profesión y, al mismo tiempo, la necesidad de encontrar algún tipo de amparo frente a los riesgos de cada jornada.

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De esa combinación surgió la canción narrada desde la piel de un pescador, que habla en primera persona, que conoce el barro, la correntada, las noches sobre el agua y el cansancio de regresar a casa. Su protagonista no es un héroe ni un personaje extraordinario: es un trabajador que necesita sobrevivir, que extraña a su mujer, que conoce el peligro y que, cuando la situación se vuelve demasiado difícil, encuentra en la oración una manera de sostenerse.

La profundidad de sus versos aparece desde el comienzo, cuando el protagonista se presenta como parte de ese paisaje: “Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad”. No habla desde afuera ni describe una postal turística del Paraná. Habla alguien que pertenece a ese territorio, que lleva el color y la voz del río en su propia identidad.

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Y cuando la melodía llega al estribillo, la plegaria adquiere una dimensión todavía más conmovedora: “Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones”. No se trata de una petición de riquezas ni de una promesa de prosperidad. Es el pedido desesperado de quien necesita que la próxima jornada de trabajo permita seguir viviendo.

La frase que sigue termina de revelar el corazón de la canción: “No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir”. Allí aparece el costado más descarnado de la composición. La pobreza, la angustia y la desesperación de quienes viven en condiciones difíciles se expresan sin maquillaje, sin solemnidad impostada y sin perder la humanidad de sus protagonistas.

Pero no todo es trabajo, sacrificio y supervivencia. En la segunda parte, el pescador imagina el regreso, piensa en la mujer que lo espera y encuentra en ese recuerdo una razón para continuar. La luna que sube sobre la canoa, el descanso imaginado en medio del agua y la necesidad de volver a casa construyen una escena de enorme sensibilidad.

“Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está apenada esperándome”, dice uno de los pasajes más conmovedores. El hombre está lejos de su hogar, atraviesa el río y sabe que la corriente puede volverse peligrosa. Sin embargo, su pensamiento está puesto en alguien que aguarda su regreso.

La llegada del papa León XIV a la vigilia en el Monumento a los Españoles

La canción no necesita explicar demasiado. En esas imágenes conviven el amor, el miedo, la fe y la esperanza. El río es el lugar de trabajo, pero también el escenario de una lucha cotidiana en la que cada regreso representa una pequeña victoria.

Fandermole, al hablar de la enorme repercusión que tuvo la composición y a la cantidad de artistas que la incorporaron a sus repertorios, reconoció con cierta sorpresa queno encontraba una explicación definitiva para ese fenómeno.

Sin embargo, el músico también dejó en claro que la historia de la comunidad que inspiró la canción continúa atravesada por dificultades. Y que el peligro no está solamente en la escasez de peces o en las condiciones cada vez más adversas de la pesca artesanal.

El Remanso Valerio enfrenta desde hace años la presión de los intereses inmobiliarios sobre la costa. Las familias históricas de pescadores corren el riesgo de ser desplazadas de los terrenos que ocuparon durante generaciones, en una zona donde los emprendimientos y desarrollos buscan avanzar sobre los últimos espacios disponibles frente al río.

La preocupación de Fandermole fue contundente. Aquellas personas no son habitantes circunstanciales de un lugar que podría reemplazarse por otro. Son parte de la historia de ese territorio, de una identidad construida alrededor del Paraná y de una manera particular de convivir con la naturaleza.

Jorge Fandermole, uno de los máximos exponentes de la canción argentina

“Hay unas cuantas familias históricas de pescadores que corren peligro de ser desplazadas y sacadas de su lugar”, advirtió.

La dimensión de “Oración del Remanso” también se entiende al conocer el recorrido artístico de su creador. Jorge Fandermole fue uno de los protagonistas de la histórica Trova Rosarina, el movimiento musical que durante los años 80 renovó la canción argentina y tuvo entre sus principales referentes a Juan Carlos Baglietto, Fito Páez y Silvina Garré.

Desde Rosario, aquel grupo de músicos construyó una identidad propia, con composiciones que combinaron poesía, sensibilidad urbana, raíz folklórica y nuevas búsquedas sonoras. Fandermole aportó a ese universo una mirada profundamente ligada al paisaje, a las historias populares y a las personas que suelen quedar fuera de los grandes relatos.

(Facebook: Cristo Pescador)

A lo largo de su trayectoria escribió canciones que trascendieron su propia interpretación y fueron incorporadas al repertorio de numerosos artistas. “Sueñero”, “Canción del Pinar”, “Era en abril” y, por supuesto, “Oración del Remanso” forman parte de una obra que encontró en la palabra y en la música una manera de retratar la identidad argentina.

Y acaso por eso aquella canción nacida en 1998 pudo alcanzar una dimensión tan inesperada durante la visita del papa León XIV. Porque detrás de su melodía no hay solamente una referencia religiosa ni un homenaje al paisaje del litoral. Hay trabajadores que salen al río sin saber qué encontrarán, familias que esperan el regreso de sus seres queridos, una comunidad que lucha por conservar su lugar y un hombre que, frente a la incertidumbre, necesita pedir que no lo abandonen.