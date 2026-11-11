Midachi despidió a Marcos Camino con un recuerdo de amistad y música: la historia detrás de El bombón asesino

El grupo humorístico Midachi publicó un mensaje de despedida dedicado al músico Marcos Camino, integrante de Los Palmeras

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La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, provocó numerosas despedidas. Entre ellas estuvo la de Midachi, grupo integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Darío “Chino” Volpato, que difundió un comunicado para recordar al artista santafesino y su vínculo de décadas con la formación humorística.

“Todo fue un sueño y lo compartimos juntos”, escribieron en el Instagram oficial del trío humorístico al compartir el mensaje acompañado de una imagen de Camino proyectada sobre un escenario. La placa llevaba una frase que sintetizó el tono de la despedida: “Hasta siempre, Marcos. Los amigos nunca se van del todo”.

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Camino murió el 10 de noviembre, a los 76 años. El músico fue hallado sin vida en el estudio de grabación de la banda, situado en la ciudad de Santa Fe. Los Palmeras solicitaron respeto por la intimidad de sus familiares y prudencia al difundir información sobre el caso.

El comunicado de la agrupación humorística puso el foco en la amistad que mantuvieron con el acordeonista y en el recorrido compartido desde Santa Fe hacia escenarios de todo el país. “Hoy, desde Midachi, queremos despedir con profunda tristeza a un gran artista, un referente de la música popular y, por sobre todas las cosas, a un querido amigo”, expresaron.

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“Marcos, gracias por tu amistad, por tu generosidad, por el cariño y por tantos momentos compartidos a lo largo de estos años”, continuó el texto.

Los integrantes del célebre trío humorístico argentino Midachi: Dady Brieva, el Chino Volpato y Miguel del Sel (RS Fotos)

La agrupación recordó que sus caminos se cruzaron en numerosas oportunidades a partir del trabajo artístico, el origen santafesino y una relación que fue más allá de los espectáculos. “Nuestros caminos se cruzaron muchas veces gracias a esta hermosa profesión que elegimos, y siempre nos unieron el humor, la música, el respeto y el afecto sincero”, señalaron.

Luego, dedicaron un párrafo a la figura de Camino dentro de la cumbia santafesina. “Con tu acordeón y Los Palmeras hiciste bailar y emocionar a generaciones enteras, llevando la música de nuestra querida Santa Fe a todos los rincones del país”, indicaron.

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La despedida también incluyó una referencia a la manera en que querían mantener viva su memoria. “Hoy queremos recordarte con una sonrisa, como seguramente a vos te hubiera gustado. Gracias por tu música, por tu amistad y por haber sido parte de nuestra historia”, añadieron.

Finalmente, Midachi envió sus condolencias: “Acompañamos con un abrazo enorme a tu familia, a tus seres queridos y a toda la familia de Los Palmeras”, concluyeron.

El homenaje tomó relevancia por la cercanía que existió entre ambos grupos dentro de la cultura popular de Santa Fe. Mientras Midachi construyó una trayectoria en el humor y el teatro, Los Palmeras se consolidaron como una de las bandas centrales de la cumbia argentina. Ese cruce se expresó en presentaciones, amistades y también en una historia que involucra uno de los mayores éxitos del repertorio tropical.

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Los Palmeras despidieron a Marcos Camino (Instagram)

Cabe recordar que, más de una vez, Volpato habló sobre el origen de El bombón asesino, canción que Los Palmeras popularizaron en 2005 con la voz de Rubén “Cacho” Deicas.

“Se hizo en mi casa y el hombre (alguien ajeno a Los Palmeras) tomó un camino que no esperaba”, recordó Volpato, en referencia a su entonces socio musical. Afirmó que existió una confusión posterior con los créditos de la obra y sostuvo: “Lo hicimos juntos, pero lamentablemente en SADAIC lo inscribió él”.

El integrante de Midachi también aludió a una cuestión contractual que, según relató, no avanzó. “Hay una relación de vínculo contractual que no se llevó a cabo, que lamentablemente no quise pasar a esa etapa porque pensé que no me convenía a mí”, expresó.

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De acuerdo con unas antigua declaraciones de Cacho Deicas, los autores de la canción eran Juan Baena, compositor de Coronda, y Volpato. Sin embargo, Baena se presentó públicamente como autor de letra y música del tema y contó que lo escribió en julio de 2003, en el estudio de grabación de Volpato.

Baena relató que la canción nació en pocos minutos y que primero fue interpretada por su proyecto Banda Bombón. Más tarde llegó a oídos de Los Palmeras, que la incorporaron a su repertorio. La versión encabezada por Deicas convirtió a El bombón asesino en un fenómeno de la música tropical, con repercusión en la Argentina y otros países de América Latina.

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En su despedida, Midachi eligió volver a la dimensión afectiva de ese vínculo. El mensaje no hizo referencia a la controversia sobre la composición del hit, pero sí a una certeza compartida por los integrantes del grupo: “Hasta siempre, querido Marcos. Los amigos nunca se van del todo”.