Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

El conductor celebró un nuevo año de vida de su pequeño

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Mario Pergolini saludó al aire a su hijo mayor, Tomás, por su cumpleaños número 33 y aprovechó el momento para enviarle un mensaje afectuoso, con una broma sobre el paso del tiempo y una disculpa incluida.

“Tomás, un beso grande, te queremos mucho. Gracias por todo. Perdón por todo también”, expresó el conductor en Otro Día Perdido (Eltrece), mientras recibió aplausos en el estudio. Al recordar los años de su hijo, la figura de la tele comentó: “Mi hijo mayor, treinta y tres años”.

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La conversación surgió después de que Pergolini relatara una observación que le hizo Tomás sobre la actualidad, el papa León y su visita al país. “El otro día me dijo: ‘No vas a ver otro Papa’. Yo le dije: ‘¡Apa!’”, contó entre risas. Agustín Rada respondió con la frase “cría hijo, cría cuervo”, que el conductor retomó antes de revelar el motivo de su saludo.

El conductor abrió la puerta de su intimidad y se refirió a las charlas que tiene con sus hijos

Pergolini señaló que, cuando Tomás era chico, solía felicitarlo a través de la televisión. “Pensar que lo saludaba por televisión cuando era chico”, dijo. Rada le marcó que acababa de repetir aquella costumbre, aunque ahora con su hijo adulto. “Y ahora lo acabo de saludar”, respondió el conductor.

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El cumpleaños también derivó en planes familiares. Pergolini explicó que Tomás inicialmente no quería organizar nada, pero que su madre insistió en reunir a la familia. “La madre le insistió, porque él no quería hacer nada”, relató, antes de bromear con la edad de su hijo: “Treinta y tres años. A esa edad murió Cristo”.

El conductor adelantó que no se encargaría de cocinar porque debía trabajar y agregó, con humor, que la presencia del papa en Buenos Aires complicaba la posibilidad de salir a algún lugar.

Meses atrás, Mario Pergolini había compartido otra anécdota sobre la relación con sus hijos durante una emisión de Otro Día Perdido, por Eltrece. En una charla con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto, contó cómo responde cuando su hija menor le pregunta de forma directa si ocupa el lugar de favorita dentro de la familia.

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El conductor abrió la puerta de su intimidad y relató cómo cría a sus pequeños

“¿Soy la favorita?”, suele plantearle la joven, según relató el conductor en su programa. Pergolini continuó explicando que evita confirmar esa preferencia. “Yo le digo que no”, señaló durante el intercambio al aire.

Rada contrapuso esa respuesta con su propia experiencia como padre de una única hija, Bianca. “Yo le digo que sí. Que Bianca sí, es la única que tengo. No tengo otra”, comentó el humorista al explicar que su situación familiar es totalmente diferente.

Pergolini contó que, después de su negativa, suele llegar una segunda pregunta sobre cuál de sus hijos sería el elegido. El conductor dijo que resuelve el momento con humor y se aleja de la conversación: “No, no, pues se cae de maduro quién es y me voy”. También indicó que apela a alguna excusa, como atender otro asunto, para evitar dar una respuesta concreta.

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Fue entonces cuando Botto señaló que una de las hijas de Pergolini parece tener mayor presencia en sus historias públicas. “De primera mano yo diría que sí es la favorita, porque es de la que más se escucha hablar”, observó la influencer ante la mirada de Mario.

Ante ese comentario, Pergolini vinculó esa impresión con las diferentes etapas que atravesó junto a sus hijos y con el lugar que tuvieron en sus apariciones televisivas. Recordó que, años atrás, solía despedir a Tomás en pantalla antes de que se fuera a dormir. “Te tocó justo la etapa donde más tiempo he estado con ellos”, explicó, y agregó que para parte del público Tomás se convirtió en una figura familiar por aquellos saludos nocturnos.

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