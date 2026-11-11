Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

Los Palmeras comunicaron el horario del velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

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La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, dejó a la cumbia santafesina frente a una despedida dolorosa. El músico tenía 76 años y fue hallado sin vida el martes 10 de noviembre en un estudio de grabación de la banda, en la ciudad de Santa Fe.

El velatorio del músico se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en Sentir, sala 3, de Santa Fe. Los Palmeras difundieron el horario a través de sus redes sociales y convocaron a familiares, amigos y seguidores que quieran despedir a una figura que dejó una marca profunda en la música popular argentina.

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Los Palmeras dieron a conocer los detalles del velatorio de Marcos Camino (Instagram)

“Con profundo dolor, acompañamos a su familia y seres queridos”, expresó la agrupación al comunicar los detalles de la ceremonia. En el mismo mensaje, agradeció que el adiós se transite con respeto y cariño, en una jornada que reunirá a quienes compartieron con Camino escenarios, canciones y una parte de la historia cultural de la provincia.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la cuñada del artista alertó a las autoridades después de advertir que había ingresado a al estudio de grabación que poseía y no había vuelto a salir. Personal policial y sanitario acudió al lugar y constató el fallecimiento durante la tarde. La investigación judicial continúa y se aguardan los resultados de las pericias dispuestas para establecer la causa de muerte.

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El impacto de la noticia atravesó a Santa Fe y se extendió al resto del país. Camino fue mucho más que el acordeonista de una banda popular: durante más de cinco décadas ayudó a construir un sonido reconocible, ligado a bailes, reuniones familiares, fiestas y recitales que acompañaron a varias generaciones. Su instrumento se convirtió en una de las claves de la identidad de Los Palmeras.

Marcos Camino, Cacho Deicas y los integrantes de Los Palmeras

Junto con Rubén “Cacho” Deicas, Camino sostuvo una sociedad artística que llevó a la agrupación desde la escena santafesina hacia escenarios nacionales e internacionales. Las canciones del grupo lograron una presencia sostenida en la cultura popular y consolidaron a la cumbia santafesina como uno de los géneros más convocantes de la Argentina.

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Deicas, quien compartió con Camino gran parte de ese recorrido, lo despidió con un mensaje en sus redes sociales. “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”, escribió el cantante. La frase resumió el pesar por la partida de un músico con quien compartió giras, grabaciones y más de medio siglo de una historia que transformó a Los Palmeras en un nombre central de la música tropical.

La despedida oficial de la banda también destacó el lugar que Camino ocupó dentro del grupo. “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, señalaron en el primer comunicado difundido tras conocerse la muerte.

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La foto con la que Cacho Deicas despidió a Marcos Camino, con quien formaba parte de la la línea fundadora de la banda (Instagram)

En febrero de este año, Camino había anunciado su retiro de las presentaciones en vivo después de más de 50 años de actividad. El músico vinculó aquella decisión con su edad y con problemas de salud. Su hijo, Marcos Camino Jr., asumió entonces un papel destacado en la continuidad del proyecto musical.

El retiro había marcado el cierre de una etapa para quien acompañó el crecimiento de Los Palmeras desde sus inicios y se mantuvo como una de sus figuras más reconocidas. Su acordeón quedó asociado a una forma de entender la música popular: cercana, bailable y capaz de unir a públicos de distintas edades.

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Este miércoles, durante cuatro horas, familiares, colegas y seguidores tendrán la posibilidad de acercarse a despedir al músico. Allí se reunirá el afecto de una ciudad que lo vio crecer como artista y de un público que convirtió las canciones de Los Palmeras en parte de su propia memoria.