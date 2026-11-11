Teleshow

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

La histórica banda santafesina informó que familiares, amigos y seguidores podrán despedir al acordeonista en la ciudad de Santa Fe

Los Palmeras comunicaron el horario del velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”
Los Palmeras comunicaron el horario del velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”
Guardar

La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, dejó a la cumbia santafesina frente a una despedida dolorosa. El músico tenía 76 años y fue hallado sin vida el martes 10 de noviembre en un estudio de grabación de la banda, en la ciudad de Santa Fe.

El velatorio del músico se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en Sentir, sala 3, de Santa Fe. Los Palmeras difundieron el horario a través de sus redes sociales y convocaron a familiares, amigos y seguidores que quieran despedir a una figura que dejó una marca profunda en la música popular argentina.

PUBLICIDAD

los palmeras marcos camino
Los Palmeras dieron a conocer los detalles del velatorio de Marcos Camino (Instagram)

“Con profundo dolor, acompañamos a su familia y seres queridos”, expresó la agrupación al comunicar los detalles de la ceremonia. En el mismo mensaje, agradeció que el adiós se transite con respeto y cariño, en una jornada que reunirá a quienes compartieron con Camino escenarios, canciones y una parte de la historia cultural de la provincia.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la cuñada del artista alertó a las autoridades después de advertir que había ingresado a al estudio de grabación que poseía y no había vuelto a salir. Personal policial y sanitario acudió al lugar y constató el fallecimiento durante la tarde. La investigación judicial continúa y se aguardan los resultados de las pericias dispuestas para establecer la causa de muerte.

PUBLICIDAD

El impacto de la noticia atravesó a Santa Fe y se extendió al resto del país. Camino fue mucho más que el acordeonista de una banda popular: durante más de cinco décadas ayudó a construir un sonido reconocible, ligado a bailes, reuniones familiares, fiestas y recitales que acompañaron a varias generaciones. Su instrumento se convirtió en una de las claves de la identidad de Los Palmeras.

los palmeras cacho deicas
Marcos Camino, Cacho Deicas y los integrantes de Los Palmeras

Junto con Rubén “Cacho” Deicas, Camino sostuvo una sociedad artística que llevó a la agrupación desde la escena santafesina hacia escenarios nacionales e internacionales. Las canciones del grupo lograron una presencia sostenida en la cultura popular y consolidaron a la cumbia santafesina como uno de los géneros más convocantes de la Argentina.

Deicas, quien compartió con Camino gran parte de ese recorrido, lo despidió con un mensaje en sus redes sociales. “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”, escribió el cantante. La frase resumió el pesar por la partida de un músico con quien compartió giras, grabaciones y más de medio siglo de una historia que transformó a Los Palmeras en un nombre central de la música tropical.

La despedida oficial de la banda también destacó el lugar que Camino ocupó dentro del grupo. “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, señalaron en el primer comunicado difundido tras conocerse la muerte.

cacho deicas
La foto con la que Cacho Deicas despidió a Marcos Camino, con quien formaba parte de la la línea fundadora de la banda (Instagram)

En febrero de este año, Camino había anunciado su retiro de las presentaciones en vivo después de más de 50 años de actividad. El músico vinculó aquella decisión con su edad y con problemas de salud. Su hijo, Marcos Camino Jr., asumió entonces un papel destacado en la continuidad del proyecto musical.

El retiro había marcado el cierre de una etapa para quien acompañó el crecimiento de Los Palmeras desde sus inicios y se mantuvo como una de sus figuras más reconocidas. Su acordeón quedó asociado a una forma de entender la música popular: cercana, bailable y capaz de unir a públicos de distintas edades.

Este miércoles, durante cuatro horas, familiares, colegas y seguidores tendrán la posibilidad de acercarse a despedir al músico. Allí se reunirá el afecto de una ciudad que lo vio crecer como artista y de un público que convirtió las canciones de Los Palmeras en parte de su propia memoria.

Temas Relacionados

Marcos CaminoLos PalmerasvelatorioSanta Femuriómuerte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Justicia condenó a Javier Naselli por violencia intrafamiliar y Vicky Xipolitakis celebró el fallo en sus redes

Después de años de denuncias y un extenso recorrido judicial, el empresario deberá cumplir un año de probation, respetar una perimetral y ponerse al día con la cuota alimentaria de su hijo

La Justicia condenó a Javier Naselli por violencia intrafamiliar y Vicky Xipolitakis celebró el fallo en sus redes

El adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino de Los Palmeras: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”

El cantante le dedicó sentidas palabras a quien fue su amigo y socio en la emblemática banda de cumbia santafesina. Su mensaje

El adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino de Los Palmeras: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”

La cumbia, de luto por Marcos Camino de Los Palmeras: la tristeza de los músicos, Pasión de sábado y Tropitango

Artistas, músicos y referentes de la música tropical acompañaron a su familia en las redes. Los sentidos mensajes que le dedicaron La Mona Jiménez, Amar Azul, Nico Mattioli y Magui Olave

La cumbia, de luto por Marcos Camino de Los Palmeras: la tristeza de los músicos, Pasión de sábado y Tropitango

De “Bombón asesino” a “Soy Sabalero”, los éxitos más populares de Los Palmeras con el acordeón de Marcos Camino

El músico recién fallecido acompañó una lista de clásicos que atravesó generaciones y consolidó la proyección nacional del grupo de cumbia santafesina

De “Bombón asesino” a “Soy Sabalero”, los éxitos más populares de Los Palmeras con el acordeón de Marcos Camino

El duro descargo de Emily Ceco contra una usuaria que la atacó en redes: "Es indignante"

La exparticipante del reality de Netflix apuntó contra los comentarios que recibió en Instagram y lo calificó como una falta de empatía inaceptable por parte de otra mujer

El duro descargo de Emily Ceco contra una usuaria que la atacó en redes: "Es indignante"

AMÉRICA

Guatemala: Cámara de seguridad registró el ataque armado que mató a dos personas en una licorería de Chiquimula

Guatemala: Cámara de seguridad registró el ataque armado que mató a dos personas en una licorería de Chiquimula

“Bolillo” Gómez explicó por qué decidió continuar al frente de la selección de El Salvador: “No quiero tirar la toalla”

La dictadura cubana fuerza la salida del gobernador de Camagüey por supuestos “errores” bajo total opacidad

Cuatro días detenido en Cuba por un spray: la familia que buscó en hospitales y estaciones policiales sin obtener respuesta

Centroamérica capta cerca de USD 258.5 millones para energía solar, salud y reciclaje

MALDITOS NERDS

James Gunn se retira como encargado del universo DC

James Gunn se retira como encargado del universo DC

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

DEPORTES

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

“Estoy rezando para que sea la última”: la confesión de la atleta que pasará por su novena cirugía tras salvarse de una amputación