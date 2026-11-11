La profunda emoción de Sofía Martínez luego de conducir la vigilia de los jovénes ante el Papa: “Me llenó el alma”

La periodista deportiva tuvo la posibilidad de compartir escenario con la cabeza de la Iglesia (Video: Instagram)

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Sofía Martínez describió la vigilia del papa León XIV con jóvenes en el Monumento de los Españoles como uno de los momentos más poderosos que le tocó vivir. La periodista condujo el evento junto a Nacho Girón y Tati Roust la noche del martes, ante más de un millón de personas en el barrio porteño de Palermo, y luego volcó en sus redes sociales un relato íntimo de lo que sintió frente a esa multitud.

La periodista publicó fotos y videos de la jornada junto a un texto en el que detalló las sensaciones que atravesó mientras esperaba el ingreso del Pontífice al predio. El relato arrancó con una imagen íntima y un ejercicio para tomar conciencia de la situación: “Estoy parada con los ojos cerrados”, escribió. “Por un minuto no miro a la multitud que está adelante mío”, añadió.

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En ese instante, Martínez situó la escena con precisión: “Son más de un millón de jóvenes cantando ‘Vida en Abundancia’ a pocos minutos de que entre el Papa en el Papamóvil”. Luego describió el clima colectivo que se extendía a su alrededor: “La gente se abraza y canta, y piensa en anda a saber qué”, relató.

"La gente se abraza y canta, y piensa en anda a saber qué", escribió en el pie de la publicación

Sofía junto a Nacho Girón durante la conducción del evento

El papa León XIV mientras los jóvenes cantaban "Alma misionera"

Cuando abrió los ojos frente a esa masa de personas, la reacción fue inmediata. “No lo puedo creer”, escribió. A partir de ahí, la conductora reconoció los límites de su propio oficio para dar cuenta de lo vivido: “Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo”, expresó.

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La definición que eligió para lo que sucedía sobre la avenida del Libertador fue concreta: “Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mí y para nosotros. De gratitud”, sostuvo en el posteo. Y completó la idea con otra imagen: “Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos”.

Martínez también reflexionó sobre lo que observó en la multitud independientemente de los credos individuales. “Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud. Y en este caso, de nuestro pueblo. De tantos jóvenes”.

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Para la ocasión, Martínez eligió un saco color crema y una camisa blanca

"Me llenó el alma", fue el resumen que pudo hacer la periodista deportiva acerca del evento masivo

Sofi tuvo la posibilidad de conducir el evento junto a Nacho Girón

Sobre el trabajo de conducción, la periodista fue directa: “Condujimos con Nacho Girón y Tati Roust una vigilia que quedara marcada en mi corazón de por vida”. También agradeció a quienes estuvieron presentes en el Monumento de los Españoles durante la vigilia: “Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos permitieron acompañar una tarde tan especial”, sostuvo. “Me llenó el alma”, cerró, acompañado de los emojis de una mano blanca y una paloma.

La publicación incluyó, además, palabras para los equipos de organización: “Gracias gracias gracias a todos los chicos que trabajaron tanto en este evento. Qué lindo fue hacer esto con ustedes”, concluyó.

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Por su parte, Nacho Girón también compartió su propia publicación sobre la vigilia. “¡Más de un millón de jóvenes con el Papa!”, escribió en sus redes con un emoji con los ojos llorosos. En el mismo posteo, el conductor precisó el lugar que él y su compañera ocuparon esa noche: “Y a nosotros nos tocó ser los conductores de una ceremonia histórica e inolvidable en el Monumento de los Españoles de la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.

Sofía junto a Tati Roust en el escenario que se creó para la visita del Papa

Más de un millón de jóvenes se presentaron en el Monumento a los Españoles

Los periodistas estuvieron desde temprano en el escenario (Instagram)

El conductor de Infobae en Vivo también describió el contenido del encuentro encabezado por León XIV. “Le habló a la Argentina toda, respondió preguntas de los pibes y hasta disfrutó de shows artísticos increíbles”, relató. Y cerró con una reflexión personal sobre la magnitud de lo vivido: “Nunca pensé en vivir algo así. Gracias a la vida por este regalazo con Pontifex”, escribió ante sus seguidores, y también expresó sus sensaciones en una columna de opinión publicada en este medio.

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La vigilia en el Monumento de los Españoles quedó como uno de los eventos más masivos del paso de León XIV por la Argentina, con más de un millón de jóvenes reunidos en Palermo en una noche que, según quienes la condujeron, difícilmente encuentre equivalente en su trayectoria.