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La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino

El cantante de Los Palmeras recordó al fundador de la banda, destacó sus enseñanzas y aseguró que su legado seguirá presente en cada escenario

Dos hombres con trajes dorados y corbatas de lazo, uno con gafas oscuras y un acordeón, delante de una colina con casas de ladrillo.
El actual cantante de Los Palmeras compartió fotografías junto al acordeonista y habló del vínculo personal y profesional que construyeron (Instagram)
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La música tropical atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y una figura central de la cumbia santafesina. Su partida generó tristeza entre sus seguidores, colegas y allegados, pero también dejó expuesto el vínculo que había construido con los integrantes de la agrupación. A menos de un día de conocerse la noticia, Pablo López, actual cantante del conjunto, utilizó sus redes sociales para despedirlo con palabras atravesadas por la admiración, el agradecimiento y el afecto.

El primer mensaje apareció en las historias de Instagram de López y fue publicado junto a una imagen en blanco y negro de Camino. “Tu partida nos deja un dolor grande, pero tu ejemplo y la enseñanza de vida que nos regalaste se quedan con nosotros para siempre. Descansa en paz, Marcos querido; tu huella es imborrable”, escribió el músico. Poco después, el cantante compartió otra fotografía en la que aparecía junto a Camino y amplió sus palabras. “Con un profundo dolor hoy despedimos a alguien que marcó un antes y un después en la historia no solo en Los Palmeras, sino en la movida tropical”, expresó. Luego, se refirió al lugar que el acordeonista ocupó en su recorrido personal y profesional: “Fuiste, sos y serás mucho más que un guía en el camino de la música y en lo personal”.

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La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
El cantante lamentó la muerte del fundador de la agrupación santafesina

López también destacó que Camino estuvo presente en los momentos más difíciles y que fue una persona determinante para su crecimiento. “Una persona de bien que siempre estuvo en los momentos difíciles y que me dio la posibilidad de crecer. Tu generosidad y tu visión perdurarán por siempre entre los que tuvimos el privilegio de conocerte y de caminar a tu lado”, escribió. El posteo estuvo acompañado por otra imagen de ambos vestidos con trajes dorados y por una fotografía tomada durante una presentación, en la que López aparecía frente al micrófono mientras Camino tocaba el acordeón.

Sin embargo, la despedida más extensa llegó momentos más tarde, cuando el cantante publicó un mensaje dedicado directamente a quien consideraba una referencia dentro de la agrupación. Allí, López eligió hablarle a Camino con respeto y cercanía, y repasó la importancia que tuvo en su vida. “Marcos querido. Hablar de usted es hablar de generosidad, de profesionalismo y de una escuela de vida”, comenzó.

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La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
A corazón abierto, López le dedicó unas sentidas palabras a Camino

Fue un verdadero honor haber tenido la suerte de compartir tantos momentos con usted, una persona increíble, que no solo nos dejó una huella gigante en la música, sino también en lo humano”, continuó el artista.

Gracias por ser un gran apoyo para nosotros, por ser un padre, un amigo, nuestro gran paso a seguir en esta profesión, por abrirme las puertas de su casa, por los consejos de vida que voy a llevar guardados siempre”, escribió.

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
Momentos más tarde, el cantante profundizó su dolor y lo plasmó en palabras a través de las redes

El cantante también agradeció las enseñanzas que recibió durante su paso por Los Palmeras. “Gracias por enseñarnos como grupo a nunca bajar los brazos, por sus palabras siempre positivas y por todo lo que hizo tanto por mí como por mi familia”, señaló.

En otro fragmento, López volvió a destacar la permanencia de la huella de su trabajo. “Su legado, su enseñanza y su ejemplo de lucha nos van a acompañar siempre”, afirmó. Después repitió una idea que ya había expresado en sus primeras publicaciones: “Fuiste, sos y serás mucho más que un guía en mi camino y, en lo personal, una persona de bien que siempre estuvo en los momentos difíciles y que me dio la posibilidad de crecer”.

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
Pablo López junto a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

El mensaje terminó con una nueva despedida: “Descansá en paz, Marcos. Su legado y su enseñanza van a seguir sonando en cada escenario”. Con esas palabras, López vinculó la ausencia física de Camino con la continuidad de su música. La referencia a los escenarios también quedó relacionada con el futuro de Los Palmeras y con la huella que el acordeonista dejó en una agrupación que mantuvo su vigencia durante décadas.

Cabe mencionar que López asumió el rol de cantante principal en enero de 2025, mientras Cacho Deicas continuaba con su recuperación después de sufrir un accidente cerebrovascular a comienzos de ese mismo mes. Sin embargo, el vínculo de López con Los Palmeras había comenzado antes. El músico formaba parte del grupo desde 2021, cuando ingresó para realizar coros y tocar el güiro, pero su rol tomó mayor protagonismo en el último tiempo.

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
“Descansá en paz, Marcos. Su legado y su enseñanza van a seguir sonando en cada escenario”, cerró López en su despedida (Instagram)

A partir de la situación de salud de Deicas, López pasó a ocupar un lugar de mayor exposición dentro de la banda. Ese cambio se produjo después de varios años de trabajo junto a Camino, quien había participado de su convocatoria y había acompañado su crecimiento dentro del conjunto. Por eso, el mensaje que compartió tras su muerte no solo fue una despedida para uno de los fundadores de Los Palmeras, sino también el reconocimiento a quien, según sus propias palabras, le abrió una puerta y le enseñó a transitar la música.

Con sus publicaciones, Pablo recordó a Camino como músico, mentor y compañero. La tristeza por su muerte quedó expresada en cada mensaje, pero también el agradecimiento por los consejos, la generosidad y la confianza que recibió. Mientras Los Palmeras atraviesan el duelo por la pérdida de uno de sus fundadores, la voz de López volvió a poner en primer plano una idea que el propio cantante repitió en su despedida: la enseñanza de Camino seguirá presente cada vez que la agrupación vuelva a tocar.

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