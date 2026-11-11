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Ganó un premio millonario en Ahora Caigo y provocó una sorpresiva reacción de Darío Barassi: “Nos queremos matar”

Alejandro se hizo acreedor a una importante cifra en el ciclo de entretenimientos y generó todo tipo de comentarios en el piso

Ahora caigo: un participante ganó un premio millonario (Video: El Trece)
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Un concursante llamado Alejandro ganó $ 9.200.000 en el juego final de Ahora Caigo y dejó una de las celebraciones más ruidosas. Después de responder diez consignas en apenas dos minutos, el participante recibió el abrazo de Darío Barassi, los aplausos del estudio y una broma del conductor sobre la forma en que la producción pagaría el premio.

El desafío decisivo de Ahora Caigo exigía velocidad, concentración y precisión. Con un ritmo sostenido, resolvió la totalidad de las preguntas y quedó frente a una suma de siete cifras que sorprendió a todos en el estudio.

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El conductor acompañó cada instante de la prueba y, cuando se confirmó el resultado, reaccionó con una ocurrencia que extendió el clima de festejo. “¡$9.200.000! Nosotros nos queremos matar porque no tenemos la plata para dársela”, dijo Barassi ante las cámaras.

Dos hombres con los brazos en alto en un plató de televisión junto a una pantalla que indica juego final y 9.200.000
El conductor ironizó con un supuesto plan de cuotas, aunque luego confirmó que el ganador cobraría el dinero

La consigna del último juego proponía una carrera contra el reloj. Alejandro contó con dos minutos para responder diez palabras a partir de sus respectivas definiciones. Al comienzo eligió avanzar por las respuestas que tenía más claras y dejó en suspenso aquellas que requerían unos segundos adicionales de reflexión.

En esa primera pasada acertó “creciente”, “certificado”, “telepase” y “buscador”. La estrategia le permitió mantener el tiempo a su favor y regresar luego a los conceptos pendientes, mientras Barassi seguía de cerca cada respuesta desde su lugar en el estudio.

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El participante también encontró la solución para “onicomicosis”, término que se utiliza para referirse a una afección causada por hongos en las uñas. A esa respuesta sumó “homicida” y “plusvalía”, definida en el juego como el incremento del valor de un bien por razones ajenas a ese mismo bien.

Con “agrimensura”, vinculada a la medición de superficies de tierras, Alejandro quedó muy cerca del objetivo. Para entonces, la tensión se había apoderado de los presentes: todavía debía responder dos consignas y el cronómetro continuaba en marcha.

Dos hombres se abrazan en un estudio televisivo de fondo naranja; uno viste saco y el otro una camiseta con una etiqueta que dice Alejandro
Alejandro no ocultó su emoción después de superar el juego final del ciclo de eltrece

Una de las definiciones que había quedado pendiente pedía identificar el verbo “desmantelar”, entendido como desarmar un lugar destinado a un fin específico. Alejandro resolvió esa instancia y pasó a la última palabra de la ronda, la que terminaría por definir el premio de $ 9.200.000.

La consigna final solicitaba un sinónimo de “desapercibido”. Sin demorarse, el participante respondió “inadvertido” y completó el desafío dentro del tiempo establecido. La reacción fue inmediata: los integrantes del estudio se levantaron, aplaudieron y celebraron el resultado con gritos dirigidos al flamante ganador.

“¡Salí, pelado!”, “¡Bien, pelado!” y “Pelado, te amo” fueron algunas de las expresiones que se escucharon después del acierto. Alejandro recibió la ovación con visible emoción, mientras la dinámica habitual del ciclo quedaba por unos instantes desplazada por el festejo.

El monto obtenido representó uno de los momentos centrales de la emisión. La secuencia tuvo además el condimento del recorrido previo del participante, que no se bloqueó ante las palabras más técnicas y administró las preguntas que había decidido saltear al inicio.

Darío Barassi bromeó con pagar el premio en cuotas

Dos personas abrazadas en una plataforma circular en un estudio de televisión con una pantalla amarilla que muestra la cifra 9.200.000
Barassi y el participante ganador se abrazan en el centro del estudio del programa Ahora caigo frente a una pantalla con la cifra de 9.200.000 pesos

Tras anunciar el total ganado, Darío Barassi se acercó a Alejandro y puso su humor al servicio de la escena. Luego de decir que no tenían el dinero disponible para entregárselo, lanzó una propuesta en tono de chiste hacia la producción: “Vamos a pensar un plan de cuotas, ¿no, Luli?”.

La broma generó nuevas risas en el estudio, aunque el conductor aclaró enseguida que el ganador recibiría el dinero. “Pero la plata te la vamos a dar”, precisó Barassi, para despejar cualquier duda frente a la celebración que continuaba alrededor del participante.

Alejandro respondió con pocas palabras, todavía impactado por lo que acababa de ocurrir. “Muchas gracias. Un placer”, expresó luego de ganar el premio y ser felicitado por el conductor y el público presente en una jornada inolvidable para todos..

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