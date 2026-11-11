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Entre el fútbol, el aire libre y la visita del Papa: así fue el divertido “finde XXL” de Benjamín Vicuña con sus hijos

El actor chileno disfrutó de una serie de inolvidables días libres en familia y mostró la intimidad de cada una de las jornadas

Benjamín Vicuña compartió una serie de videos y fotos de los momentos destacados de su fin de semana largo en compañía de sus hijos (Instagram)
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El fin de semana largo le permitió a Benjamín Vicuña alejarse por unos días de su agenda laboral y reencontrarse con una rutina más familiar. Entre partidos de fútbol, videojuegos, juegos al aire libre y momentos compartidos con sus hijos, el actor registró distintas escenas de estos días. Antes de retomar sus compromisos, reunió parte de ese material en un clip que publicó ante sus seguidores.

Finde XXL”, escribió Vicuña junto al compilado que compartió en Instagram. Además, sumó una serie de hashtags que funcionaron como guía para recorrer el contenido: “#perfiles #BeniCampeónInferior #BocaBeltránCampeón #ColoColoCampeón #LeónXIV”. En pocos términos, el actor vinculó el descanso con el deporte, las actividades de los chicos y la visita del Papa a la Argentina.

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Uno de los primeros momentos del video mostró al actor junto a sus hijos mayores, fruto de su vínculo con Pampita, sentados en el piso de una casa y concentrados frente a una pantalla. Cada uno sostenía un control conectado por cables y la luz azul del televisor iluminaba la habitación. Por otro lado, el fútbol también tuvo un lugar central en el compilado. En una de las imágenes, Vicuña apareció en un predio deportivo al aire libre, vestido con ropa oscura y anteojos de sol.

Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
El actor aprovechó para estar presente en uno de los partidos de inferiores de Benicio
Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
El actor chileno y sus hijos mayores jugando juntos en su hogar
Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
El actor y su hijo Benicio dejaron en claro su fanatismo por el Colo-Colo

En otra postal, el actor posó junto a su hijo Benicio que llevaba una camiseta roja y azul con el escudo de Club Social y Deportivo Colo-Colo. Vicuña lució una camiseta tipo polo clara con el emblema del mismo club y apoyó una mano sobre el hombro del chico. También destacó destacó la victoria del nene en el fútbol, donde juega en las inferiores juveniles.

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La visita del papa León XIV también quedó incluida en el resumen. En una de las tomas desde el balcón de su hogar, Vicuña filmó a una multitud detrás de vallas metálicas, con varias personas levantando los brazos y utilizando sus teléfonos para registrar lo que ocurría. En el centro de la escena circulaba el papamóvil, mientras el espacio estaba rodeado de árboles.

Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
Durante el fin de semana, Vicuña pudo presenciar el recorrido del papa León XlV
Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
Magnolia, su hija con la China Suárez, disfrutandode un paseo en bicicleta
Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
El actor y su hija posando para una foto durantesu tiempo al aire libre

La vida al aire libre apareció en otros fragmentos. Durante su tiempo bajo el sol, el actor filmó a su hija Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez, quien circuló en una bicicleta roja por un camino rodeado de césped, mientras llevaba una campera clara y una prenda rosa. También su hermano Amancio se divirtió junto a su padre, en especial a la hora de usar la piscina para darse un chapuzón.

Pero la diversión no se limitó a la naturaleza. Los juegos continuaron en un espacio cerrado con camas elásticas. Allí, su hija apareció saltando con los brazos separados y las piernas flexionadas, mientras su hermano menor se movía detrás de ella.

Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
Con el buen clima a su favor, Amancio disfrutó para tirarse un chapuzón
Benjamín Vicuña compartió un resumen de su fin de semana junto a sus hijos: fútbol, juegos y momentos en familia
Vicuña chocando la mano con su hijo durante una jornada de descanso al aire libre (Instagram)

Para cerrar con broche de oro su fin de semana, Benjamín eligió un momento sencillo con su hijo. El actor apareció sentado al aire libre, con una camisa blanca y anteojos de sol, mientras frente a él su niño, vestido con una camisa clara, levantaba la mano para saludarlo. Vicuña hizo el mismo gesto y ambos quedaron a punto de chocar las palmas.

A través de ese recorrido, el actor mostró escenas compartidas con sus hijos a lo largo de sus días libres. El compilado reunió momentos deportivos, juegos y encuentros cotidianos, con una mirada sobre la vida familiar que Vicuña eligió mostrar antes de volver al trabajo. Y de esa manera, resumió el tiempo que estuvo ocupado por su familia, el fútbol y las actividades que compartieron juntos.

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