Emocionado, Luciano Pereyra cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en Luján: así fue su presentación

Luciano Pereyra cantó el tema Solo le pido a Dios en Luján

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La música, la fe y una emoción difícil de disimular se encontraron en un escenario cargado de simbolismo. Luciano Pereyra fue uno de los protagonistas de la misa de despedida del papa León XIV en la Argentina y tuvo el privilegio de ponerle voz a un encuentro histórico en la ciudad que lo vio nacer. Frente a una multitud reunida en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el cantante desplegó su repertorio en una jornada que tuvo un significado especial: no solamente estaba cantando previo a la llegada del Sumo Pontífice, sino que lo hacía en su propia casa, como vecino y anfitrión de una celebración que difícilmente pueda olvidar.

El artista nacido en Luján llegó a la ceremonia con una mezcla de felicidad, responsabilidad y conmoción. La posibilidad de participar de un acontecimiento de semejante magnitud lo había movilizado desde el momento en que recibió la confirmación y, cuando finalmente llegó el instante de subir al escenario, dejó que la música hablara por él. Con el imponente marco de la Basílica como testigo y miles de personas acompañando desde el predio, Luciano comenzó su presentación con Si no es contigo, una interpretación que marcó el comienzo de uno de los momentos artísticos más especiales de la jornada.

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Después de esa primera canción, tomó el micrófono para saludar a quienes se habían acercado hasta allí y expresar lo que significaba para él cantar en ese lugar. “Muy buenos días, Luján. Buenos días, Argentina. Muchas gracias. Hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra”, expresó, visiblemente emocionado, antes de compartir una reflexión que terminó convirtiéndose en la antesala de uno de los momentos más conmovedores de su presentación.

“Alguien me dijo alguna vez: ‘Llevá siempre una canción en la mano porque no sabés quién puede necesitarla’”, recordó. Y, con esa frase como punto de partida, invitó a todos los presentes a sumarse a una interpretación que adquirió una dimensión especial en el contexto de la celebración religiosa. “Vamos todos a cantar esta canción que se llama Tu mano”, anunció, para dar paso a uno de los temas más representativos de su repertorio.

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La música continuó con Tu mano, una canción atravesada por un mensaje de acompañamiento, esperanza y solidaridad que encontró un escenario particularmente significativo en una jornada de encuentro espiritual. Luego llegaron El elegido, Seré y Sólo le pido a Dios, el clásico de León Gieco que, por su mensaje universal, su historia y su profunda identificación con la cultura popular argentina, terminó de darle un sentido especial a la participación del cantante.

Pero detrás de esa actuación había una historia que excedía largamente los minutos sobre el escenario. Para Luciano, representaba también la posibilidad de volver a vivir una experiencia que había marcado su carrera y su vida personal: cantar frente a un Papa por segunda vez. La primera había ocurrido en el año 2000, durante el Jubileo celebrado en Roma, cuando tuvo la oportunidad de interpretar canciones ante Juan Pablo II. Veintiséis años después, la historia volvía a cruzarlo con un Sumo Pontífice, aunque esta vez el contexto tenía un componente todavía más íntimo: la celebración ocurría en su ciudad natal.

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La dimensión de ese recuerdo había quedado en evidencia durante las horas previas al acontecimiento. En diálogo con la prensa, Luciano no pudo ocultar lo que le provocaba la posibilidad de protagonizar semejante momento. Las palabras le salían entrecortadas por la emoción y hasta reconoció que le resultaba difícil hablar sin conmoverse.

“Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un Papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años”, contó, al recordar aquella primera experiencia en Roma y establecer un puente entre dos momentos extraordinarios de su recorrido artístico.

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La emoción de Luciano Pereyra en Luján en el marco de la visita del papa León XIV

Sin embargo, esta vez había algo que transformaba por completo el significado de la experiencia. No se trataba solamente de volver a cantar ante la máxima autoridad de la Iglesia católica, sino de hacerlo frente a sus vecinos, en las calles de una ciudad que forma parte de su identidad y de su historia. Luján no es para él un destino más dentro de una gira ni un escenario ocasional: es el lugar donde nació, donde construyó sus primeros recuerdos y al que siempre vuelve.

“Como vecino de Luján, tengo la posibilidad de cantar en casa, como de ser anfitrión de un Papa en nuestra ciudad. Es una bendición, literal”, había expresado con una frase que sintetizó el sentimiento que lo acompañó durante toda la jornada.

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La noticia de su participación, además, había llegado apenas unos días antes y lo había sorprendido en medio de su actividad artística. Fue durante uno de sus shows en el Movistar Arena cuando decidió compartir con el público la confirmación que acababa de recibir. Lo que inicialmente parecía una noticia personal se transformó rápidamente en un anuncio celebrado por quienes lo acompañaban en el recital. En medio de la música, Luciano dejó que la emoción lo desbordara y terminó quebrándose ante la posibilidad de protagonizar un acontecimiento que reunía dos aspectos fundamentales de su vida: su vocación artística y su pertenencia a Luján.

“Me acaban de confirmar que, en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, ¡poder cantarle todos juntos!”, anunció entonces, sin poder esconder la felicidad que le provocaba la noticia.

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En su ciudad natal y frente a la Basílica, el cantante ultimó detalles para la misa multitudinaria que cerrará la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Y todavía había lugar para una reflexión más íntima, de esas que permiten entender por qué la convocatoria lo había atravesado de semejante manera. “¡Dios regalándome una nueva bendición! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján”, agregó.

Así, lo que había comenzado como una confirmación inesperada terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Luciano Pereyra volvió a encontrarse con un Papa a través de la música, como había sucedido más de dos décadas atrás en Roma, pero esta vez lo hizo rodeado de su gente, en el corazón de su propia ciudad y ante una multitud que compartió cada interpretación.

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Porque para el cantante hubo algo que hizo que esta presentación fuera diferente a cualquier otra: no necesitó viajar miles de kilómetros ni llegar a un escenario desconocido para protagonizar un momento extraordinario. Esta vez, la historia lo esperaba en casa. Y, con una canción en la mano y la emoción a flor de piel, pudo convertir su regreso a los escenarios de Luján en un homenaje musical a una jornada que quedará entre los recuerdos más significativos de su vida.