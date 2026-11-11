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El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

El cantante rosarino reconoció a Claudio Castricone, sacerdote de la Escuela Técnica de Fátima, después de su presentación en Palermo y no ocultó su sorpresa ante el público

La emoción de Valentino Merlo al encontrarse con el cura de su escuela en su show para el papa
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En una jornada que reunió a miles de jóvenes frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el reencuentro de Valentino Merlo con el sacerdote Claudio Castricone, cura de su colegio, se convirtió en una de las escenas más comentadas de la vigilia encabezada por el papa León XIV. El abrazo entre el cantante rosarino y el religioso ocurrió sobre el escenario, durante las actividades previas a la llegada del Sumo Pontífice.

El encuentro tuvo lugar en medio del espectáculo que acompañó la previa de la ceremonia. Merlo, de 17 años, fue uno de los artistas convocados para la transmisión, que estuvo a cargo de Luquitas Rodríguez, Sofía Martínez e Ignacio Girón. Frente al público que se congregó en Palermo, el músico interpretó “Si un día estás sola” y “Hoy”, dos de las canciones que forman parte de su repertorio.

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Cuando terminó su participación, el artista divisó entre las autoridades eclesiásticas a una persona que conocía de su etapa escolar. Se trataba de Castricone, quien fue sacerdote de la institución a la que asistió Merlo. El cantante se acercó hasta donde estaba el religioso y ambos intercambiaron unas palabras antes de abrazarse frente a los conductores y el público presente.

La reacción del joven quedó registrada por las cámaras de la transmisión. Todavía sorprendido por el momento, Merlo contó lo que acababa de ocurrir ante los micrófonos: “Me acaba de pasar algo increíble. Era el cura de mi escuela, ¡no lo puedo creer! Shockeante, increíble”. Sus palabras reflejaron la sorpresa que le provocó encontrar a una figura vinculada con sus años de formación en medio de un acto multitudinario.

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Valentino Merlo cantó ‘Tierra zanta’ en el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes

La conductora Sofía Martínez se acercó después a Castricone para preguntarle por el vínculo con el cantante. El sacerdote recordó que el músico había sido alumno de la Escuela Técnica de Fátima, ubicada en Barrio Tablada, en Rosario. “Valentino fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima en Barrio Tablada, así que, Valentino, ¡vamos para adelante!”, expresó el religioso, entre risas.

El cruce sumó un momento distendido a la vigilia que antecedió la presentación de León XIV. La programación combinó actuaciones musicales, conducción en vivo y la participación de representantes de la Iglesia, mientras miles de jóvenes esperaban la llegada del Papa al Monumento a los Españoles.

La imagen de Merlo y Castricone abrazados circuló luego en redes sociales y se instaló entre los pasajes de mayor repercusión de la jornada. El episodio vinculó la presencia del artista en el escenario con una parte de su historia personal y escolar, en el marco de uno de los actos centrales realizados en Palermo.

Nahuel Pennisi llevó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” ante el Santo Padre

La programación artística de la vigilia también contó con la participación de Nahuel Pennisi, quien interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” ante el papa León XIV en el Monumento a los Españoles. El cantautor argentino fue uno de los músicos elegidos para acompañar el encuentro, que reunió a jóvenes y representantes de la Iglesia en Palermo.

Pennisi llevó al escenario una de las composiciones más reconocidas de Fito Páez. La elección de la canción se integró al tono de la ceremonia, marcada por mensajes vinculados con la esperanza, la entrega y la paz. Según la información difundida sobre el acto, el artista se presentó frente a más de dos millones de jóvenes que participaron de la vigilia.

La actuación sumó un capítulo relevante a la trayectoria del músico, cuya obra ha mantenido un vínculo sostenido con el repertorio popular argentino. En esta ocasión, su presencia combinó una interpretación de fuerte arraigo local con el marco religioso y multitudinario de la llegada del Santo Padre al país.

El show se produjo, además, poco después de la publicación de su nuevo trabajo discográfico, “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa”. En ese álbum, el cantante recorre obras asociadas a la trayectoria de la artista tucumana, conocida como la Voz de América, desde una lectura personal de canciones que forman parte del cancionero folklórico y latinoamericano.

Para Pennisi, el recital ante León XIV tuvo una dimensión personal. “Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida”, afirmó. El artista, que se definió como creyente, señaló que nunca había imaginado compartir la música argentina en un escenario de esas características.

“Este, sin dudas, es un año bisagra en mi vida. Acabo de lanzar un disco en donde abrazo el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, con lo que ella representó para todos los argentinos. Me siento muy honrado”, agregó el músico. Su interpretación quedó incorporada a una vigilia en la que la música funcionó como parte de la preparación para la presentación del Papa ante los asistentes.

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