El incontenible llanto de Pía Shaw durante la cobertura de la misa del papa León XIV en Luján: “No puedo hablar”

La periodista estuvo en la Basíclica de Luján entre los fieles y no pudo contener la emoción (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Guardar

El papa León XIV celebró una misa histórica en las inmediaciones de la Basílica de Luján ante una multitud de fieles que colmó el lugar. En ese marco, Pía Shaw se quebró en llanto en vivo durante la transmisión de A la Barbarossa (Telefe): la periodista había elegido cubrirlo desde la valla, mezclada con la gente, y la cercanía con el pontífice la desbordó emocionalmente.

Shaw no siguió la ceremonia desde un lugar privilegiado ni desde una zona reservada para la prensa: se ubicó junto al resto de los fieles, mezclada entre los peregrinos que viajaron desde distintos puntos del país para ver al primer papa estadounidense en su visita a uno de los santuarios marianos más convocantes de América Latina. Esa decisión, que tomó desde el inicio de la cobertura, fue la que terminó por amplificar la emoción del momento.

PUBLICIDAD

“Acá estamos. ¿Lo estoy viendo? Lo veo”, alcanzó a decir Shaw antes de que las lágrimas le cortaran la voz. “Chicos, les juro que estoy reemocionada”, añadió, mientras desde el estudio Georgina Barbarossa la alentaba con un “Dale, Pía”. El momento culminó con un grito que quedó registrado al aire: “¡Ay, León! ¡León!”.

Barbarossa intentó sostenerla desde el estudio: “Pía, Pía...”. Shaw, sin poder reponerse, repetía: “No puedo hablar. Les juro que no puedo hablar. Es rarísimo que... Les juro, no puedo”. Fue la conductora quien le puso palabras al instante: “Es muy fuerte la imagen. Vos estás ahí al lado, cerca, re cerca, Pía”.

PUBLICIDAD

Pía estuvo entre la multitud de fieles que se presentaron en la Basílica de Luján (Instagram)

Cuando la cronista logró calmarse, se rió de sí misma. “Re cerca. No sé quién iba atrás”, dijo entre risas, en referencia a si el gesto que percibió había sido del papa o de alguno de sus custodios. “No sé si es verdad”, admitió con humor, antes de ponerse seria para explicar lo que había sentido.

“No sé si es, por supuesto, por la cantidad de horas y el trabajo que le estamos poniendo”, reflexionó Shaw. Y recordó que desde el primer día había dejado en claro dónde quería estar: “Yo lo dije el día uno, yo lo quiero ver de cerca, quiero formar parte de esta historia”. Según contó, el equipo de técnicos pasó toda la madrugada verificando que el trípode y el equipamiento estuvieran en condiciones para garantizar la transmisión desde la valla. “Yo decía: la única manera y el único lugar en que quiero estar es con la gente para compartirlo y verlos”, añadió.

PUBLICIDAD

“Misión cumplida, chicos”, cerró Shaw. “Una felicidad absoluta. Un trabajo en equipo hermoso, el amor que recibimos estos días”, remató antes de que Barbarossa anunciara desde el estudio que el papa se acercaba nuevamente.

A metros del Monumento de los Españoles, Georgina Barbarosssa expresó su emoción al poder cubrir la misa multitudinaria del papa León XlV (A la Barbarossa - Telefe)

No fue la primera vez que A la Barbarossa vivió una escena de ese tipo durante la visita papal. Dos días antes, el 9 de noviembre, Georgina Barbarossa salió al aire desde las inmediaciones del Monumento de los Españoles y lo hizo con lágrimas en el rostro. “Me embarga totalmente la emoción, no paro de llorar”, dijo la conductora cuando comenzó el programa. “No saben cuál es la sensación de amor, cuál es la sensación de empatía y de solidaridad”, expresó, todavía conmovida. La conductora también estableció un vínculo entre el papa actual y su antecesor: “Creo que Francisco lo formó y él trajo ese mensaje”.

PUBLICIDAD

“El espíritu que hay aquí cuando llegamos, más allá de la organización, que es fantástica, y toda la gente de prensa, los baños, el catering, todo limpísimo, todo brutal”, señaló. Y agregó: “La solidaridad y el amor y la alegría que tenemos todos”. “Ver al Papa ayer fue muy conmovedor, porque creo que él viene trayendo el mensaje que todos queríamos de Francisco”, sostuvo. Luego estableció un vínculo entre ambos religiosos: “Creo que Francisco lo formó y él trajo ese mensaje”.

Para Barbarossa, la cobertura constituyó además una experiencia personal: recordó que en 1987 había ido corriendo para ver al papa Juan Pablo II y definió este nuevo encuentro como “una vivencia en el corazón, de alegría infinita”.

PUBLICIDAD