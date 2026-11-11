Con un video inédito, la sentida despedida de Marcela Baños a Marcos Camino: “¿Quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables?”

La conductora de Pasión de Sábado compartió una desgarradora despedida en sus redes sociales luego de la muerte del fundador de Los Palmeras (Video: Instagram)

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La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, sacudió el mundo de la música tropical argentina. El músico falleció a los 76 años y dejó un vacío que sus colegas y compañeros de ruta sintieron de inmediato. Entre las despedidas más emotivas se destacó la de Marcela Baños, conductora que es una de las caras emblemáticas de la movida tropical y que compartió con Camino innumerables escenarios y momentos a lo largo de su carrera.

Visiblemente movilizada por la noticia, Baños publicó en Instagram un video acompañado de una extensa carta en la que volcó su tristeza y repasó las anécdotas vividas junto al músico. “Te voy a extrañar mucho, querido Marcos, ¿quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables? No puedo creerlo”, comenzó escribiendo la conductora, que no ocultó la incredulidad ante la partida de su amigo.

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En el mensaje, Baños evocó la larga historia compartida con el acordeonista: presentaciones multitudinarias, recorridos por distintos puntos del país y hasta celebraciones íntimas. “Pensaba cuántos escenarios hemos compartido, cuántos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos”, escribió.

Marcos Camino murió a los 75 años

Lejos de quedarse en la tristeza, la conductora eligió honrar la memoria de Camino desde la alegría que, según recordó, él transmitía en cada encuentro. “Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, expresó junto al video que publicó como homenaje.

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Uno de los tramos más conmovedores de la carta llegó cuando Baños se detuvo en la dimensión artística del músico y en el lugar que ocupó dentro de la historia de la cumbia santafesina. “Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte. Donde quiera que estés, que seas muy feliz”, escribió la presentadora.

Para cerrar su publicación, la conductora extendió su acompañamiento a los seres queridos del artista: “Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”.

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Las redes del histórico ciclo de América TV dedicada a la cumbia puso imágenes de la nota que dio el músico antes de retirarse del grupo (Video: Pasión de sábado/ América TV)

La despedida de la movida tropical a Marcos Camino

La despedida de Baños se sumó a la de un mundo entero de la música tropical que volcó su dolor en las redes. Los Palmeras fueron los primeros en confirmar la noticia con una imagen en blanco y negro del músico y las fechas “1950-2026”. “Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, expresó la banda, que despidió a quien consideró “un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”. La agrupación también pidió respeto por la intimidad de la familia y prudencia en la difusión de la información.

La Mona Jiménez fue uno de los primeros en sumarse al duelo. “Que descanses en paz, querido Marcos Camino. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió el artista cordobés. Pasión de sábado, el histórico ciclo de América TV dedicado a la cumbia, recordó la última visita de Camino al programa junto a su hijo: “Se fue nuestro gran amigo Marcos Camino. Lo recordamos con esa emoción y alegría de cuando estuvo compartiendo con su hijo en el programa. ¡Pasión de sábado y la familia Serantoni te queremos eternamente, Marcos!”.

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Amar Azul destacó el lugar del músico en la historia de la cultura popular: “Si hay personas que marcaron la música argentina, sin dudas una de ellas fue el señor Marcos Camino”. Desde Tropitango Bailable, boliche de cumbia de zona norte, las palabras fueron breves pero contundentes: “Que en paz descanse. Historia de la cumbia. La cumbia está de luto”. Nico Mattioli, por su parte, publicó en representación de su familia: “Acompañamos a toda la familia Camino en este difícil momento”, y compartió una foto junto a su padre, Leo Mattioli, en la que aparecía el acordeonista.