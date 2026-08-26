Teleshow

Murió Jorge Williams, el sastre de los trajes patrióticos que se volvió viral en cada elección

El diseñador patagónico se hizo conocido en cada elección por asistir a votar con atuendos celestes y blancos, capa y galera, y cerró una carrera artesanal de más de siete décadas en el rubro

Jorge Williams
Jorge Williams, el sastre viral de los trajes excéntricos, murió a los 84 años en Mar de Ajó tras una trayectoria de más de siete décadas en la sastrería artesanal (Gastón Taylor)
Guardar

Jorge Williams, el sastre patagónico que se convirtió en una de las figuras más reconocibles de cada jornada electoral argentina gracias a sus llamativos trajes celestes y blancos con capa y galera, murió a los 84 años en Mar de Ajó, localidad de la costa atlántica bonaerense donde residía desde hacía más de un año. Su muerte pone fin a una trayectoria de más de siete décadas ligada a la sastrería artesanal.

La historia de Williams con las agujas y las telas comenzó de una manera poco convencional. Nacido el 6 de enero de 1942 en una chacra de Dolavon, en el Valle Inferior del Río Chubut, era descendiente de colonos galeses y escoceses. Cuando tenía apenas 10 años, sufrió castigos en la escuela primaria por escribir con la mano izquierda, una práctica que entonces generaba rechazo entre algunos docentes. Tras repetir un grado, su padre tomó la decisión que marcaría el resto de su vida: lo llevó a un taller de sastrería en la calle Mitre de Trelew. Lo que empezó como una alternativa al aula se transformó en vocación absoluta. A los 19 años ya ejercía el oficio de manera profesional.

PUBLICIDAD

Jorge Williams
La carrera de Jorge Williams lo llevó de la Patagonia a Buenos Aires, donde abrió un local en Palermo y reunió cerca de 200 trajes hechos con retazos y etiquetas reutilizadas (Gastón Taylor)

Con el tiempo, su carrera lo llevó mucho más allá de la Patagonia. Trabajó en distintos puntos del país, recorrió México y Brasil, y finalmente se instaló en Buenos Aires, donde abrió su propio local en el barrio de Palermo. Allí construyó una colección de cerca de 200 trajes confeccionados por él mismo, elaborados con retazos de tela y etiquetas reutilizadas. Ante quienes intentaban comprarle alguna de esas prendas, su respuesta era siempre la misma: “No los vendo. Son míos. Son mis hijos”.

Williams nunca concibió la sastrería como un simple oficio. Se presentaba a sí mismo como un creador y defendía con convicción una filosofía de vida que resumía en pocas palabras: “Ser libre es vestirse como uno quiere”. Esa convicción se volvió imagen pública durante las jornadas electorales, cuando comenzó a presentarse a votar con sus diseños más extravagantes. El conjunto que más repercusión generó fue un traje completamente inspirado en los colores de la bandera argentina, acompañado de capa y una imponente galera. Las fotografías circularon primero en medios de comunicación y luego se multiplicaron en las redes sociales, donde se convirtieron en material viral elección tras elección. Muchas personas quizá nunca conocieron su nombre, pero reconocían de inmediato al hombre que llegaba al cuarto oscuro vestido como una suerte de personaje patriótico.

PUBLICIDAD

Jorge Williams
Jorge Williams se hizo reconocido en cada jornada electoral argentina por votar con trajes celestes y blancos, capa y galera inspirados en la bandera argentina

Lejos de incomodarlo, el reconocimiento parecía alimentar una personalidad marcada por la seguridad en su trabajo. Durante una visita que realizó al medio local El Chubut en marzo de este año, volvió a hablar de su carrera con el mismo entusiasmo de siempre y dejó una definición que lo retrataba de cuerpo entero: “Soy un creador. Y soy el número uno de Latinoamérica. Soy el único”.

Quienes lo conocieron de cerca guardan otra imagen de él, más íntima que la del personaje viral. La comunicadora, guionista y emprendedora Paz Varales, que lo había conocido durante la pandemia cuando lo vio hacer títeres por una ventana para entretener a los vecinos, lo describió en una publicación que recorrió las redes tras conocerse su muerte: “Era un ser feliz, elegante, agradecido, travieso y charlatán”. Contó que le encantaba salir a caminar sin rumbo por Buenos Aires con sus trajes puestos, a la espera de que alguien lo detuviera para elogiar su elegancia. “Te voy a extrañar de verdad, Jorge Williams. Gracias por haber embellecido esta ciudad, mis tardes y la vida de todos los que tuvimos la suerte de cruzarte”, escribió.

Jorge Williams
Jorge Williams definía su trabajo con una idea central: “Ser libre es vestirse como uno quiere”, y se presentaba como un creador de la sastrería (Gastón Taylor)

A lo largo de su carrera vistió a figuras de la política como los gobernadores Atilio Viglione, Mario Das Neves y Adolfo Rodríguez Saá. También expresaba el deseo de confeccionar prendas para Diego Maradona y Lionel Messi, nombres que admiraba profundamente y con los que nunca llegó a concretar ese sueño.

En los últimos años, su ritmo de vida había cambiado. Tras reponerse de un ACV, se trasladó a Mar de Ajó para vivir con un familiar. Aun así, mantenía vínculos con su oficio a través de arreglos de prendas y conservaba los hábitos físicos que lo caracterizaban: ejercicios, atletismo y prácticas deportivas en espacios públicos, incluso pasados los 80 años.

Temas Relacionados

Jorge WilliamsSastre viral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió a los 83 años el reconocido músico uruguayo Rubén Rada

Procer de la música uruguaya y referente del rock nacional

Murió a los 83 años el reconocido músico uruguayo Rubén Rada

Entre el gimnasio y la cámara retro: Oriana Sabatini sorprendió con fotos íntimas de su jornada deportiva

La cantante publicó imágenes de su entrenamiento en casa, apostando a una estética vintage y cotidiana que encendió los comentarios de sus seguidores

Entre el gimnasio y la cámara retro: Oriana Sabatini sorprendió con fotos íntimas de su jornada deportiva

Marta Fort opinó sin filtro sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él es un villero que canta”

La hija de Ricardo Fort, con la soltura que la caracteriza, dio su parecer acerca de la relación de los cantantes. “Ella es una mina de barrio enamorada”, afirmó

Marta Fort opinó sin filtro sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él es un villero que canta”

Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

En su paso por el ciclo radial de Romina Manguel, la actual conductora de Bendita habló sobre cómo vive su sexualidad desde que está separada

Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

Florencia Ronconi logró pasar a la segunda etapa del reality y, en su presentación, habló acerca de salud mental y los retos que atravesó para entrar al concurso

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

AMÉRICA

Poder Judicial dominicano reconocerá a Juan Manuel Santos, expresidente colombiano y Nobel de la Paz

Poder Judicial dominicano reconocerá a Juan Manuel Santos, expresidente colombiano y Nobel de la Paz

De las aulas a nuevas oportunidades: 4,600 jóvenes salvadoreños culminan su formación en inglés y liderazgo

República Dominicana: Autoridades decomisan seis paquetes de marihuana ocultos en un portaplanos

Nicaragua: Asociación Madres de Abril exige la liberación de Thelma Montenegro tras su segunda detención a manos del régimen

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

MALDITOS NERDS

Gamescom revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

Gamescom revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

Atari anuncia ‘RollerCoaster Tycoon Wonderworks’ con caos y destrucción

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Los detalles de la agitada visita de Claudio Paul Caniggia a Bangladesh: “Una locura genial”

La romántica historia de dos deportistas que vencieron a los prejuicios por su diferencia de altura: "El amor no conoce límites"

Se definieron los últimos cuatro clasificados a la Champions: cuándo será el sorteo, todos los participantes y el formato

Fue el heredero de Hamilton, ganó 5 carreras seguidas y hoy lidera el campeonato: quién es Kimi Antonelli