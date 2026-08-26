Murió Jorge Williams, el sastre de los trajes patrióticos que se volvió viral en cada elección

Jorge Williams, el sastre viral de los trajes excéntricos, murió a los 84 años en Mar de Ajó tras una trayectoria de más de siete décadas en la sastrería artesanal (Gastón Taylor)

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Jorge Williams, el sastre patagónico que se convirtió en una de las figuras más reconocibles de cada jornada electoral argentina gracias a sus llamativos trajes celestes y blancos con capa y galera, murió a los 84 años en Mar de Ajó, localidad de la costa atlántica bonaerense donde residía desde hacía más de un año. Su muerte pone fin a una trayectoria de más de siete décadas ligada a la sastrería artesanal.

La historia de Williams con las agujas y las telas comenzó de una manera poco convencional. Nacido el 6 de enero de 1942 en una chacra de Dolavon, en el Valle Inferior del Río Chubut, era descendiente de colonos galeses y escoceses. Cuando tenía apenas 10 años, sufrió castigos en la escuela primaria por escribir con la mano izquierda, una práctica que entonces generaba rechazo entre algunos docentes. Tras repetir un grado, su padre tomó la decisión que marcaría el resto de su vida: lo llevó a un taller de sastrería en la calle Mitre de Trelew. Lo que empezó como una alternativa al aula se transformó en vocación absoluta. A los 19 años ya ejercía el oficio de manera profesional.

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La carrera de Jorge Williams lo llevó de la Patagonia a Buenos Aires, donde abrió un local en Palermo y reunió cerca de 200 trajes hechos con retazos y etiquetas reutilizadas (Gastón Taylor)

Con el tiempo, su carrera lo llevó mucho más allá de la Patagonia. Trabajó en distintos puntos del país, recorrió México y Brasil, y finalmente se instaló en Buenos Aires, donde abrió su propio local en el barrio de Palermo. Allí construyó una colección de cerca de 200 trajes confeccionados por él mismo, elaborados con retazos de tela y etiquetas reutilizadas. Ante quienes intentaban comprarle alguna de esas prendas, su respuesta era siempre la misma: “No los vendo. Son míos. Son mis hijos”.

Williams nunca concibió la sastrería como un simple oficio. Se presentaba a sí mismo como un creador y defendía con convicción una filosofía de vida que resumía en pocas palabras: “Ser libre es vestirse como uno quiere”. Esa convicción se volvió imagen pública durante las jornadas electorales, cuando comenzó a presentarse a votar con sus diseños más extravagantes. El conjunto que más repercusión generó fue un traje completamente inspirado en los colores de la bandera argentina, acompañado de capa y una imponente galera. Las fotografías circularon primero en medios de comunicación y luego se multiplicaron en las redes sociales, donde se convirtieron en material viral elección tras elección. Muchas personas quizá nunca conocieron su nombre, pero reconocían de inmediato al hombre que llegaba al cuarto oscuro vestido como una suerte de personaje patriótico.

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Jorge Williams se hizo reconocido en cada jornada electoral argentina por votar con trajes celestes y blancos, capa y galera inspirados en la bandera argentina

Lejos de incomodarlo, el reconocimiento parecía alimentar una personalidad marcada por la seguridad en su trabajo. Durante una visita que realizó al medio local El Chubut en marzo de este año, volvió a hablar de su carrera con el mismo entusiasmo de siempre y dejó una definición que lo retrataba de cuerpo entero: “Soy un creador. Y soy el número uno de Latinoamérica. Soy el único”.

Quienes lo conocieron de cerca guardan otra imagen de él, más íntima que la del personaje viral. La comunicadora, guionista y emprendedora Paz Varales, que lo había conocido durante la pandemia cuando lo vio hacer títeres por una ventana para entretener a los vecinos, lo describió en una publicación que recorrió las redes tras conocerse su muerte: “Era un ser feliz, elegante, agradecido, travieso y charlatán”. Contó que le encantaba salir a caminar sin rumbo por Buenos Aires con sus trajes puestos, a la espera de que alguien lo detuviera para elogiar su elegancia. “Te voy a extrañar de verdad, Jorge Williams. Gracias por haber embellecido esta ciudad, mis tardes y la vida de todos los que tuvimos la suerte de cruzarte”, escribió.

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Jorge Williams definía su trabajo con una idea central: “Ser libre es vestirse como uno quiere”, y se presentaba como un creador de la sastrería (Gastón Taylor)

A lo largo de su carrera vistió a figuras de la política como los gobernadores Atilio Viglione, Mario Das Neves y Adolfo Rodríguez Saá. También expresaba el deseo de confeccionar prendas para Diego Maradona y Lionel Messi, nombres que admiraba profundamente y con los que nunca llegó a concretar ese sueño.

En los últimos años, su ritmo de vida había cambiado. Tras reponerse de un ACV, se trasladó a Mar de Ajó para vivir con un familiar. Aun así, mantenía vínculos con su oficio a través de arreglos de prendas y conservaba los hábitos físicos que lo caracterizaban: ejercicios, atletismo y prácticas deportivas en espacios públicos, incluso pasados los 80 años.

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