Teleshow

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

El actor hizo un posteo para celebrar el regreso de Rocky al teatro, pero esto quedó empañado por un gesto en los comentarios

Guardar
En un carrete pensado para
En un carrete pensado para celebrar el regreso de Rocky al teatro, Nico Vázquez le dio me gusta a un polémico comentario (Instagram)

El esperado regreso de Nico Vázquez a los escenarios marcó el inicio de la segunda temporada de Rocky, una de las obras más convocantes del teatro actual. Tras un breve receso de vacaciones, el actor volvió a encontrarse con el público y sus compañeros de elenco en una noche cargada de emoción y entusiasmo. La vuelta no solo estuvo marcada por la energía sobre las tablas, sino también por el apoyo de su entorno y la repercusión inmediata en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron el reencuentro y compartieron mensajes de alegría.

En sus redes sociales, Vázquez publicó una serie de imágenes que capturaron la esencia del reencuentro: el abrazo con Dai Fernández, la ovación final caracterizado como Rocky, la complicidad con su familia y los retratos en camarines rodeado de afiches clásicos. Junto a las fotografías, el actor compartió un mensaje reflejando su gratitud y entusiasmo: “Volvió Rocky y todo es felicidad. Gracias al público por acompañarnos con tanto amor. Todo lo que me desean, el doble para ustedes.” La respuesta del público no tardó en llegar, con una catarata de comentarios alentadores, recuerdos de funciones anteriores y muestras de afecto por parte de quienes acompañan su carrera desde hace años.

La publicación no solo evidenció el vínculo de Vázquez con su público, sino también su dedicación a cultivar esa cercanía. El actor se tomó el tiempo de likear la gran mayoría de los mensajes positivos, dejando de lado aquellos de tono negativo o de mal gusto. Este gesto fue leído por sus seguidores como un signo de agradecimiento y respeto mutuo. Sin embargo, en medio del aluvión de interacciones, se le escapó un like a un comentario que, aunque elogiaba a su actual pareja Dai, incluía una comparación poco amable con su ex, Gime Accardi: “Qué hermosa pareja, ella es preciosa, supera por mucho a Gimena @nicovazquezok felicidades”.

"Qué hermosa pareja, ella es
"Qué hermosa pareja, ella es preciosa, supera por mucho a Gime", fue el mensaje al que Nicolás le dejó su "me gusta"

El episodio no pasó desapercibido, especialmente porque la separación entre Vázquez y Accardi, ocurrida el 8 de julio de 2025 después de casi dos décadas juntos, había sido ampliamente comentada en su momento y sigue generando repercusiones entre sus seguidores. A pesar de ello, la mayoría de los mensajes recibidos por el actor apostaron por la celebración y el reconocimiento a su trabajo y su actitud positiva. Los seguidores destacaron la entrega de Vázquez en el escenario, el clima de alegría en cada función y la energía renovada con la que encaró esta nueva etapa personal y profesional.

Tan solo unos días atrás, Vázquez sobre su vínculo con Accardi. La relación entre los actores fue, durante casi dos décadas, sinónimo de complicidad y afecto en el ambiente artístico nacional. El propio Vázquez resumió ese vínculo. “Fueron 18 años hermosos”, resumió, en una entrevista con Ángel responde (Bondi Live).

Ambos construyeron una vida juntos marcada por una intensa conexión emocional y una cotidianidad compartida. El actor describió la naturaleza de esa unión como algo que los llevaba a funcionar de manera casi indivisible: “Estábamos tan simbióticamente enamorados que nos olvidamos también de todo esto”. La palabra “simbióticamente” refleja la profundidad de la fusión afectiva y cotidiana que experimentaron, una dinámica que, con el tiempo, también planteó retos.

En una charla íntima con Ángel de Brito, el actor habló a corazón abierto sobre su separación de la actriz tras 18 años de relación (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

A pesar del amor y la historia compartida, el actor reveló que el distanciamiento fue un proceso gradual, más largo de lo que podía parecer desde afuera. “Veníamos mal hacía un tiempo largo y tenía procesado que en algún momento iba a llegar, de que alguno de los dos tenía que tomar la decisión o los dos juntos de ser valientes y decir: ‘Che, pongamos las cosas en la mesa’”, relató.

Según el actor, la valentía para enfrentar el desgaste y el paso del tiempo fue clave para que ambos pudieran hablar con honestidad. Explicó cómo las necesidades de cada uno empezaron a cambiar: “Te gusta todo cuando estás enamorado y después ya no te empieza a gustar todo. Y vos te das cuenta que tampoco le gusta a la otra persona todo de vos y te empezás a desencontrar, empezás a tener otras necesidades, de un lado o del otro”.

Temas Relacionados

Nico VázquezGime AccardiGimena AccardiDai Fernández

Últimas Noticias

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

La empresaria y filántropa compartió con sus seguidores el resumen del festejo en honor a su hija con Eduardo Costantini

Elina Costantini emocionó con el

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

La One hizo referencia a las versiones de que la actriz llegaba tarde a las grabaciones y la producción estaba molesta con ella a causa de sus tardanzas

Moria Casán salió al cruce

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

El conductor compartió las imágenes del debut playero de la niña de un año en Pinamar

Milenka conoció el mar: el

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Luego del furioso cruce público con Mauro Icardi, la conductora enfrentó las acusaciones y cuestionó a la actriz

Wanda Nara defendió su trabajo

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Se conocieron en un asado y no se separaron más. Formaron una familia y llevan casi veinte años juntos, entre la discreción más celosa y la naturaleza como aliada. Las versiones de una ruptura y los altos y bajos de cada relación

Facundo Arana y María Susini:
DEPORTES
San Lorenzo pierde contra Lanús

San Lorenzo pierde contra Lanús por la primera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El video viral entre un integrante del cuerpo técnico de Quilmes y un grupo de hinchas que volvían de bailar

Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

TELESHOW
Elina Costantini emocionó con el

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania y Rusia cerraron en

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

Un hallazgo sobre el trigo revela cómo un hongo logra evadir sus defensas

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial