¿Vuelven los Rolling Stones a la Argentina?: la decisión que evalúa el grupo que podría traerlo al país

Ronnie Woods, Mick Jagger y Keith Richards con los escenarios en pausa. Qué podría pasar con su futuro (DPA VÍA EUROPA PRESS)

A casi diez años de sus shows en La Plata, la posibilidad de que The Rolling Stones regresen a la Argentina generó una ola de entusiasmo entre los seguidores locales, quienes siempre sueñan con la quinta visita al país. En los últimos días, un medio británico reveló que la banda contempla realizar una serie de shows en Buenos Aires, lo que renovó el fervor de los fanáticos que esperan una nueva oportunidad de ver a Mick Jagger, Keith Richards y compañía en acción.

La información publicada por el Daily Mail señala que los representantes del grupo están evaluando las condiciones logísticas y artísticas de una presentación en el país. Este acercamiento se produce en un contexto particular: la reciente cancelación de la gira europea prevista para 2026, oficialmente atribuida a razones de salud de Keith Richards y la aceptación de que los extensos tours son cosa del pasado. Por eso, el concepto de residencia, que supone compartir los conciertos con un extenso período de descanso, gana adeptos dentro de la banda.

La noticia no solo sorprendió a los seguidores europeos, sino que encendió las especulaciones sobre destinos alternativos para la banda en el mediano plazo. Según el periódico británico, la opción de Argentina volvió a ganar protagonismo en la agenda de la banda debido a la histórica relación que mantienen con el público local. Desde su primera visita en 1995, los Rolling Stones han cosechado un fenómeno único en el mundo, algo reconocido por los propios músicos. De hecho, en cada paso por Buenos Aires, los recitales agotaron localidades en cuestión de horas y se transformaron en hitos culturales para varias generaciones.

La posibilidad de que la banda vuelva a tocar en suelo argentino depende de múltiples factores. Entre ellos, el estado de salud de Keith Richards es central. El guitarrista, de 82 años, fue el motivo principal detrás de la cancelación del tramo europeo de la gira 2026. De acuerdo con el comunicado difundido por la banda y replicado por portales internacionales, la decisión se tomó luego de que los médicos recomendaran limitar los desplazamientos y esfuerzos físicos de Richards en los próximos meses. La declaración oficial incluyó una frase contundente: “La prioridad es la salud de Keith”.

Keith Richards en 2024 durante el Hackney Diamonds tour en Vancouver, Canadá (REUTERS/Chris Helgren)

El entorno de los Rolling Stones confirmó que, por el momento, no existe un calendario definitivo para el regreso a los escenarios. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción local expresaron su optimismo ante la posibilidad de que el grupo opte por un formato de presentaciones selectas fuera de Europa, entre las que se encuentra Argentina.

La cancelación de la gira europea generó reacciones inmediatas de los fanáticos en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Richards y de incertidumbre sobre el futuro de la banda. En Argentina se abrió la ventana a una oportunidad: la suspensión de los shows en Europa podría abrir espacio para una presentación extraordinaria en Buenos Aires. El entusiasmo se amplificó con el recuerdo de la última visita, en 2016, cuando el Estadio Único de La Plata vibró durante tres noches consecutivas ante más de 150 mil personas.

Ante cada rumor que orbita sobre los Rolling Stones y Argentina, la fuente inevitable es Daniel Grinbank, el productor que trajo a los británicos las cuatro visitas anteriores. Consultado por Teleshow, no ve factible el regreso, al menos en estas condiciones: “Leí la nota del Daily Mail. No estoy enterado de nada. Igualmente me parece imposible”, sentenció.

Mick Jagger y Ron Wood en el Estadio Único de La Plata durante la última visita de los Stones a la Argentina (Ignacio Arnedo)

Quienes ven el vaso medio lleno, o eligen creer a pesar de las evidencias, ven en la producción discográfica de la banda otro elemento a favor. A la celebrada reedición de Black and Blue por los 50 años de su lanzamiento, se le suma la inminente publicación de un nuevo álbum de estudio, que incluirá material inédito y colaboraciones especiales. “Cuando la lengua está en el aire, tú simplemente vas”, declaró Mick Jagger en una entrevista reciente, aludiendo a la energía creativa que aún impulsa al grupo, a pesar del paso del tiempo.

El nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2026, representa un hito en la carrera de la banda. Será el primer trabajo de estudio desde el fallecimiento de Charlie Watts y, según el propio Jagger, incluirá canciones que rinden homenaje al legendario baterista. La producción del disco se mantuvo en secreto durante varios meses, alimentando rumores y expectativas entre los seguidores de todo el mundo. La publicación del álbum podría coincidir con una serie de presentaciones especiales, lo que refuerza la hipótesis de un show en Argentina como parte de las celebraciones por el regreso discográfico.

La combinación de factores —la cancelación de la gira europea, el estado de salud de Richards y el lanzamiento del nuevo álbum— configura un escenario de expectativa para los seguidores argentinos. Aunque todo se maneja en el entorno de las especulaciones, la posibilidad de un reencuentro en Buenos Aires se sostiene en la capacidad sin límites de la banda de rock and roll más grande de la historia, y que se resume en la frase de un allegado a la producción: “Nada está descartado, todo es posible cuando se trata de los Rolling Stones”.