Teleshow

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

La directora y protagonista del largometraje celebró en sus redes sociales haber llegado a las 15 contendientes para los galardones más importantes del cine mundial

La reacción de Dolores Fonzi
La reacción de Dolores Fonzi a quedar en la lista corta para los Premios Oscar

Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, logró un hito histórico para el cine argentino al quedar incluida en la lista corta de la Academia de Hollywood para los premios Oscar 2026, con la posibilidad concreta de representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en la ceremonia más prestigiosa de la industria cinematográfica.

La noticia generó reacciones de entusiasmo inmediato en los protagonistas. Dolores compartió en sus redes sociales el afiche de la película eufórica: “¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscars. Griterío, qué emoción!!! Gracias @primevideo y @ternesimaginariums”, celebró, acompañada por decenas de mensajes de colegas, amigos y seguidores que festejaron el logro. Entre ellos se encuentra el de Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, Martina Bellati, Daniel Hendler y Ana Correa, la mujer que escribió el libro que lleva el nombre de la película.

La emoción también llegó a Camila Plaate, protagonista junto a Fonzi, quien compartió una captura de la lista oficial y los mensajes internos del elenco: “YA ESTAMOS”, celebró en mayúsculas unos minutos después de confirmarse la noticia. El chat de las protagonistas resumió la alegría colectiva: “Vaaamoooo pibaas!!!”, festejaron las actrices y parte del equipo.

La confirmación formal por parte de la Academia llegó por mail a los responsables y se viralizó entre los equipos de producción y difusión de la película. El comunicado oficial detalló la mecánica de la próxima ronda de votación y la selección de los finalistas, indicando: “15 películas van a avanzar a la próxima ronda de votación en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de la 96° ceremonia de los Oscars. Películas de 86 países se encontraban en la categoría”, se puede leer en el mail que le enviaron a la producción de la película.

La celebración en el grupo
La celebración en el grupo de Whatsapp
El mail que recibieron por
El mail que recibieron por parte de la Academia con la feliz noticia (Instagram)

El impacto de la noticia fue internacional: un sitio de cine extranjero destacó el ingreso de Belén a la shortlist, subrayando el valor del drama protagonizado y dirigido por Fonzi, basado en hechos reales: “La candidata oficial de Argentina a los Premios Oscar 2026 de la Academia es Belén, un drama judicial que retrata un espeluznante caso de violación de los derechos humanos. Basada en el encarcelamiento injusto de una mujer tras un aborto espontáneo, la película indigna al espectador con su retrato de un sistema inflexible. La directora Dolores Fonzi, quien además interpreta a la protagonista, se destaca de manera sobresaliente en ambos roles”.

Este reconocimiento, que se terminará de revelar el 22 de enero, coloca a Belén y a Dolores Fonzi en la mira internacional, reforzando el valor artístico de una película que apuesta por el compromiso, la denuncia y la sensibilidad, logrando visibilidad mundial y renovando el orgullo del cine argentino en la antesala de los Oscar.

El 24 de septiembre se dio a conocer que esta película había sido elegida para competir en la entrega de premios. En boca de Graciela Borges, la gran diva del cine nacional, se anunció la película que eligió la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas para competir en los Premios Oscar de 2026 y en los Premios Goya.

Será Belén quien busque la preciada nominación como Mejor película internacional o de habla no inglesa. El largometraje dejó fuera de la carrera de los premios de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a Homo Argentum (de Mariano Cohn y Gastón Duprat); Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (de Hernán Rosselli) y La mujer de la fila (de Benjamín Ávila).

Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, sobre un hecho real, la película cuenta con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La trama se ubica en la provincia de Tucumán, Argentina, y acompaña a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo, debido a una acusación de aborto inducido, junto a Soledad Deza, la abogada que desafía todo límite para asumir el polémico caso que terminó generando la “marea verde” que culminó con la sanción de la ley que aprobó el aborto legal en la Argentina.

