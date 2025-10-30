Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El sorpresivo testimonio de Liz Solari en un video subido a Youtube: "Vi a Jesucristo"

La mañana en que Leonardo Verhagen falleció en brazos de Liz Solari marcó un punto de inflexión en la vida de la actriz y activista. El episodio, ocurrido en 2010 en Rosario, la sumió en un profundo dolor y desencadenó una serie de experiencias espirituales que, según su propio testimonio, transformaron radicalmente su visión del mundo. En un testimonio subido a Youtube por Eco News Talks, una plataforma principalmente dedicada a la temática socioambiental, Solari relató cómo la muerte repentina de su pareja y la posterior aparición de Jesucristo en su vida la llevaron a un proceso de cambio interior que aún hoy define su camino.

El hecho traumático que alteró el rumbo de Liz Solari tuvo lugar en una vivienda de la zona norte de Rosario, donde la pareja pasaba unos días de descanso. Según las crónicas policiales y declaraciones de la propia Solari, la mañana del suceso ambos acababan de levantarse cuando Verhagen, de 28 años, comenzó a sentirse mal y se desvaneció. “Hicimos el amor y murió en mis brazos”, declaró Solari a la policía, según recogió Infobae. Desesperada, salió a la calle en busca de ayuda, vestida solo con una camisa, y un paramédico que pasaba por la zona acudió al departamento para asistir a Verhagen. A pesar de los esfuerzos de reanimación, el joven falleció poco después. La autopsia determinó que la causa fue una cardiomegalia, un agrandamiento anormal del corazón, y la investigación descartó cualquier indicio de suicidio o violencia. “Fue desesperante verlo morir en mis brazos”, confesó Solari a la policía, en medio de un clima de fuerte exposición mediática y dolor familiar.

El impacto de la pérdida sumió a Solari en una etapa de duelo marcada por la confusión y el asedio de los medios. En el testimonio que apareció en la red social, la actriz describió cómo, tras la muerte de Verhagen, comenzó a experimentar vivencias psíquicas y espirituales para las que no tenía explicación ni preparación previa. “Cuando la muerte llegó, yo fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y observé por primera vez al cuerpo como un envoltorio de esa vida. Así fue como entendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que nuestro cuerpo es un instrumento para manifestarnos en esta dimensión. En medio de mi dolor y de mi confusión, cayó un velo y comencé a vivenciar experiencias psíquicas. Es decir, empecé a oír, a ver, a sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu”.

La aparición de Liz Solari en un video donde relata su profunda transformación espiritual

En su relato, sin referentes con quienes compartir estas experiencias, decidió internarse en un centro de vida sana acompañada por su madre, donde recibió apoyo médico y terapéutico para afrontar el trauma. Allí, en sus palabras, “una tarde salí a caminar en un espacio verde rodeado de árboles. Y empecé a pensar en él. ¿Cómo estaría? ¿Su alma habrá ascendido? ¿Él estará en paz? Y a medida que pensaba en él, observé decenas de mariposas que comenzaron a volar en torno a mí pacíficamente. Eran todas blancas. Él no tardó en manifestarse de variadas y extraordinarias maneras, demostrándome que lejos de haberse ido, estaba más cerca que nunca y que los vínculos con aquellos que amamos son inquebrantables y prevalecen más allá de la muerte física".

En busca de respuestas y contención, según se escucha, Solari siguió una intuición que la llevó a Europa. “Escuché una voz que provenía de mi interior retumbar. Y dijo: ‘Ve a Londres’. Supe con una certeza inexplicable que esta era la voz de Dios”, contó. En la capital británica, se inscribió en un máster de actuación y, tras una clase de yoga, un profesor la puso en contacto con Cher Chevalier, una mística y vidente británica que se convirtió en su guía espiritual. “Cher me inició en el camino de la meditación y en mi entrenamiento espiritual”, recordó Solari.

En una entrevista con Infobae en 2020, la actriz le detalló a Infobae que la relación con Chevalier fue determinante para su proceso de sanación y autoconocimiento: “Comencé a meditar hace 10 años bajo la iniciación de mi maestra espiritual Cher Chevalier. El proceso es continuo, me queda mucho por mejorar. La decisión consciente de trabajar en uno mismo requiere gran determinación, coraje, paciencia, disciplina y humildad. Pero es el único camino que nos libera y que nos llena de la verdadera paz y felicidad”.

Junto a su guía espiritual, la británica Cher Chevalier, Liz Solari escribió un libro: (Foto: Gentileza Liz Solari)

Aparición de Jesucristo

Ahora, Solari reveló que el punto de inflexión en su transformación llegó con una experiencia que describió como la aparición de Jesucristo. Según narró en el video de Eco News Talks, tras regresar a Argentina, al acostarse una noche, sintió cómo su espíritu era atraído hacia el living de su departamento por una fuerza poderosa. “Cuando llegué al living, giré y observé a Yeshua, a Jesucristo, sentado en mi mesa. El amor encarnado me miraba con una suave sonrisa y yo, no pudiendo salir de mi asombro, observaba su inconmensurable belleza y sus ojos que contienen todo el universo. El amor, la paz, la alegría, el poder que yo sentía al encontrarlo... No hay palabras para explicarlo”, relató. Solari aseguró que Jesús le habló con autoridad y le transmitió un mensaje claro: “Debes ordenar tu vida. La familia va primero”. Luego, según su testimonio, la visión se desvaneció y, desde entonces, su relación con Jesucristo se volvió consciente y cotidiana, guiándola a través de sueños, visiones, meditaciones y rezos.

Es más, según su palabra, “con el correr de los meses, mis experiencias espirituales comenzaron a profundizarse. Entraba de forma espontánea en estados que puedo describir como extáticos, donde me fundía con el todo y con todo. La presencia divina aumentaba, la conciencia individual disminuía y perdía la noción del tiempo. A veces para volver y darme cuenta que habían pasado horas. Ocasionalmente, me encontraba en la presencia de la Virgen María, de santos, de maestros y guías espirituales. Recibía sanación, revelación de mis dones, incluso destellos de mi misión y de mi trabajo en mi futuro, inspirándome a avanzar, a pesar de mi dolor. Supe que iba a contestar el llamado de Dios, porque solo en Dios encontré refugio, encontré paz y dirección".

Desde hace algunos años, Liz Solari volcó su vida al activismo y la meditación

A partir de esa experiencia, Solari profundizó su práctica espiritual y volcó su vida hacia el activismo y la meditación. Esa fue, según su testimonio, una herramienta de transformación: “La meditación es una herramienta esencial para encontrar y conocer a Dios. Es la llave a la libertad, a vivir día a día desde nuestra naturaleza divina”. Junto a Cher Chevalier, coescribió el libro “Meditaciones para un viaje interior”, en el que proponen ejercicios para cultivar cualidades como la paciencia, la paz y la fe. Solari también se ha dedicado a la protección de los animales y el medio ambiente, y utiliza su visibilidad pública para promover causas sociales.

En el video, además, Solari compartió tres enseñanzas que atribuye a Jesucristo y que, según ella, guiaron su transformación: la importancia de que el amor se exprese en acciones, la meditación como vía para conocer a Dios y la paz como camino de no violencia. “Yeshua, el príncipe de la paz, me enseñó el camino de la no violencia. En este camino, me recordó que él aborrece los sacrificios de sangre y que ‘no matarás’ incluye a todas las criaturas de Dios. Dejé de comer animales hace quince años y me dediqué activamente a protegerlos”, explicó. Para Solari, el camino de la inofensividad implica que pensamientos, palabras y acciones sean constructivos para los demás y para uno mismo.

Hoy, a quince años de aquel episodio que cambió su vida, Liz Solari sostiene que su familia espiritual trasciende los lazos de sangre y las fronteras, y que la unión en torno a valores compartidos es el verdadero legado de su experiencia.