Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres

Nacho Castañares habla sobre su relación con Angela Torres

La reciente presencia de Nacho Castañares en un espectáculo de Ángela Torres generó una ola de especulaciones sobre un posible romance entre ambos, especialmente después de que el ex participante de Gran Hermano compartiera y luego eliminara una publicación en la red social X relacionada con la cantante. Este gesto, sumado a los comentarios de la influencer Juariu, alimentó los rumores en torno a la naturaleza de la relación entre los dos jóvenes.

En respuesta a la creciente atención mediática, Nacho Castañares ofreció su versión de los hechos y desestimó cualquier vínculo sentimental con Ángela Torres. El subcampeón de Gran Hermano explicó que la eliminación de su mensaje en X obedeció a la posibilidad de que se malinterpretara su intención. “Borré el tweet porque se iba a entender como no quería que se entienda. No di a entender que estaba con esa persona, ni que quiero estar con ella, fue exclusivamente por el hecho artístico”, aclaró.

La dedicatoria de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró de su cuenta de Instagram, según Juariu (Instagram)

Además, fue enfático al afirmar: “No hay romance con Ángela Torres”. A pesar de negar una relación amorosa, Nacho reconoció que existió cierto acercamiento entre ambos, aunque limitado. “Pegamos buena onda cuando vino al programa. Hemos hablado poco, pero nada más”, detalló el ex Gran Hermano, quien también aprovechó la ocasión para confirmar que actualmente se encuentra soltero.

La vida sentimental de Nacho fue objeto de atención pública desde su salida del reality. Primero mantuvo una relación con Lucila la Tora Villar, que finalizó tiempo después. Posteriormente, inició un noviazgo con Coty Romero, etapa marcada por episodios polémicos en los que, según se observó, el joven no se sintió cómodo. Y más allá de los rumores que lo vincularon con la nieta de Lolita, hoy se encuentra enfocado en disfrutar de su soltería.

Ángela Torres y Nacho Castañares enfrentan rumores de romance (Instagram)

Mientras tanto, Ángela Torres optó por no pronunciarse sobre el tema. La cantante, integrante del ciclo Nadie dice Nada en Luzu, fue vinculada recientemente con otro streamer, Marcos Giles, con quien se la ha visto entusiasmada en el marco de un shippeo promovido por el programa.

Ojalá que se casen

Nacho Castañares habló del alta de Thiago Medina

Más allá de los rumores sobre su vida sentimental, el último mes de Nacho estuvo abocado a la recuperación de Thiago Medina, tras sufrir un grave accidente de moto. Para ello, sus vínculos forjados en el reality fueron determinantes. Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, junto a Nacho, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio, acompañaron de cerca cada etapa de la rehabilitación.

La figura de Celis cobró especial relevancia, al punto de que surgieron rumores sobre una posible reconciliación entre ambos. “¡Ojalá se casen!”, exclamó Castañares, padrino de una de las niñas, al ser consultado por las versiones que circularon. El propio Castañares analizó la situación: “Creo que en una situación así uno se replantea muchas cosas. Ahora ellos van a convivir en lo de Dani con las nenas”, y destacó el rol de Celis: “Lo que hizo ella fue increíble. A cualquier hora le escribías y te respondía, siempre atenta, también con los demás. Estuvo presente todos los días”, describió en diálogo con LAM (América).

La recuperación de Medina no solo implicó cuidados médicos, sino también una red de apoyo que se organizó para asistir en las tareas cotidianas. El proceso también tuvo un impacto personal en Castañares, quien reflexionó sobre su propio pasado: “A mí me pasó algo también con respecto a haber sufrido pérdidas en mi familia y en ese momento no actué como a mí me hubiera gustado. Acá fue un rol más grande de contención, porque ahora puedo estar y ayudar, ponerme a disposición de la familia. Me nació así”, agregó, en alusión al fallecimiento de su madre.