La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

A casi un mes del accidente que casi le cuesta la vida, Thiago Medina dejó atrás la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno y sigue a paso firme su recuperación. El ex Gran Hermano chocó con su moto el 12 de septiembre pasado y desde entonces se encuentra peleando por su vida. En los últimos días, experimentó una mejoría en su cuadro general, lo que se reflejó en la felicidad de su entorno.
Tanto sus familiares como Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, amigos y fanáticos expresaron toda su alegría luego de poder ver cómo el joven empieza a recuperar sus sentidos. Abrió los ojos, reconoció a sus hijas, charló con sus seres queridos y reacciona a los estímulos cada vez con más frecuencia. Por eso, todo es esperanza y gratitud por estos días, en los que ven cómo el trabajo de los médicos del hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno y las cadenas de oración de la comunidad confluyeron en la mejora del paciente.
Amigos desde que se conocieron en Gran Hermano, los influencers siguieron con su vínculo fuera de la casa, a punto que Thiago y Daniela lo eligieron como uno de los padrinos de sus gemelas. Nacho fue uno de los tantos que se puso al hombro la recuperación del joven y, luego de su visita, le contó a sus seguidores las buenas noticias que todos esperaban.
“Ya sabíamos que estaba estable, pero está superconsciente, sabe todo, hablamos de todo... después de tanto tiempo poder haber compartido un ratito con él fue relindo", contó Castañares en el streaming de Telefe.
El Hospital Mariano y Luciano de la Vega quedó en el centro de las miradas y las emociones de quienes pasean por sus pasillos se entremezclan, desde la ansiedad hasta el alivio, debido a una noticia que sorprendió a todos. Thiago Medina, el joven influencer accidentado a comienzos de septiembre, permanece allí internado. Y alrededor suyo, como un pequeño ejército de afectos, su entorno se mantiene firme, cerca, sin soltarle la mano.