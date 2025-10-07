La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

Thiago Medina permanece internado en el hospital de Moreno luchando por su vida (Instagram)

A casi un mes del accidente que casi le cuesta la vida, Thiago Medina dejó atrás la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno y sigue a paso firme su recuperación. El ex Gran Hermano chocó con su moto el 12 de septiembre pasado y desde entonces se encuentra peleando por su vida. En los últimos días, experimentó una mejoría en su cuadro general, lo que se reflejó en la felicidad de su entorno.

Tanto sus familiares como Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, amigos y fanáticos expresaron toda su alegría luego de poder ver cómo el joven empieza a recuperar sus sentidos. Abrió los ojos, reconoció a sus hijas, charló con sus seres queridos y reacciona a los estímulos cada vez con más frecuencia. Por eso, todo es esperanza y gratitud por estos días, en los que ven cómo el trabajo de los médicos del hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno y las cadenas de oración de la comunidad confluyeron en la mejora del paciente.