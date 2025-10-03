La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Thiago Medina continúa internado en el hospital de Moreno

La salud de Thiago Medina atraviesa momentos decisivos. El joven de 22 años, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno tras un accidente grave con su moto ocurrido la noche del 12 de septiembre.

Desde entonces, familiares, excompañeros del reality, seguidores y figuras del medio se mantienen pendientes de su evolución e impulsaron una cadena de oración. El esfuerzo del equipo médico se combina con el apoyo constante de su entorno, y en las últimas horas empieza a vislumbrarse una mejoría.

Medina empezó a reaccionar a los estímulos. Abrió los ojos y reconoció a sus familiares, que no se despegan de él en este momento complejo. Ayer fue sometido a una cirugía para lavar las heridas de la intervención previa, y de acuerdo a lo informado en el nosocomio, su evolución es favorable.

La emoción de los familiares

Thiago Medina y Camila Deniz, hermanos en las buenas y en las malas

Camila Deniz, una de las hermanas de Thiago, contó sus sensaciones al ver que el joven empieza de a poco a reaccionar. La participante de Cuestión de Peso y Daniela Celis, ex de Medina y madre de sus hijas, lo visitaron en la habitación del hospital. ”Hoy entré con Daniela y está maravilloso. De a poquito va evolucionando día a día. Estuvimos un rato y lo dejamos descansar", contó en diálogo con Vero Lozano. Y cerró con un dato conmovedor: “Me preguntó por las bebas”.