El actor Osqui Guzmán denunció que sufrió racismo y violencia policial: “Basta de perseguirnos por nuestro color de piel”

El intérprete de El Bululú publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó que una mujer policía lo confundió con un delincuente y lo golpeó

Hugo Martin

Por Hugo Martin

La denuncia de Osqui Guzmán

El actor Osqui Guzmán denunció a través de un video que subió a su cuenta de Instagram un episodio de violencia policial del que fue víctima, según relató. El hecho, ocurrido en pleno centro de Buenos Aires, generó la solidaridad y el repudio de la comunidad artística. El actor de El Bululú (que se puede ver los martes de octubre en el teatro Metropolitan) relató con detalle el incidente, que fue motivado, según sus palabras, por el color de su piel. “Comparto porque me parte la tristeza que siento. Pero sigo en pie”, expresó en la publicación antes de comenzar el video.

El miércoles, alrededor de las 18:30, Osqui Guzmán contó que salía de una entrevista en el canal de streaming Vibra Buenos Aires y se dirigía al subte mientras conversaba por teléfono con su esposa, Leticia González de Lellis. En ese momento, una agente femenina de la policía se le acercó y le solicitó el DNI. Guzmán relató: “Bajé al subte, yo estaba hablando por teléfono con Leticia, que estaba de viaje, y una policía, una mujer policía me pidió el DNI. Yo corté con Lety y le dije que me habían pedido el DNI y me lo volvió a pedir y de malas formas. Entonces, yo saqué el DNI, se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud. Y ella me lo sacó de la mano y se fue”.

Osqui Guzmán denunció que una mujer policía de la Ciuda de Buenos Aires lo golpeó al confundirlo con un delincuente

El actor explicó que, al reclamar la devolución de su documento, la situación escaló rápidamente. “Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo: ‘Está mal, está mal, está mal, está mal. Que me devuelva el DNI’. Ella vino y me dijo: ‘El algoritmo te reconoció. Vos sos chorro. Vos sos chorro. ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’. Yo dije que se estaba equivocando: ‘Se estaba equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando’. Y entonces ella me dijo que me callara la boca. Yo no me callé, sacó la macana y me pegó en la cabeza, acá. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel. Me preguntó si era peruano. A todo eso yo le respondía: ‘No, soy argentino, te estás equivocando, no, te estás equivocando, te estás equivocando’. Entonces, me vuelve a pegar por segunda vez. Y ahí sí era una situación violenta”.

Osqui Guzmán subrayó que la motivación de la agente para pedirle el DNI fue su color de piel. “Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo. Y antes que eso crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel”.

El actor Osqui Guzmán (Gentileza Museo Moderno)

La publicación de Guzmán generó una ola de mensajes de apoyo de colegas y figuras públicas. Malena Guinzburg comentó: “Tremendo Osqui. Te quiero y perfecto que lo compartas”. Beto Casella expresó: “Toda nuestra solidaridad. Ojalá sancionen a la agente”. Corina Fiorillo manifestó: “Triste y peligroso! Hay que denunciar a estas personas. Horror”. Federico D’Elía sumó: “Hacés muy bien en hacerlo público Osqui querido, es abuso de autoridad y racismo. Te quiero❤️”. Por su parte, Federico Olivera escribió: “Mi solidaridad hacia vos Osqui, que horror, mi indignación y rechazo absoluto ante este hecho indignante. Te mando un abrazo y toda mi admiración por hacer visible lo que te pasó. Gracias Osqui!

