Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

A lo largo de más de seis décadas, la artista desarrolló un carrera luciéndose en teatro, cine y televisión. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores

Adriana Vera Aizemberg, reconocida actriz y ex dirigente sindical, murió este lunes a los 86 años. Nacida el 1 de diciembre de 1938 en Santa Fe, la artista desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas e incluyó destacados trabajos en teatro, cine y televisión.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, quien comunicó su fallecimiento a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, destacaba el comunicado.

La carrera de Aizemberg comenzó en Buenos Aires, donde se incorporó al teatro Fray Mocho y debutó en la obra Historias para ser contadas. Se formó bajo la dirección de Augusto Fernandes y participó en la fundación del grupo ETEBA, junto a referentes de la actuación como Helena Tritek, Hugo Urquijo, Lito Cruz, Carlos Moreno, Franklin Caicedo y Héctor Bidonde. Integró el elenco estable del Teatro San Martín y formó parte del grupo Gente de Teatro, liderado por David Stivel.

Desde 1964, estuvo afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices. En 2004 fue distinguida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por el sindicato y el Senado de la Nación. Como dirigente sindical, integró el Secretariado Mutual entre 1996 y 1998, durante la presidencia de Pepe Novoa.

Sobre los escenarios, participó en obras como La leyenda de Pedro, La señorita de Tacna, Fausto, Reflejos de una vieja leyenda, Pequeñas patriotas, Seis personajes en busca de un autor, Trilogía del veraneo, Las llaves de abajo, El misterio de dar, Venecia, El violinista en el tejado, La calle 42, Extraños en un tren, Houdini, Nenucha, la envenenadora de Monserrat, América Hurrah, entre otras.

Su filmografía incluye títulos como La Raulito, Plata dulce, Sostenido en la menor, Mundo grúa, El abrazo partido, Buenos Aires 100 kilómetros, Amapola, Mazel Tov, Derecho de familia, Todo sol es amargo, El amigo alemán, El pozo, Los delincuentes y Rambleras.

En televisión y plataformas, participó en producciones como El encargado, Planners, Poliladron, Mujeres asesinas, Loco por vos, Cosa juzgada, Los exitosos Pells, Vulnerables Las palomas y las bombas, Signos, Amas de casa desesperadas, El mundo de Antonio Gasalla, La bonita página y El sabor del silencio.

Aizemberg deja una huella profunda en la escena cultural argentina por su compromiso, talento y dedicación. En esa línea, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares y allegados, acompañándolos en este momento.

En 2018, en la previa al estreno de Generaciones, la actriz adelantó en diálogo con el trece sobre cómo era su personaje. “Es una señora bien puesta, arreglada. Es abuela, que tiene hijos, nietos, nuera, yernos, y está en un momento que perdió a su marido, pero él era muye stricto con ella. En este momento, que está dentro del sentido de la obra, es un momento de explosión, de querer ser como ella quiere ser”, comenzó diciendo. Luego, ante la consulta de qué tiene este personaje en común con ella, la actriz reveló: “Tenemos el mismo pensamiento, yo soy una persona muy evolucionada a pesar de ser grande de edad”.

En una de sus más célebres apariciones, la actriz formó parte de El mundo de Antonio Gasalla. Todo se dio cuando mamá Cora, junto a su familia, intentaban despedir el año, sin embargo, Ethel, interpretada por Aizemberg, se emborracha. En ese estado, la mujer es llevada al baño para que pueda vomitar. Poco tiempo atrás, Adriana también había hecho una aparición en la serie protagonizada por Guillermo Francella, El Encargado.

