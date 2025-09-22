Teleshow

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

Según contaron en Infama, el inminente parto de la niña del futbolista y la diseñadora provocó que las futuras abuelas emprendan un viaje exprés a Inglaterra

Sol de María

Por Sol de María

El nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habría adelantado inesperadamente (Video: Infama, América TV)

El nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova habría registrado un inesperado adelanto. Según informó Gonzalo Sorbo en Infama (América TV), las madres de ambos, quienes mantienen una relación cercana desde que sus hijos compartían el colegio, están viajando juntas a Inglaterra debido a la inminente llegada de la primera nieta para ambas familias.

Las expectativas giran en torno a un parto que originalmente estaba programado para el 26 de septiembre, aunque la situación cambió en las últimas horas a raíz del inicio de las contracciones de la diseñadora. “Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, contó el periodista.

Esta señal motivó el apuro del viaje, que incluso se complicó por la cancelación de un vuelo, aunque ambas lograron partir juntas y, en una cuenta privada, habrían compartido una foto en el aeropuerto antes de embarcar.

Las madres de Alexis Mac Allister y Ailén Cova viajan juntas a Inglaterra ante la inminente llegada de su primera nieta

Respecto del tipo de intervención médica, el periodista aclaró que no se pudo precisar si el nacimiento será por cesárea o vía natural, ya que la familia enfrenta novedades a cada hora por el adelanto de las contracciones. El arribo de la nueva integrante de la familia se produciría en el transcurso de las próximas horas. “Mañana, aparentemente, habría nacimiento”, sostuvo el panelista del ciclo que conduce Marcela Tauro, y recordó que la pareja espera una niña.

En marzo de este año, a poco más de dos años de comenzar su relación, Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaron que serían padres por primera vez. Con un emotivo video en redes sociales, la pareja compartió su emoción con sus miles de seguidores. “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón, nos vemos prontito”, fueron las palabras que expresó la joven dedicadas a su futura hija.

El parto, originalmente programado para el 26 de septiembre, se adelanta por el inicio de las contracciones de Ailén Cova

En las primeras imágenes del video se podía ver a Cova, emocionada, cuando el mediocampista del Liverpool le mostraba que la prueba de embarazo había dado positivo. Acto seguido, la pareja se abrazo y besó celebrando la noticia. Luego, el material mostraba la primera ecografía del embarazo y la reacción de sus amigos y familiares al enterarse de la situación. Entre lágrimas, caras de asombro y felicidad, los seres queridos del jugador y la diseñadora mostraron su alegría y apoyo.

Si bien, en algunos casos, la pareja eligió contarle la noticia a sus amigos a través de una llamada, en otras situaciones eligieron sorprender a sus familiares con una caja de regalo. Ese fue el caso de una de las personas más importantes de la familia. “Hola bisabuela, nos vemos pronto”, se leía en la caja que abrió la mujer, antes de besar la panza de Ailén.

El video del anuncio mostró la reacción de amigos y familiares al enterarse de la llegada de la primera hija de la pareja

Al final del video, se ve a Alexis y Ailén abrazados, besándose. Luego, en un momento, la diseñadora gira su teléfono a la cámara y anuncia el sexo de su bebé: una nena. Entre los amigos que felicitaron a la pareja se encuentra el futbolista Nicolás González, quien saludó a su compañero con emojis de corazón. En esa misma línea, la hermana del deportista opinó: “Felicidades. Feliz y ansiosa por conocer a la nueva integrante de la familia. Los quiero”.

En paralelo, la noticia se dio a conocer en LAM (América TV). “Van a ser papás, Alexis Mac Allister y su novia, que están de tres meses”, anunció en aquel momento Ángel de Brito. La relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova dejó de ser un simple rumor para convertirse en una historia pública que capturó el interés mediático desde sus primeros pasos. El vínculo tomó notoriedad en diciembre de 2022, cuando trascendió que el futbolista había dejado a su entonces pareja, Camila Mayán, para iniciar una relación con Ailén, su amiga de la infancia.

