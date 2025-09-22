Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad” (Video: A la tarde/ América)

“Estoy muy, muy, muy agradecida”, comenzó diciendo Pampita cuando fue abordada por las cámaras y los cronistas en su casa de Barrio Parque, unas horas después de que se conociera el robo que sufrió dentro de su vivienda. Su agradecimiento correspondía al haber recuperado material de su hija Blanca que estaba dentro de una caja fuerte.

“Me dieron el pasaporte de Ana y su permiso de viaje. Una persona las encontró y se comunicó con Lizardo Ponce en Rumis que estaban haciendo el streaming“, aseguró la conductora de Los 8 escalones (Eltrece) en diálogo con A la tarde (América), quien mantuvo la reserva sobre la situación de la causa. “Es todo secreto de sumario. No puedo hablar”, afirmó.

“Me devolvieron los celulares con las fotos y videos de mi hija. Vuelvo a explicar que no hay manera de sacarlos porque están encriptados, no se puede acceder al iCloud porque las contraseñas de ese mail fueron hackeadas. Hace años que no se puede sacar el contenido de ahí. Son teléfonos muy viejos. iPhone 4, iPhone 5, que no tenían apps y no tenían nada. Esos videos y fotos están solo ahí”, resaltó, sobre el valor sentimental que guardan esos dispositivos.

“Apareció la caja en un lugar, abierta y entre las cosas que había adentro estaban los teléfonos. Fueron desechados. Los tiene Fernando Burlando”, señaló la animadora, quien rompió en llanto en el programa de streaming Lizardo Ponce al recibir la noticia de que habían hallado los teléfonos con material fílmico e imágenes de su hija, fallecida en 2012.

“¿Cómo va a ser pasar la noche en tu casa sabiendo por dónde ingresaron, que estuvieron en todos tus lugares de privacidad?“, indagó un cronista. “Anoche ya pasé la noche acá. No pienso esas cosas. Tengo que vivir acá, mis hijos viven acá, tienen el colegio y sus cosas personales. Tenemos que reactivar la vida”, afirmó, rotunda.

Luego, se refirió a las condiciones de seguridad de la vivienda y el apoyo que recibió de sus vecinos. “Tenemos toda la seguridad posible. Tenía vidrio blindado, bien grueso, cámaras de seguridad, un paredón altísimo. Todo”, enfatizó. “Los vecinos se acercaron anoche a altas horas de la madrugada, todos a ofrecerse para ayuda. Todos me cedieron sus cámaras de seguridad. Estuvimos viendo las cámaras de los vecinos. Vinieron todos, fueron súperamables. Quiero agradecerles por la predisposición y la bienvenida”, resaltó.

“¿Pudieron revisar a través de las imágenes cuántas personas entraron, cuánto tiempo estuvieron y de qué manera entraron?“, preguntó otro notero. “Está toda la información, pero yo no se las puedo dar porque es un secreto de sumario. Está en investigación y puede jugar en contra si yo doy datos”, señaló Carolina.

La conductora, más allá del dinero, se mostró positiva dentro del mal momento: “Lo que me importaba ya está en mis manos y las cosas materiales, son cosas que suceden en la vida. No quiero ni pensar en eso porque en lo único que pienso y estoy agradecida en que no estaban mis hijos, que no estaba la gente que trabaja en mi casa en el momento del robo tampoco”.

“Suele suceder que en el día y horario que pasó el hecho está la gente que trabaja en casa. Hubiera sido una experiencia tremenda encontrarse con alguien cara a cara ahí dentro”, resaltó. “Mis hijos más chiquitos todavía no saben nada, ahora vienen del cole en un rato, por eso les voy a pedir si se pueden retirar, porque ya no creo que haya mucho más que yo pueda decir, así ellos vienen y pueden ingresar a la casa”, pidió a los medios.

Para finalizar, se refirió al rol de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán ante el hecho de inseguridad. “Acompañaron muy bien y cuidaron muy bien a mis hijos en el momento que yo necesitaba ayuda, por supuesto”.