Teleshow

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

El exfutbolista habló con la prensa en Ezeiza, contó a qué vino al país, y explicó su postura ante la nueva pareja de la conductora

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
A poco tiempo de pisar suelo argentino, Maxi López se refirió a la salud de su hijo Valentino y sus planes con MasterChef (Puro Show - El Trece)

Este fin de semana, Maxi López volvió a la Argentina y fue el centro de todas las miradas al protagonizar un intenso reencuentro familiar con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. Al llegar al país, el exfutbolista fue abordado por la prensa en el aeropuerto, previo a sumarse a las comidas y planes familiares que lo pondrían cara a cara tanto con sus hijos como con la empresaria, quien en estos días también presentó en sociedad a su flamante pareja, Martín Migueles.

Con el cansancio del viaje y la emoción a flor de piel, López respondió a los periodistas sobre la reciente revelación del sexo de su hijo. Al aire de Puro Show (El Trece), aclaró: “Estamos súper contentos. En lo personal, feliz y disfrutando”, dijo sobre el bebé que espera junto a Daniela Christiansson.

Según relató, la prioridad del viaje fue la salud de uno de sus hijos. Maxi fue claro sobre el delicado momento que atraviesa Valentino: “Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante, por lo que estoy para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. En cuanto a lo laboral, tengo buena onda con los productores (de Masterchef Celebrity), Wanda está involucrada, pero todavía no hay nada porque quiero enfocarme en la operación de Valentino”.

Acto seguido, continuó: “Después veremos, la última vez que vi a los chicos fue en enero y quiero enfocarme en eso. Seguramente, luego me sentaré con el productor, que es amigo y tenemos buena relación. No puedo confirmar nada”.

Cuando los periodistas le consultaron por versiones que circulaban respecto a su supuesto malestar por el dinero ofrecido desde el reality de cocina, López fue contundente: “No estaba al tanto. Con Wanda hablo todos los días, pero no de eso. Seguramente, cuando la vea me contará. Yo vengo a ver a los nenes y después veremos, porque no sé cuántos días me quedo en el país”. Y ahondó: “Pasa más que nada para optimizar el tiempo con mis hijos, a quienes extraño mucho y no los vi ahora en el verano. Apenas me pude hacer una escapada, me vine”.

En cuanto a su posible participación en el certamen, Maxi aclaró que la decisión está supeditada al estado de salud de su hijo mayor: “Va a depender de cómo va a estar la operación de Valentino. En base a eso, veremos. Quiero que salga todo bien, organizar eso y luego voy a estar más tranquilo para decidir”.

Al ser consultado sobre las polémicas que rodearon a la empresaria tras su separación de Mauro Icardi, Maxi fue tajante: “En el cotidiano de Wanda no me meto, es suyo. Ella lo maneja y yo me ocupo de los chicos, el colegio y sus entrenamientos”. Por otro lado, sobre Migueles, la nueva pareja de Nara, López dejó en claro su posición: “En las relaciones de ella no me meto, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera, nosotros hablamos de los chicos, qué necesitan o qué les falta, si ella viaja o no. Después nos acomodamos y somos un equipo para que los chicos estén bien. Si ella decide estar con una persona es cosa de ella”.

En su llegada, Maxi López contó cómo se lleva con Wanda y sobre el panorama de la empresaria en medio de las polémicas de su vida (Puro Show - El Trece)

Respecto al vínculo que mantiene actualmente con la empresaria, Maxi destacó: “Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años. Lo más importante es que ellos estén bien y luego lo que pase alrededor me preocupo de mi parte, ella de la suya y ahora la idea es que los chicos puedan crecer y estar tranquilos”.

En torno al tema del maltrato y las denuncias de violencia de género en torno a Icardi, Maxi no quiso profundizar: “Algunas me ha contado y si tiene que decir algo, que lo haga ella. Cuando entre en el campo de los chicos, ahí yo lo haré. Espero que pueda solucionar sus cosas, la veo bien y muy activa. Lo importante es que esté bien”.

López y su actual pareja,
López y su actual pareja, Daniela Christiansson, con quien espera un varón (Instagram)

Finalmente, sobre los romances de Wanda y la comparación con figuras como L-Gante o Icardi, López fue diplomático. “De las parejas de ella no opino, que elija ella”, sentenció al respecto.

Temas Relacionados

Maxi LópezWanda NaraDaniela ChristianssonMasterChefPuro ShowMauro Icardi

Últimas Noticias

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

La influencer, en una charla en Cortá por Lozano, contó que su hijo de casi 2 años es reconocido en las calles de Argentina

Valentina Cervantes, la pareja de

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Un dominio original en uno de los autos usados en el asalto a la casa de la conductora permitió a la policía rastrear movimientos y conexiones

El dato clave que siguen

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

La joven artista, hija de los reconocidos actores, sorprende al incursionar en la industria de la moda. Su versatilidad y carisma despiertan admiración en el público adolescente

Las fotos de Muna, la

Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”

La actriz compartió en Ángel responde su experiencia tras anunciar que espera un hijo y el vínculo que mantiene con Sebastián Graviotto

Juana Repetto habló de si

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

La cantante sorprendió a sus seguidores al dedicarle unas tiernas palabras al futbolista. Su publicación

El romántico mensaje de Nicki
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan que un ecosistema clave

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

Tras los anuncios de apoyo financiero, Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Costa Rica

El Congreso de Costa Rica rechazó retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

La ONU alertó de nuevo un deterioro en Nicaragua: represión, paramilitarismo y sin Estado de derecho

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

TELESHOW
Valentina Cervantes, la pareja de

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”