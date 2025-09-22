Teleshow

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

La cantante sorprendió a sus seguidores al dedicarle unas tiernas palabras al futbolista. Su publicación

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El romántico mensaje de Nicki
El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo” (Instagram)

La gala de Balón de Oro es uno de los eventos más relevantes en el fútbol mundial. Allí, los mejores futbolistas y entrenadores del año esperan ganar los premios destinados a sus categorías correspondientes. Este año, Lamine Yamal compitió directamente en dos de ellas: el Trofeo Kopa, distinción otorgada al mejor futbolista joven del mundo, y, por supuesto, el propio Balón de Oro. La cantante Nicki Nicole no dejó pasar la oportunidad para declararle su amor.

A pesar de no obtener el máximo galardón tras quedar en segundo puesto, el delantero del FC Barcelona consiguió ganar el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo. El joven expresó su emoción tras recibir el premio: “Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí”, dijo en el escenario.

Nicki Nicole apoyó públicamente a
Nicki Nicole apoyó públicamente a Lamine Yamal tras la ceremonia del Balón de Oro en París (Instagram)

Y si bien quedó segundo en el Balón de Oro, ante los ojos de la artista, él es, sin dudas, el mejor. A través de sus historias de Instagram, ella publicó una foto junto al 10 y escribió: “Mi estrella. Te amooooo”. La postal, tomada en un momento previo a la entrega del premio, los muestra juntos en un ambiente veraniego. Ella está vestida con una bikini blanca con detalles rosados, y él, con una gorra negra y varias cadenas en su cuello.

Aunque la joven se ausentó a la ceremonia realizada en el Théâtre du Châtelet de París, mostró su apoyo a su pareja y dejó atrás los rumores que marcaban una posible turbulencia en la relación. Por el momento, él no respondió el mensaje público de la cantante argentina, pero cada vez las fotos y las palabras que se cruzan en las redes sociales parecen fortalecer su amor, que crece a pasos agigantados y mantiene al mundo pendiente de ambos.

Lamine Yamal ganó el Trofeo
Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo en la gala del Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

La relación entre Nicki Nicole y Yamal estuvo marcada por muestras públicas de afecto desde que oficializaron su romance. Semanas atrás, durante el cumpleaños número 25 de la artista rosarina, la pareja celebró en Barcelona con una puesta en escena repleta de gestos románticos. Entre pétalos, globos en forma de corazón y una torta decorada para la ocasión, destacó un regalo que acaparó todas las miradas: un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial del nombre de la cantante.

Recientemente, a través de sus historias, Nicki sorprendió con una imagen cargada de simbolismo. En la foto se pudo ver el regalo que Lamine le hizo llegar para recibir la nueva estación del año: un ramo de flores amarillas y blancas, colores vivos y llenos de energía. El gesto del extremo derecho enterneció a los seguidores de la intérprete de “Ojos Verdes”, especialmente porque el 21 de septiembre se ha popularizado en Argentina la costumbre de regalar flores amarillas en esta fecha. Para resaltar el detalle, la cantante añadió a la publicación un emoji de carita emocionada junto a una estrella y un corazón, ambos amarillos, invitando a sus fans a derretirse con la postal.

La relación entre Nicki Nicole
La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal se fortalece con gestos románticos y muestras de afecto en redes sociales

El obsequio de Lamine despertó la atención entre quienes siguen cada paso de la pareja. En especial debido a la importancia de las flores amarillas en la primavera argentina: una tendencia que se viralizó en los últimos años en TikTok, pero cuya verdadera historia tiene más de quince años de vigencia. La tradición se originó a partir de la telenovela juvenil Floricienta, creada por Cris Morenay emitida entre 2004 y 2005. La serie incluía la célebre canción “Flores Amarillas”, que marcó a una generación y transformó el simple ramo en un símbolo de amor y esperanza. En la ficción, el sueño de la protagonista era recibir flores amarillas de su gran amor y, años más tarde, ese deseo se multiplicó en la realidad y cada 21 de septiembre miles de personas esperan el gesto soñado.

Temas Relacionados

Lamine YamalNicki Nicole

Últimas Noticias

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

La conductora habló en A la tarde luego de recuperar los celulares que guardaban videos y fotos de su hija Blanca. Su palabra

Pampita contó las medidas de

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”

La influencer solicitó apoyo espiritual para su expareja, quien permanece en terapia intensiva desde hace 10 días. Su video

Daniela Celis pide cadena de

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

La hermana del ex participante de Gran Hermano compartió un video emotivo en redes sociales. El video

El desesperado llanto de Camilota

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

El grupo reconfigura su futuro con nuevas propuestas y el compromiso de mantener viva la leyenda

Marcos Camino destacó cómo impactó

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

El exfutbolista habló con la prensa en Ezeiza, contó a qué vino al país, y explicó su postura ante la nueva pareja de la conductora

La palabra de Maxi López
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarticularon en Santa Fe una

Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 define si los empresarios podrán pagar para evitar el juicio

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos prometió defender “cada

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

TELESHOW
Pampita contó las medidas de

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”