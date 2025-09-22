El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo” (Instagram)

La gala de Balón de Oro es uno de los eventos más relevantes en el fútbol mundial. Allí, los mejores futbolistas y entrenadores del año esperan ganar los premios destinados a sus categorías correspondientes. Este año, Lamine Yamal compitió directamente en dos de ellas: el Trofeo Kopa, distinción otorgada al mejor futbolista joven del mundo, y, por supuesto, el propio Balón de Oro. La cantante Nicki Nicole no dejó pasar la oportunidad para declararle su amor.

A pesar de no obtener el máximo galardón tras quedar en segundo puesto, el delantero del FC Barcelona consiguió ganar el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo. El joven expresó su emoción tras recibir el premio: “Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí”, dijo en el escenario.

Nicki Nicole apoyó públicamente a Lamine Yamal tras la ceremonia del Balón de Oro en París (Instagram)

Y si bien quedó segundo en el Balón de Oro, ante los ojos de la artista, él es, sin dudas, el mejor. A través de sus historias de Instagram, ella publicó una foto junto al 10 y escribió: “Mi estrella. Te amooooo”. La postal, tomada en un momento previo a la entrega del premio, los muestra juntos en un ambiente veraniego. Ella está vestida con una bikini blanca con detalles rosados, y él, con una gorra negra y varias cadenas en su cuello.

Aunque la joven se ausentó a la ceremonia realizada en el Théâtre du Châtelet de París, mostró su apoyo a su pareja y dejó atrás los rumores que marcaban una posible turbulencia en la relación. Por el momento, él no respondió el mensaje público de la cantante argentina, pero cada vez las fotos y las palabras que se cruzan en las redes sociales parecen fortalecer su amor, que crece a pasos agigantados y mantiene al mundo pendiente de ambos.

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo en la gala del Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

La relación entre Nicki Nicole y Yamal estuvo marcada por muestras públicas de afecto desde que oficializaron su romance. Semanas atrás, durante el cumpleaños número 25 de la artista rosarina, la pareja celebró en Barcelona con una puesta en escena repleta de gestos románticos. Entre pétalos, globos en forma de corazón y una torta decorada para la ocasión, destacó un regalo que acaparó todas las miradas: un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial del nombre de la cantante.

Recientemente, a través de sus historias, Nicki sorprendió con una imagen cargada de simbolismo. En la foto se pudo ver el regalo que Lamine le hizo llegar para recibir la nueva estación del año: un ramo de flores amarillas y blancas, colores vivos y llenos de energía. El gesto del extremo derecho enterneció a los seguidores de la intérprete de “Ojos Verdes”, especialmente porque el 21 de septiembre se ha popularizado en Argentina la costumbre de regalar flores amarillas en esta fecha. Para resaltar el detalle, la cantante añadió a la publicación un emoji de carita emocionada junto a una estrella y un corazón, ambos amarillos, invitando a sus fans a derretirse con la postal.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal se fortalece con gestos románticos y muestras de afecto en redes sociales

El obsequio de Lamine despertó la atención entre quienes siguen cada paso de la pareja. En especial debido a la importancia de las flores amarillas en la primavera argentina: una tendencia que se viralizó en los últimos años en TikTok, pero cuya verdadera historia tiene más de quince años de vigencia. La tradición se originó a partir de la telenovela juvenil Floricienta, creada por Cris Morenay emitida entre 2004 y 2005. La serie incluía la célebre canción “Flores Amarillas”, que marcó a una generación y transformó el simple ramo en un símbolo de amor y esperanza. En la ficción, el sueño de la protagonista era recibir flores amarillas de su gran amor y, años más tarde, ese deseo se multiplicó en la realidad y cada 21 de septiembre miles de personas esperan el gesto soñado.