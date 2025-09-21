Gaza, encaje laminado y flores bordadas: el elegante look que eligió Mirtha Legrand para una noche especial

El look blanco de Mirtha Legrand

Cada sábado por la noche, Mirtha Legrand mantiene su inconfundible ritual de elegancia en La Noche de Mirtha (El Trece), donde la anfitriona renueva ese pacto de distinción con sus invitados y el público. Su figura, símbolo de la televisión argentina, se consolida semana tras semana como ejemplo de sofisticación y de la atención minuciosa a cada detalle, tanto en la puesta en escena del programa como en su imagen personal.

En la más reciente emisión, Mirtha deslumbró con un vestido diseñado por Iara, uno de los creadores de indumentaria en quienes más confía y que la han acompañado a lo largo de buena parte de su trayectoria televisiva. La pieza, cuidadosamente confeccionada, está realizada en gaza y encaje laminado, dos textiles que imprimen liviandad y movimiento. El predominio del tono marfil aporta elegancia atemporal, mientras que el lamé en plata suma destellos sutiles, adaptando el look al brillo de los focos y la atmósfera nocturna del ciclo. Los detalles de flores bordadas atraviesan la prenda en toda su extensión, desde la falda hasta las mangas, generando textura y un efecto visual que resalta cada vez que la presentadora se mueve bajo las luces del estudio.

El diseño de mangas largas, en encaje traslúcido, realza los brazos y aporta un contraste refinado respecto al cuerpo del vestido, marcando una transición elegante entre lo opaco del lamé y la transparencia. La zona de la cintura está marcada por una faja drapeada del mismo tono marfil, elaborada en gaza, que envuelve la silueta y estiliza sin interrumpir la caída fluida de la falda. El largo hasta el piso, sumado a la ausencia de excesos ornamentales, refuerza la apuesta por la sobriedad característica de Legrand, mientras que el leve brillo acompaña con sutileza cuando se desplaza por el set.

Mirtha volvió a elegir un vestido de Iara para La Noche de Mirtha (Foto: Prensa El Trece)

En cuanto al peinado, La Chiqui optó por un brushing impecable con volumen controlado y puntas ligeramente onduladas, que acentuó la naturalidad y aportó frescura sin perder formalidad. El cabello, peinado hacia atrás y con raya lateral, construyó un marco suave para el rostro, donde el maquillaje completó la puesta en escena con igual criterio clásico.

El make up incluyó una base luminosa y labiales en tonos neutros, acompañados por un delicado rubor y sombras suaves que resaltaron la expresión y aportaron luz a la mirada. Un delineado discreto y máscara de pestañas definieron los ojos sin sobrecargar el conjunto, respetando el equilibrio y la armonía general que caracterizan el estilo de la conductora.

Con este sofisticado conjunto, la icónica conductora compartió diálogos con un panel que traspasa géneros y generaciones. Edgardo Alfano, conductor del emblemático A dos Voces en TN, se suma a la conversación con la dosis de actualidad. Junto a él, la energía de Amalia “Yuyito” González, cara de Empezar el día en Ciudad Magazine, dio que hablar por su exrelación con el presidente de la Nación, Javier Milei.

Mirtha eligió para este programa un vestido de gaza con encaje en color blanco

Tampoco faltaron miradas expertas sobre la salud. Guillermo Capuya, médico conocido por su trabajo sostenido en la pantalla y la prensa, brindó reflexiones y consejos que buscan calar hondo entre los presentes. La música también estuvo presente y como referente estuvo José Luis ‘el Puma’ Rodríguez, cuya voz y carisma cruzaron fronteras y a horas de presentarse nuevamente en un escenario porteño, junto con Los Palmeras en el Movistar Arena.

El despliegue artístico de la mesa de Mirtha concluyó con Silvina Escudero, bailarina de presencia magnética, siempre lista para deslumbrar y narrar su propia historia dentro y fuera de escena, donde sin dudas uno de los temas a tocarse fue las diferencias con su hermana Vanina, de quien estuvo distanciada durante un tiempo.