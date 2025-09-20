Teleshow

Matías Alé recordó el inicio de su carrera y confesó en qué gastó su fortuna

El actor relató cómo fue su época dorada en el mundo del espectáculo y lanzó una profunda reflexión sobre el ahorro del dinero

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Matías Alé confesó en qué gastó su fortuna y reflexionó sobre el inicio de su carrera

Desde publicidades a programas de televisión, y espectáculos en la Calle Corrientes, Matías Alé atraía todas las miradas del mundo del espectáculo en su época dorada, su juventud. Convertido en un galán, el actor supo cómo llamar la atención frente a las cámaras y convertirse en toda una figura. En todo ese proceso, el influencer logró reunir grandes sumas de dinero, sin embargo, los excesos y la falta de madurez lo llevaron a perder su fortuna. Así las cosas, el artista confesó en una reciente entrevista en qué la gastó.

“Tuviste mucho dinero”, comenzó diciéndole el conductor de Dosissemanal a su invitado, Lejos de negar la situación, Alé expresó: “Mucha, mucha. En ese momento estaba de moda la presencia, las conducciones, todo. Estuve veinte años en la cresta de la ola y siempre era hacer teatro y después del teatro grabar y después una publicidad y después tres bolitos. Mi vieja en ese momento laburaba conmigo, yo llegaba a mi casa y traía una bolsa y decía: “Mamá, toma, ayudame a ordenar”. Tiraba y seguía laburando”.

Fue entonces cuando el periodista le preguntó en qué la había gastado. Tras hacer memoria por unos segundos, Matías contó qué hacía en aquella época: “Compraba autos, invertía, compraba departamentos. Después, no es que fui desordenado, pero cuando te llega todo tan de golpe y no tenés personas, tal vez, un padre, una persona que te oriente..”.

Gaston Taylor
Gaston Taylor

Luego, el actor reflexionó sobre aquella situación y confesó que le hubiera gustado contar con ayuda de alguien mayor: “Yo estaba solo y tus amigos están en la tuya, está cada uno haciendo su vida. Si yo hubiera tenido un tipo que me diga: “Mmm, ¿Para qué te comprás el Porsche? Está bien, date el gustito, después lo vendemos”. Si alguien me hubiera ordenado, hoy tendría cuatro o cinco departamentitos, quien te dice, en Miami, o acá, donde sea. Pero no importa, no está mal. Y después cuando me enfermé también perdí mucho. Fueron ocho años de tal vez hacer laburos que tal vez no estaban tan re-remunerados o perder guita en tratamiento, medicina profesional, es un montón”.

En ese sentido, Alé le quitó importancia al dinero y sorprendió al contar el crecimiento que obtuvo gracias a esa experiencia: “No está más (la fortuna) y además hubo un año que tuve un tema con la AFIP también, porque estaba desordenado en un punto y tuve que acogerme a una moratoria y perdí un montón, que está bien, pero digo, no sé si era tanto lo que tenía que pagar, pero me metieron una moratoria de diez años y todos los meses era... No importa, ya lo cumplí, ahora estoy ordenado. Pero también todo eso que me pasó me permite hoy decir: “¿Y si me entran diez? Voy a tratar de guardar tres para el día de mañana, si quiero pagarle una linda facultad a mi hijo o podemos pagar un casamiento”.

Matías Ale habló de su casamiento

Actualmente, el artista vive un gran presente personal planeando su boda con su novia Martina Vignolo. Semanas atrás, la pareja compartió al aire de Bondi Live la emoción de su próximo casamiento y detallaron cómo avanza la preparación para el gran día.

Matías fue el primero en anunciarlo, fiel a su estilo: “El famoso que al que se le terminó la joda. Nos casamos. Agenda la fecha. El 24 de octubre. Ya llega”. Entre bromas y gestos cómplices, Alé fue aportando detalles y confesó que se encuentra sensibilizado por toda la situación que está atravesando: “El miércoles, su vestido se lo va a hacer...”. Martina interrumpió con entusiasmo: “Benito. Benito Fernández”.

El actor remarcó la importancia del proceso y relató una reciente anécdota: “Entonces, le digo ¿‘Amor, cuándo tenés la prueba?’ Que yo trato de no meterme mucho. Y ella me dice: ‘El miércoles’. Y a mí se me escapó ‘Claro, porque yo el miércoles voy a lo de George, Giorgio Radaelli, que me hacen la ropa a mí’. Y me dice: ‘¿Te vas a probar la ropa?’ y yo ‘Sí, amor’”.

