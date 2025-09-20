Leandro Paredes y Camila Galante volvieron a mostrarse en público tras otra semana de rumores

Leandro Paredes y Camila Galante fueron a ver Una Navidad de mierda

A poco de su regreso a la Argentina para volver a vestir la camiseta de Boca Juniors, Leandro Paredes se vio envuelto en rumores de separación de Camila Galante, su esposa y madre de sus tres hijos. En las últimas semanas, arreciaron las versiones que vincularían al futbolista con Evangelina Anderson, algo que fue enfáticamente desmentido por la ex de Martín Demichelis.

En respuesta a la ola de rumores, Paredes y Galante optaron por mostrarse juntos en público, reforzando la imagen de unidad familiar. Asistieron juntos a la función de la obra Rocky en el teatro Lola Membrives y se mostraron sonrientes junto a Nico Vázquez, amigo de la pareja, y su compañera Dai Fernández. Además, compartieron en sus cuentas de Instagram una publicación conjunta en la que aparecían sonrientes junto a sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro.

Aquí recibieron el apoyo de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María y amiga cercana de Camila, quien intervino con un comentario que buscó fortalecer el ánimo de la pareja: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo… los quiero y extraño”, sentenció. Casualmente, el domingo pasado, Paredes y Di María estuvieron enfrentados en la cancha, en el cruce entre Rosario Central y Boca Juniors disputado en Arroyito.

Leo Paredes, Camila Galante, Isabel Collado y Ander Herrera (Gentileza Prensa)

Cuando parecía que había pasado la tormenta mediática, en los últimos días trascendió un supuesto enojo de Galante y su consecuente negativa a compartir una producción con Evangelina Anderson. Como había ocurrido aquella vez, ninguno de los dos se manifestó públicamente al respecto y eligieron hablar a través de sus acciones.

El viernes a la noche, Paredes y Galante volvieron a disfrutar de la cartelera porteña y asistieron al teatro Premier para ver Una Navidad de Mierda, la comedia que protagonizan Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Ana Gutiérrez. El volante de la selección asistió junto a Ander Herrera, compañero en Boca y amigo desde que compartieron plantel en el Paris Saint-Germain. Junto al vasco y su esposa Isabel Collado, se ubicaro entre el público, riendo ante cada paso de una de las comedias más celebradas de la actualidad.

Al finalizar la función, Paredes recibió el aplauso de la audiencia al ser presentado desde el escenario. Más tarde, pasó por los camarines para fotografiarse con los protagonistas y dejar su autógrafo en las camisetas albicelestes en una postal para el recuerdo. García Pintos lo rubricó en su cuenta de Instagram con una humorada propia de la ocasión. “Primero, vino Leo Paredes. Segundo: Francia. Un campeón del mundo. Una Navidad de Mierda”, escrbió el actor, quien luego le agradeció especialmente al futbolista.

Los futbolistas y sus parejas posan junto al elenco: Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi

La semana pasada, Paredes y Galante fueron a ver Rocky y en aquella oportunidad el futbolista subió al escenario invitado especialmente por Nico Vásquez. Micrófono en mano, reveló que la fábula de Stallone sobre el mítico boxeador había influido directamente en las gestas del seleccionado argentino: "Nosotros en una Copa América miramos todas las películas de Rocky. Fanático, fanático. Quiero felicitarlos a todos, a nosotros nos encanta venir a verlos, así que estamos felices", declaró.

Paredes demostró la complicidad con el protagonista con una broma a la vista de todos. “Te traje una camiseta de Boca”, le recordó a Nicolás Vázquez, quien recibió el obsequio con entusiasmo genuino y un dejo de ironía dada su reconocida simpatía por River Plate. Y en un texto, sintetizó la emoción compartida: “Gracias Leo Paredes por tu cariño y generosidad. Una vez más viniste a vernos a un espectáculo, y encima viniste en familia. Tenía muchas ganas de que veas Rocky. Sos un campeón, un crack. Te quiero y admiro”.

El saludo de Alejo García Pintos para Leandro Paredes