La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Pampita y María Becerra en Madrid (Instagram)

Durante los últimos días, los ojos del mundo de la moda se posaron en Madrid para recibir la colección Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera. El evento tuvo lugar en la Plaza Mayor de la capital española, en el marco de la 40ª edición de la Madrid Fashion Week, y asistieron figuras de diferentes partes del mundo.

Por primera vez en sus cuarenta y cuatro años de historia, la icónica casa quiso mostrar una colección principal fuera de Nueva York, lo que terminó de constituir un evento histórico. Argentina estuvo representada por figuras como Valeria Mazza, Pampita Ardohain y María Becerra, quienes se robaron la atención de los flashes y las miradas.

Con el paso de las horas, las redes sociales se volvieron casi una bitácora de viaje, en especial el de la modelo pampeana, quien documentó casi el paso a paso de su participación. Allí se mostró junto a otras celebrities del universo latino, como Luis Fonsi, Becky G, Sebastián Yatra y Nicolás Furtado, y también replicó una serie de fotos inéditas con María Becerra.

El mensaje de María Becerra a Pampita (Instagram)

En una de las imágenes se las ve sonrientes, con el fondo inconfundible de la Plaza Mayor, abrazadas en una pose descontracturada. La siguiente es mucho más informal aún, y parece obra de la casualidad. Ellas tomadas de la mano, charlando algo que seguramente quede allí, bajo el cielo algo encapotado de Madrid, aunque algo dejaron ver en el ida y vuelta en las redes.

El de La Nena de Argentina fue el comentario más destacado en la publicación de Pampita: “Tan dulce que sos. Qué lindo conocerte”, escribió junto a un corazón. Además, replicó en sus historias una de las fotografías con una leyenda parecida: “Qué hermoso conocerte mi reina, tan dulce sos”, también junto al emoji de un corazón y sumó uno más para acentuar su emoción.

El impactante look de Pampita Ardohain (Gentileza Prensa)

En las postales madrileñas cada una refuerza su estilo, ese que fue tan destacado por propios y ajenos. Pampita con su un vestido verde strapless de diseño irregular, corset suelto y falda recta por encima de las rodillas, con una cola larga, estilo capa, que la mimetizaba con la alfombra donde desfilaban las celebridades.

Previamente, Ardohain se había mostrado en dos vestuarios tan diferentes como deslumbrantes. Pasó del blanco absoluto de un vestido de esencia veraniega, bordeado por botones dorados y estilo mediterráneo que usó en el cóctel, a un estallido de color en el vestido de un solo hombro, decorado con flores rojas, violetas, amarillas y verdes que lució en la cena.

María Becerra, con estilo francés y algo más (Gentileza Prensa)

Por su parte, Becerra optó para el front row por mini vestido strapless blanco, salpicado de cuadrados negros. Corte recto, ajuste impecable, la silueta chic contemporánea. Todo potenciado por la boina negra, ladeada sobre la melena suelta y ondulada: glamour francés instantáneo. Los detalles fueron más allá: una mini cartera roja con detalles florales rompió la monocromía, inyectando color y personalidad. Stilettos blancos de taco alto alargaron la figura, mientras los tatuajes —lejos de ocultarse— reafirmaron su sello de artista moderna.

El cruce glamoroso en Madrid encuentra a las artistas en pleno crecimiento profesional. Siempre elegida por las grandes marcas y eventos, Pampita comparte su agenda de modelo con su reciente irrupción a la conducción de Los 8 escalones por la pantalla de El Trece. Por su parte, Becerra acaba de lanzar el single “Hasta que me enamoro”, una nueva colaboración con Tini Stoessel, en el que exploran la vulnerabilidad y el autoengaño del amor. Y sirve para palpitar los dos conciertos que tiene pautados para diciembre en River y con los que seguirá haciendo historia en la música.