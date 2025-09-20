Teleshow

El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada”

La influencer recordó las versiones que ponían en duda la fecha en la que arrancó la relación de la cantante con Rodrigo de Paul luego de su separación con Cami Homs

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel (Video: El Trece- Qué Tupé)

Charlotte Caniggia volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática al protagonizar un momento picante durante la emisión de Qué Tupé, el programa de streaming de ElTrece que conduce junto a Enzo Aguilar. En medio de una dinámica que combina juegos, humor y declaraciones sin filtro, la mediática lanzó una frase que reavivó antiguas controversias vinculadas a Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Cami Homs, y rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Todo ocurrió durante un segmento en el que Charlotte debía elegir entre tres futbolistas de la Selección argentina para darles un beso, casarse o tener una noche fogosa. La mediática debía elegir uno para cada acción. Sin dudar, repartió sus elecciones: “Me caso con Enzo Fernández, noche fogosa con De Paul y le doy un besito a Messi”. Su co-conductor reaccionó a la respuesta y le preguntó entre risas: “¿Le harías el chongo a Tini?”, en referencia a la relación de la cantante con Rodrigo De Paul. La hermana de Alex contestó con espontaneidad: “Sí. Bueno, estoy casada, pero si estuviese soltera, obvio”, provocando carcajadas entre los presentes.

Charlotte Caniggia confesó que le
Charlotte Caniggia confesó que le robaría el novio a Tini Stoessel

La conversación tomó mayor voltaje cuando Enzo aludió a la falta de sororidad y Charlotte arremetió: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada, mira si yo no me voy a meter con él. No está embarazada ni nada la Tini, amigo. Le saco el chongo, ¿sabés cómo?” La frase, lejos de pasar desapercibida, rescató un viejo tema de discusión sobre los inicios de la relación entre De Paul y Stoessel. En aquel entonces, la familia de Homs puso en duda las fechas entre las que surgió el romance del futbolista y la cantante. Según argumentaban, todo sucedió mientras la modelo estaba a la espera de su segundo hijo. Así, no tardaron en circular versiones sobre una posible infidelidad por parte del mediocampista.

El escándalo se mantuvo como uno de los focos de interés para el periodismo de espectáculos y ahora vuelve a aparecer en escena tras el comentario de Charlotte.

Cami Homs contó cómo afronta las críticas que recibe por entrenar durante su embarazo

Actualmente, los protagonistas de ese episodio mediático tomaron rumbo propio. Rodrigo y Tini dejaron atrás las especulaciones y se muestran concentrados en su relación, mientras Cami transita una etapa diferente y espera la llegada de su primera hija junto a José “El Principito” Sosa. El entorno parece haber superado la polémica inicial, aunque el tema aún despierta comentarios y reacciones cada vez que alguien lo trae al presente.

En ese sentido, días atrás, Homs contó cómo toma las críticas que recibe por el entrenamiento que realiza estando embarazada. “¿Qué sentís sobre la gente que empieza a opinar libremente de tu embarazo, de la forma, de que si entrenás, si no entrenás? Porque te empiezan a dar consejos...”, le consultaron a la modelo durante su visita a Multitalent Tv. Fiel a su estilo, Camila respondió de forma tajante, dejando en claro que no da lugar a la opinión de los haters en su vida privada: “No me aconsejes porque no me importa tu consejo. O sea, es como que “Un besito, mi amor”. No te gastes en escribirme porque ni te leo”.

En ese marco, la pareja de José Sosa incluso reconoció que rechaza los comentarios que le hace su madre: “Hasta mi mamá a veces me dice cosas y le digo: ‘Mira mami, yo voy a vivir mi embarazo o lo que sea de la manera que yo quiero desde mi experiencia’. Me pasa con mi mamá, con mi hermana, con quien sea, imaginate con alguien que no conozca”.

Homs también reveló el tipo de mensajes que recibe en su perfil de Instagram: “Me critican muchísimo cuando voy al gimnasio, cuando subo las rutinas. ‘Ay, Camila, estás embarazada, relájate’. Pero chabón, me hace bien al alma, me hace bien a mí, le hace bien a la bebé que yo esté activa, que esté saludable, que pueda hacerlo. Obviamente que no voy a ser una loquita que va al gimnasio sola a hacer 80 kilos de pesa. No, estoy siguiendo los pasos de un profesional que está especializado en esto, ¿entendés? Nunca le haría nada para hacer daño a mi bebé”.

Temas Relacionados

Charlotte CaniggiaTini StoesselRodrigo de Paul

Últimas Noticias

Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

La periodista y la bailarina tuvieron un enfrentamiento al aire de Fractura expuesta, el programa de streaming que comparten

Mariana Brey y Cinthia Fernández

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

La conductora buscó justificar su chiste sobre la actriz y se defendió de los rumores que indican que sigue obsesionada con Luciano Castro

Sabrina Rojas habló sobre su

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

El exfutbolista había empezado su vínculo con Malena a un mes de su ruptura de Gianinna Maradona

Aseguran que Daniel Osvaldo se

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

En diálogo con Javi Ponzo en su canal de Youtube, el conductor de Estamos de paso (Carnaval stream) contó los tres momentos de su vida que no podrían faltar en su serie biográfica

La emoción de Marcelo Tinelli

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

En el año 2010 la modelo tomó la decisión de instalarse de manera definitiva en Alemania para acompañar a Martín Demichelis en su carrera. El emotivo recuerdo que compartió en sus redes sociales

Evangelina Anderson recordó cuando se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Cuba: activistas denunciaron

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

TELESHOW
Mariana Brey y Cinthia Fernández

Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”