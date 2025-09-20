El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada”

El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel (Video: El Trece- Qué Tupé)

Charlotte Caniggia volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática al protagonizar un momento picante durante la emisión de Qué Tupé, el programa de streaming de ElTrece que conduce junto a Enzo Aguilar. En medio de una dinámica que combina juegos, humor y declaraciones sin filtro, la mediática lanzó una frase que reavivó antiguas controversias vinculadas a Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Cami Homs, y rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Todo ocurrió durante un segmento en el que Charlotte debía elegir entre tres futbolistas de la Selección argentina para darles un beso, casarse o tener una noche fogosa. La mediática debía elegir uno para cada acción. Sin dudar, repartió sus elecciones: “Me caso con Enzo Fernández, noche fogosa con De Paul y le doy un besito a Messi”. Su co-conductor reaccionó a la respuesta y le preguntó entre risas: “¿Le harías el chongo a Tini?”, en referencia a la relación de la cantante con Rodrigo De Paul. La hermana de Alex contestó con espontaneidad: “Sí. Bueno, estoy casada, pero si estuviese soltera, obvio”, provocando carcajadas entre los presentes.

Charlotte Caniggia confesó que le robaría el novio a Tini Stoessel

La conversación tomó mayor voltaje cuando Enzo aludió a la falta de sororidad y Charlotte arremetió: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada, mira si yo no me voy a meter con él. No está embarazada ni nada la Tini, amigo. Le saco el chongo, ¿sabés cómo?” La frase, lejos de pasar desapercibida, rescató un viejo tema de discusión sobre los inicios de la relación entre De Paul y Stoessel. En aquel entonces, la familia de Homs puso en duda las fechas entre las que surgió el romance del futbolista y la cantante. Según argumentaban, todo sucedió mientras la modelo estaba a la espera de su segundo hijo. Así, no tardaron en circular versiones sobre una posible infidelidad por parte del mediocampista.

El escándalo se mantuvo como uno de los focos de interés para el periodismo de espectáculos y ahora vuelve a aparecer en escena tras el comentario de Charlotte.

Cami Homs contó cómo afronta las críticas que recibe por entrenar durante su embarazo

Actualmente, los protagonistas de ese episodio mediático tomaron rumbo propio. Rodrigo y Tini dejaron atrás las especulaciones y se muestran concentrados en su relación, mientras Cami transita una etapa diferente y espera la llegada de su primera hija junto a José “El Principito” Sosa. El entorno parece haber superado la polémica inicial, aunque el tema aún despierta comentarios y reacciones cada vez que alguien lo trae al presente.

En ese sentido, días atrás, Homs contó cómo toma las críticas que recibe por el entrenamiento que realiza estando embarazada. “¿Qué sentís sobre la gente que empieza a opinar libremente de tu embarazo, de la forma, de que si entrenás, si no entrenás? Porque te empiezan a dar consejos...”, le consultaron a la modelo durante su visita a Multitalent Tv. Fiel a su estilo, Camila respondió de forma tajante, dejando en claro que no da lugar a la opinión de los haters en su vida privada: “No me aconsejes porque no me importa tu consejo. O sea, es como que “Un besito, mi amor”. No te gastes en escribirme porque ni te leo”.

En ese marco, la pareja de José Sosa incluso reconoció que rechaza los comentarios que le hace su madre: “Hasta mi mamá a veces me dice cosas y le digo: ‘Mira mami, yo voy a vivir mi embarazo o lo que sea de la manera que yo quiero desde mi experiencia’. Me pasa con mi mamá, con mi hermana, con quien sea, imaginate con alguien que no conozca”.

Homs también reveló el tipo de mensajes que recibe en su perfil de Instagram: “Me critican muchísimo cuando voy al gimnasio, cuando subo las rutinas. ‘Ay, Camila, estás embarazada, relájate’. Pero chabón, me hace bien al alma, me hace bien a mí, le hace bien a la bebé que yo esté activa, que esté saludable, que pueda hacerlo. Obviamente que no voy a ser una loquita que va al gimnasio sola a hacer 80 kilos de pesa. No, estoy siguiendo los pasos de un profesional que está especializado en esto, ¿entendés? Nunca le haría nada para hacer daño a mi bebé”.