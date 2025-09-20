Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La reflexión que publicó Chechu Bonelli desde Miami con sus hijas luego de su separación de Darío Cvitanich

El reciente regreso de Chechu Bonelli a la Argentina tras su estadía en Miami marcó un nuevo capítulo en su vida personal, luego de la separación con Darío Cvitanich tras catorce años de relación. Anoche, en el aeropuerto de Ezeiza, la modelo y periodista publicó un pequeño reel mientras le entregaban su camioneta, y poco después compartió en sus redes sociales un video que resumía su paso por Estados Unidos.

En la grabación, acompañada por la melodía de Let ir be (Déjalo ser) de Los Beatles, se la puede ver con sus hijas a bordo de la camioneta que maneja, en la visita al estadio del Inter Miami, donde se encontró con Messi, en la casa donde estuvo durante estos días en Florida y, por supuesto, luciendo una bikini negra en la playa. Además, y valiéndose de una voz masculina, Bonelli publicó esta reflexión que muestra su estado de ánimo actual: “Al final, los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la mente tranquila, la buena compañía y poder elegir en todo momento lo que quieres hacer”.

Chechu Bonelli, el sábado por la noche en Ezeiza

Durante su estancia en los Estados Unidos, además, la modelo y periodista deportiva se reunió con amigas y documentó en sus redes sociales el riguroso plan de entrenamiento que adoptó tras la confirmación de su ruptura con Cvitanich, con quien comparte tres hijas. Las imágenes recientes en su cuenta de Instagram exhiben una rutina de ejercicios que pone de manifiesto el estado físico alcanzado en esta nueva etapa. En una de las publicaciones, se la observa realizando ejercicios de fuerza en un gimnasio, mostrando un abdomen visiblemente definido y alternando la actividad física con mensajes de motivación. Entre las frases destacadas, se lee: “Veranito, no te tenemos miedo”.

Un momento muy especial junto a sus hijas Lupe, Carmela y Amelia Cvitanich fue cuando visitó la cancha del Inter Miami. Luego de recorrer las instalaciones llegó la oportunidad más esperada, cuando las niñas pudieron conocer en persona a dos de los máximos referentes de la selección argentina: Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Chechu Bonelli con dos de sus hijas junto a Lionel Messi

Las imágenes compartidas por Chechu mostraron la alegría de sus hijas durante el encuentro con los cracks. En las dos primeras fotos, la conductora y sus hijas posaron junto a Lionel Messi, acompañado por el mensaje que sintetizó el momento: “Gracias @leomessi por la magia de tu corazón”, acompañado por un emoji de corazón. Y también se sumó a la compañera de vida del rosarino: “Y a vos Antonela Roccuzzo por ser todo”.

La separación entre Bonelli y Cvitanich se hizo pública en agosto, luego de varios meses de convivencia marcada por tensiones y rumores sobre el noviazgo del exfutbolista con la modelo Ivana Figueiras. Aunque la periodista optó por no profundizar en los detalles de la ruptura, manifestó que está “recuperando su esencia” y enfocada en el bienestar de sus hijas.

Y en un mensaje a la periodista de Intrusos Karina Iavícoli, explicó el por qué de su reticencia a hablar en profundidad sobre la separación: “ Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor. Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.

Lo que habla es el contenido que Bonelli comparte en sus redes sociales. Y el mismo es interpretado como una muestra de resiliencia y determinación personal tras el quiebre con el exjugador de Racing, Boca Junieros,Banfield y el fútbol holandés.