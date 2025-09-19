Teleshow

Tras su separación, Laurita Fernández enfatizó su deseo de ser madre: “Me gustaría formar una familia”

La actriz, quien dejó atrás su ruptura con Claudio Peluca Brusca, relató uno de los anhelos más profundos de su vida

Por Lucas Terrazas

Tras su separación de Claudio peluca Brusca, Laurita Fernández habló de la posibilidad de ser madre en el futuro

A casi tres meses de su separación de Claudio “Peluca” Brusca, los rumores de un nuevo romance invaden la vida de Laurita Fernández. En los últimos días, la actriz fue relacionada con jugador de voley, el cual la habría ido a ver al teatro. En ese marco, este jueves, la influencer opinó sobre el deportista y habló de su deseo de convertirse en madre.

Todo comenzó cuando la actriz fue abordada por LAM (América). “¿Cómo está el corazón de Laurita Fernández?¿Estás sola?”, comenzó preguntándole Candela Mazzone a la influencer. Mientras se reían por la situación, la artista manifestó sentirse bien y tranquila. Acto seguido, la periodista le preguntó por el deportista con la que se la relaciona.

Fiel a su estilo, la joven intentó evadir la situación y lanzó: “No sé quién es. La verdad es que estoy muy tranquila, enfocada en el laburo y también divirtiéndome. Es parte de esta etapa de soltería. Le mandamos un beso”. Aún así, la cronista le repreguntó: “Se dice que fue un par de veces a verte al teatro”. Lejos de negar la situación, Fernández confesó: “Bueno, me copa que vengan al teatro, a full. Me copa que vengan todos a verme al teatro, sí”.

Laurita Fernández habló de su deseo de ser madre

Fue entonces cuando la comunicadora arremetió y le preguntó a Laurita: “¿Te pareció fachera la foto que te mostré?”. Entre risas, Laurita reveló el impacto que le causó la imagen del deportista: “Sí, facha. Obvio, ¿a vos no?”. Luego, a lo largo de la charla, la actriz aseguró que, en el futuro cercano, no piensa volver a formar una pareja: “No estoy como en plan de eso, si me pasa, bueno, me pasará, pero no estoy...no sé, tengo mis tiempos también. Me gusta estar así”.

En ese marco, la periodista también le consultó por la decisión de congelar óvulos “¿Cómo está ese tema?”. Con tono tranquilo y sincero, Fernández relató: “Me pasó un poco lo que conté. Era un tema que tenía miedo de abrirme, de contarlo. Me pasó mucho haciendo la prensa de la Cena de los tontos que en todas las notas a mí me preguntaban si iba a querer tener familia, ser madre. Yo veía a Martín, a mis compañeros, que a ninguno le preguntaban eso. Es como que sola empezaba a cerrarme con el tema y a pensar que era algo medio tabú, pero como algo de lo que no se hablaba mucho. De hecho, lo hice así”.

Tras su separación de Claudio "Peluca" Brusca, Laurita Fernández busca dar vuelta la página

Acto seguido, Laurita relató el procedimiento que hizo: “Hice todo y me iba a sacar sangre y las chicas me reconocían y yo la pasaba mal porque decía: “Ay, no, lo van a saber”. Después, cuando empecé a aflojarlo, a contarlo a mi grupo de amigas, decían: “Pero qué bueno. ¿Y cómo fue?”. Y me pedían data y dije: “Qué tontera, quizás desde mi lugar, poder pasar, compartir algo que fue reimportante para mí”. De hecho, me escribieron muchísimos médicos de todos lados, como diciendo: “Qué bueno que pongas este tema sobre la mesa, como que se hable más. Viste, que las pibas de treinta se animen y que consulten”. Es una herramienta que, si podés económicamente, está buenísimo”.

Para cerrar, la actriz enfatizó nuevamente su deseo de ser madre en un futuro: “A mí me encantaría, obviamente, ser madre, me encantaría formar una familia. Me pareció como algo a lo que tenía la posibilidad de hacerlo, de acceder. Me informé, investigué todo lo que pude y me decidí a hacerlo y tengo varias amigas que también están en ese camino, así que tenemos hasta un grupo de WhatsApp que nos vamos pasando data y nos vamos compartiendo”.

