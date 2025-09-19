Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”

El conflicto económico entre Maxi López y Wanda Nara pone en duda la participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity (Video: SQP/ América TV)

El conflicto entre Maxi López y Wanda Nara se intensificó en las semanas previas al estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe. El exfutbolista, confirmado como participante del reality por su exesposa y actual conductora del programa, se encuentra en el centro de una disputa por un acuerdo económico que no se habría concretado.

La molestia del exdelantero de River y el Barcelona surgió cuando, tras aceptar la invitación para sumarse al ciclo culinario, no recibió el pago que le había prometido su exesposa. El canal Telefe, productor del programa, rechazó abonar la cifra exigida por Maxi, lo que llevó a la empresaria a intervenir en la negociación. Según relató el periodista Daniel Fava en el ciclo A la Tarde (América TV), la animadora le aseguró a López: “Yo te doy mi palabra, te van a cumplir, confirmá tu presencia porque yo voy a conseguir la que te prometieron”. Sin embargo, esta promesa no se tradujo en un pago efectivo, lo que desató el enojo del exfutbolista.

Maxi López enfrenta una denuncia judicial en Suiza por incumplimiento de pagos al Fútbol Club Paradiso

La influencer habría intentado convencer a su ex de no abandonar el programa, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica a través de un sponsor. El acuerdo, cerrado solo de palabra, no se habría materializado en el desembolso del dinero, lo que llevó a Maxi a considerar su retiro del reality show a pocas semanas de su inicio. “Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece”, afirmó Fava. Mientras tanto, la producción de MasterChef Celebrity ya había comenzado a brindar clases de cocina a los participantes, aunque la presencia de López seguía en duda por la falta de acuerdo económico.

En paralelo al conflicto con Wanda Nara y Telefe, Maxi López enfrenta un problema de mayor escala en el ámbito internacional. Según aseguró Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), el exfutbolista está involucrado en un escándalo en Suiza relacionado con el Fútbol Club Paradiso, del cual adquirió el 40%. La animadora detalló que López se comprometió a pagar una cuota mensual de 40 mil francos suizos (aproximadamente USD 50.000), pero, hasta el momento, no habría cumplido con estos pagos, lo que derivó en una denuncia judicial en su contra.

La disputa entre Maxi López y Wanda Nara afecta tanto su relación personal como profesional en el contexto de MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

La conductora del programa agregó que, además de la deuda, el exfutbolista incumplió otras promesas hechas al club, como la gestión de publicidad y la captación de auspiciantes. “Maxi López le había prometido al club publicidad, llevar marcas, sponsors y no les dio nada”, sostuvo Yanina. La situación se habría agravado después de que el exjugador habría bloqueado a los dirigentes del club en las redes sociales y les impidió acceder a las cuentas institucionales, manteniendo el control digital de la entidad pese a no cumplir con sus obligaciones económicas.

Este doble frente de conflicto afectó tanto la relación personal como profesional entre Maxi y Wanda. Aunque la expareja había logrado recomponer su vínculo en los últimos tiempos, la disputa por el dinero pactado para MasterChef Celebrity volvió a poner en riesgo esa tregua. La participación del padre de los hijos de la conductora en el reality, que prometía ser uno de los grandes atractivos de la temporada, quedó envuelta en la incertidumbre, mientras el exfutbolista evalúa su viaje a Buenos Aires y ajusta detalles financieros para justificar su ausencia en Europa, donde reside su actual pareja, que, además, está embarazada.

El anuncio de la incorporación de López al ciclo de cocina generó repercusiones inmediatas en redes sociales y entre los televidentes del reality. Durante ese momento, conducido por la propia Wanda y Verónica Lozano, esta última aprovechó para interrogar más sobre la convivencia actual de Maxi. “¿Va a vivir en tu departamento? ¿Va a vivir en el Chateau?”, consultó, a lo que Wanda aclaró: “No, él está muy bien. En pareja, va a ser papá, tiene una nena hermosa él y tiene a mis tres hijos, que está bárbaro que me venga a ayudar un poco en la paternidad”. El tono familiar se mantuvo incluso en el cierre del segmento, cuando Lozano preguntó si Wanda había intuido o conocido la participación de su exmarido. La conductora fue tajante: “No, hasta donde yo me quedé con él, era una persona muy cara, muy difícil de conseguir. El canal habrá hecho un esfuerzo enorme”.