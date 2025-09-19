Teleshow

Cacho Deicas mostró el nuevo logo que lo acompañará en su carrera solista: la icónica imagen que eligió

El cantante, que se alejó en forma definitiva de Los Palmeras, está a un paso de regresar con su música a los escenarios luego de actuar junto a Los Iracundos

Por Hugo Martin

Cacho Deicas mostró cómo será el logotipo con el que lanzará su carrera solista

El anuncio de Cacho Deicas sobre su lanzamiento como solista generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con muestras de apoyo y entusiasmo. La presentación de su nuevo logo marcó el inicio de una etapa que, según el propio artista, comenzará en breve y para la cual espera contar con el acompañamiento de su público. “Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes”, expresó Cacho Deicas en sus plataformas digitales.

Por supuesto, en la imagen que presentó no podía faltar una palmera, de color verde, un sol naranja y el nombre de Deicas en letras blancas sobre un fondo de luces de escena.

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar. Mensajes como “Lo que todos necesitábamos, vuelve el reeyyyyy”, “Que alegría, todo el apoyo nuestro tenés” y “Necesito urgentemente que publiques fecha y lugar, ahí estaré si Dios quiere” reflejaron la expectativa generada por el regreso del cantante. Otros seguidores manifestaron su deseo de verlo en escenarios emblemáticos, como el Teatro Broadway de Rosario, y no faltaron quienes reafirmaron su fidelidad: “Tu público será el mismo de toda la vida, te esperamos ídolo”. Entre los comentarios, también se destacaron expresiones de cariño y admiración, como “CACHO, PAPÁ TE AMO” y “Vamos Cacho, acá haciéndote el aguante”.

La vuelta de Cacho a los escenarios después de varios meses en silencio por un accidente cerebrovascular que tuvo en vilo al ambiente de la cumbia, se produjo en rigor el 25 de julio nada menos que en Santa Fe, su casa musical. Y fue como invitado de Los Iracundos en el Teatro Luz y Fuerza de la capital santafesina.

El nuevo logo de Cacho
El nuevo logo de Cacho Deicas para su carrera solista

Ni bien pisó las tablas, el fervor del público confirmó que el cantante es uno de los más queridos en el ambiente de la cumbia. Apenas unos acordes bastaron para que la ovación opacara cualquier duda: Cacho Deicas había vuelto.

Apenas tomó el micrófono, Deicas se adueñó del momento y cantó temas que emocionaron a todos los presentes. Se animó con “Bombón Asesino”, el clásico que lo hizo famoso con Los Palmeras, y también interpretó “Por primera vez” de Los Iracundos. Esta última canción, llevada al éxito por la banda uruguaya —que desde hace décadas hizo de Argentina su segunda casa—, sirvió para sellar un verdadero encuentro entre dos historias musicales.

Cuando terminó la presentación, la respuesta del público no se hizo esperar: gritos, aplausos y teléfonos en alto para grabar el regreso. Deicas no dudó en subir un video a sus redes para agradecer el cariño y, fiel a su estilo amable, escribió: “Otra noche inolvidable”. El posteo se llenó de mensajes de apoyo, emojis y anécdotas de fanáticos que le pedían que, ya que volvió, se anime a una carrera como solista.

El último posteo de Cacho
El último posteo de Cacho Deicas fue por el cumpleaños número 70 de Rosita, su esposa

Este regreso llega después de una época tensa y de incertidumbres. A principios de enero de 2025, Deicas sufrió un accidente cerebrovascular que lo obligó a frenar de golpe. Los meses posteriores estuvieron cargados de rumores, en parte porque no había mucha información oficial y porque dentro de Los Palmeras ya se venían notando roces, especialmente con Marcos Camino, el histórico acordeonista.

Finalmente, la ruptura se confirmó el 25 de junio, cuando Los Palmeras anunciaron oficialmente que Deicas no seguiría en la banda. Aunque él había retomado ensayos, no se pusieron de acuerdo con las condiciones para su regreso, y decidió seguir otro rumbo. En un video en redes, el propio cantante fue claro al explicar que la salida no tuvo que ver con su salud, sino con “cuestiones ajenas” a su voluntad. Agradeció a la banda todo el trayecto recorrido y, sin dar muchos detalles, prometió que la música seguiría siendo parte de su vida. Y lo cumplió.

Cacho Deicas

