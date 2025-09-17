Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

Fede Bal aclaró que nunca tuvo un romance con las hijas de Marcelo Tinelli, aunque admitió haberle enviado un mensaje a Cande (Video: Instagram)

Fede Bal habló en una entrevista con Resumido, donde abordó temas sensibles de su historia reciente. Ante la consulta sobre un posible romance con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli, ahora que es su jefe, el actor e hijo de Carmen Barbieri sostuvo: "Ey, es un montón. Fue muchas veces mi jefe, nunca estuve con ninguna de sus hijas. Tal vez un mensaje a Cande le mandé, pero no“.

A sus 65 años, con más de 40 en el medio y habiendo firmado algunos de los programas de televisión más importantes de su tiempo, Marcelo Tinelli está a pocos días de iniciar una nueva aventura en los medios. Recientemente, el conductor recibió en exclusiva a Teleshow para describir el desembarco en el streaming. Una apuesta que mira al futuro, pero con el ancla fuerte en una nostalgia que supo trascender las generaciones.

“La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming”, insiste el conductor sobre Estamos de Paso, el ciclo que se verá los martes y miércoles de 20 a 22 horas en Carnaval Stream. La señal, que cuenta con figuras nacidas y criadas en la tele como Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, ahora suma a su programación al hombre de Bolívar y su troupe.

Marcelo Tinelli prepara el lanzamiento de 'Estamos de Paso', su nuevo ciclo de streaming, acompañado por familiares y figuras históricas de la televisión

Para Estamos de paso, Marcelo armó un equipo de viejos conocidos, provenientes de diferentes escenarios. La familia, el gran sostén de su vida, dice presente con su primo hermano y cómplice Luciano El Tirri y dos de sus hijas, Cande y Juanita. “Son las más picantes”, justifica Marcelo sobre la presencia cada vez más mediática de las chicas, algo que ya se vislumbró en el reality Los Tinelli.

Junto a ellos, y con la producción de Fede Hoppe, estarán dos de la vieja guardia como Pachu Peña y Sebastián Almada; dos figuras femeninas fuertes como Sabrina Rojas y Carla Conte, y dos habitués del último universo ShowMatch, como Fede Bal y el imitador Iván Ramírez. “Me gusta el equipo que tenemos. Estamos muy motivados, con ganas de volver a las raíces, pero siempre aggiornados al 2025″, explica Marcelo sobre un nuevo desafío sobre el que, al pasar, reclama algunos derechos de autor. “Lo que nosotros hacíamos en los 90, ese grupo de amigos reaccionando a algunas cosas en la mesa del viejo VideoMatch no es muy diferente a lo que se ve hoy en el streaming”.

Por otro lado, Fede Bal, en la entrevista donde desestimó cualquier tipo de vínculo afectivo con alguna de las hijas de su jefe, contó aún más temas relacionados a su intimidad. "Después del lavarropas… No volví a lavar ropa, que eso es más importante, pero sí volví a ser infiel. Estoy trabajándolo. Por eso no estoy de novio con nadie“, reveló en el mismo ciclo.

Fede Bal habló sobre su vida sentimental, desmintió rumores de chats con Flor de la V y reflexionó sobre la exposición mediática

Sobre los supuestos chats con Flor de la V, Bal aseguró: "Básicamente no son verdad. Están muy bien hechos igual“, restando veracidad a las conversaciones atribuidas que circularon años atrás, donde también se vincularon nombres como Claudia Albertario, Estefi Berardi y hasta Lourdes Sánchez.

El diálogo también abordó las consecuencias de la exposición mediática. Según explicó, “es muy probable que si salimos a tomar algo, al otro día estemos en algún portal y ya estás un poco en todos lados. Un garrón“, refiriéndose a las dificultades para vivir su vida sentimental con normalidad por la atención constante de los medios.

Bal confesó que volvió a ser infiel y explicó cómo la fama afecta su vida amorosa y su relación con Evelyn Botto

Fede también se refirió a su vínculo con Evelyn Botto. Ante la pregunta sobre sus sentimientos, el actor manifestó: "Me pasan cosas muy lindas. Me parece que esa respuesta me la quedo para la intimidad“. Sin esquivar la pregunta sobre el futuro de esa relación, Bal afirmó: ”Le tengo mucha fe a ella, mucha fe a lo que nos pase. Sí".

Además, se mostró autocrítico respecto a su imagen social: "No sé ni cómo me dio bola". Además, entre risas, ironizó sobre su reputación: "Tal vez no soy ese chabón que vos decís: ‘Qué bien mi amiga’, porque, bueno, tengo un pasado".