Darío Barassi atravesó por primera vez una situación que afrontan todos los papás: “No hay manera que vaya a pasar”

Darío Barassi contó su primera experiencia de "nido vacío"

La experiencia de enfrentar el primer “nido vacío” puede sorprender incluso a quienes se consideran padres modernos y relajados. Así lo relató con su característico humor Darío Barassi, conductor de Ahora Caigo en Eltrece, al compartir con sus seguidores el momento en que su hija mayor decidió pasar la noche fuera de casa por primera vez. La anécdota, narrada en una historia de Instagram, expuso la mezcla de incredulidad, ternura y resignación que vivió el presentador ante la independencia creciente de su pequeña.

Según contó Barassi en su red social, la rutina de las “pijamadas” solía tener un desenlace previsible: su hija asistía a la casa de una amiga, disfrutaba de la velada hasta cerca de las 23, y luego él la recogía para recibir un efusivo abrazo y escuchar la confesión de que no podía estar sin él. Sin embargo, esta vez la propuesta fue diferente. “Situación, estoy de viaje con una familia amiga y mi hija me dice: Papá... Mi hija hasta ahora siempre hace pijamadas. Va a la casa de las amigas, se queda hasta las 11, ponele, come, ven una peli, papá la va a buscar y sale corriendo, me abraza, me besa y me dice: ‘Te extrañaba, no podía sin vos’. Bueno, me dice: ‘Papá, hoy tengo pijamada. Me voy a quedar a dormir en lo de Pachu’”, relató el conductor en su cuenta de Instagram.

La reacción inicial de Barassi fue de escepticismo absoluto. “Yo: no hay manera que vaya a pasar. Es imposible que vos te duermas sin que yo esté al lado tuyo, sin que yo te cante esta canción, sin que yo te dé el agüita, sin que te dé los dos besitos, que te haga que sueñes con los angelitos. Nada de eso puede pasar. Vos no podés sin mí. Okey, okey, okey. Yo por dentro pensaba: Es imposible que esto pase, no va a pasar”, confesó el humorista, dejando en evidencia la negación típica de los padres ante los primeros signos de autonomía de sus hijos.

El desenlace fue tan inesperado como revelador. “Al rato la veo con su mochilita, su pijama, y me dice: Bueno, papi, me voy muy contenta. Se va corriendo y yo: Che, no me diste ni un beso. Ah, bueno. Y me tira un beso así en la distancia. Dije: Okey, no pasa nada, gordo, tranquilo, va a volver. ¿Cuánto va a durar? Va a volver. Corte a... volvió el otro día a las 11 de la mañana. Y yo, la cancioncita, el agüita, los besitos, que soy como un angelito, me lo metí en el orto. Nido vacío. Nido vacío. Traeme comida”, relató Barassi en su historia, logrando que miles de seguidores se sintieran identificados con la escena.

Darío Barassi vivió por primera vez en su paternidad la sensación de "nido vacío" cuando su hija durmió en la casa de una amiga

La vida familiar de Darío Barassi ha experimentado transformaciones profundas desde la llegada de sus dos hijas, Emilia e Inés María. Junto a Lucía Gómez Centurión, el conductor formó una familia que se convirtió rápidamente en el eje de su existencia. Cada episodio cotidiano suma un nuevo capítulo a esa historia, y recientemente el motivo de celebración fue especial: la hija menor cumplió tres años, un acontecimiento que Barassi compartió con emoción y sinceridad ante sus más de dos millones de seguidores.

El conductor acompañó su mensaje con una serie de imágenes que reflejan la intimidad y complicidad que lo une a Inés María: abrazos, juegos y miradas que evidencian el vínculo entre ambos. “Morocha de mi vida. Me volvés loco. Me derretís. Me podés. Necesito sí o sí un abrazo tuyo todos los días y tus eternas charlas de vaya uno a saber de qué hablas”, escribió el humorista, dejando ver la ternura y el asombro que le provoca la personalidad de su hija menor.

En su publicación, Barassi evocó el momento en que la llegada de Inés María transformó su rutina para siempre. “Hace tres años llegaste al mundo. A mi mundo. Con personalidad, carácter, decidida, con tus tiempos. Siempre tierna, empática, amable y con la sonrisa y pestañas más lindas del mundo entero”, expresó el conductor, subrayando el impacto que tuvo el nacimiento de su hija en su vida diaria.

Las anécdotas compartidas por Darío Barassi en sus redes sociales no solo muestran el costado más humano del conductor, sino que también permiten a sus seguidores acompañarlo en los desafíos y alegrías de la paternidad.