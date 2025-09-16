Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

La mañana de caos de Jimena Barón (Video: Instagram)

El martes comenzó como una tormenta para Jimena Barón. Bastó con abrir los ojos para que la realidad se impusiera brutal, sin filtro y sin aviso. La actriz y cantante, a solo tres meses de haber sido madre de Arturo, irrumpió en redes sociales para exponer el caos doméstico que la desbordaba: obra en construcción, fiebre infantil, baños averiados y una familia atrapada entre el ruido y el cansancio.

En el video compartido desde la intimidad del desayuno, la intérprete aparece con un pijama de satén rosa, vivos negros y el cabello recogido descuidadamente, visiblemente cansada. El rostro muestra ojeras, los ojos entreabiertos y una resignación palpable. A un costado, asoma un plato azul y, en pantalla, las palabras que resumen el momento: “situación: CAOS”.

La crudeza de la escena penetra en cada rincón. Al fondo, los golpes de la obra en construcción martillan la rutina sin consideración alguna. “Hay una obra en construcción al lado. Arturo, fiebre. Una noche no tomaba teta porque tiene tos. Matías se enfermó, obviamente, está todo el mundo enfermo, misma casa, se enfermó Arturo. Levantó fiebre anoche. Me tuve que sacar leche. Caos. Los baños no andan porque se taparon. Entonces, tampoco le podíamos hacer vapor porque se nos inundaba la casa. Acá está el plomero. Parece que el problema... ¿Quién fue el problema? El puerperio. Yo quedándome pelada por haber tenido un hijo a los 38. Todo un caos”, relató al momento de encadenar problemas sin respiro.

Jimena Barón junto con su pareja Matías y su hijo Arturo, un momento de la intimidad familiar

La imagen lo dice todo: una mujer real, expuesta, sin guiones ni maquillaje. Un collar simple y unos aros discretos son los únicos accesorios en una mañana marcada por la fiebre de su hijo Arturo, el agotamiento de Matías Palleiro —su pareja— y la avalancha de responsabilidades que no dan tregua. ¿El vapor necesario para calmar los bronquios del pequeño? Un recurso imposible: los baños taponados amenazaban con inundar la casa.

El plomero se escucha de fondo en la quietud de la mañana en la cocina, mientras Jimena reveló la pregunta que nadie se atreve a enunciar en voz alta: ¿quién fue el problema? El puerperio, la maternidad sobre los cuarenta, la fatiga acumulada que arranca mechones de cabello y sopla la ilusión de control.

En medio del vendaval, emerge la consigna que la sostiene: “En fin, hoy no es siempre. Es mi frase de cabecera en la maternidad. Hoy no es siempre… Tranquila. Tranquila”. Entre la promesa y el consuelo, la escena queda grabada en la retina de quienes la siguen. Su vulnerabilidad conmueve; su sinceridad, atraviesa.

Jimena Barón fue madre el pasado mes de julio

Jimena se convierte, una vez más, en la voz de tantas mujeres y hombres que atraviesan los ciclones de la vida familiar. Sin glitter, sin aplausos. Solo la certeza punzante de que, aunque hoy sea caos, mañana tal vez traiga alivio. ¿Quién no se sintió así en algún momento? ¿Quién no necesitó repetir ese mantra simple: hoy no es siempre?

Cabe recordar que en julio pasado, la vida de la actriz y cantante sumó un nuevo capítulo con la llegada de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. La intérprete, que ya había atravesado la experiencia de la maternidad con Momo, su hijo mayor, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, se entregó una vez más a las emociones intensas, los nervios y el amor infinito que trae un bebé a la casa.

En las últimas horas, al cumplir los tres meses, se tomó un momento para compartir con sus seguidores un balance honesto y luminoso de esta nueva etapa, acompañado de una serie de imágenes que resumen las postales más entrañables de la familia renovada a tres meses del nacimiento del bebé.