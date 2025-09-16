Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

La elección de una funda para el teléfono puede revelar mucho sobre la personalidad y los afectos de quien la utiliza. En el caso de Antonela Roccuzzo, su reciente publicación en redes sociales dejó al descubierto no solo su preferencia estética, sino también una serie de referencias personales y familiares que conectan con su historia y la de Lionel Messi. En la imagen compartida, la empresaria argentina sostiene su móvil sobre un toallón lila y blanco. Su funda se convierte en protagonista por su diseño colorido y simbólico. La fotografía, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, muestra el dispositivo apoyado sobre una superficie.

El diseño de la funda, que Antonela Roccuzzo describió con detalle en su publicación, está compuesto por bloques gráficos en rosa, blanco y turquesa. Entre los dibujos se distinguen unas gafas de sol, una margarita, un libro abierto, un caparazón de molusco, un ojo de mandala, pequeños corazones y un vaso con una rodaja de algún cítrico. Cada uno de estos elementos está acompañado por textos manuscritos que los identifican: “que nunca me falte el mate”, “la saga de Harry Potter”, “medallas”, “Abu <3”, “margarita” y “nuestras 3 estrellas”. Sobre la imagen, el título “Anatomía de una de mis favoritas” introduce la selección personal de la empresaria, mientras que en la parte inferior se observa un botón digital con la leyenda “Link a mi colección”.

La funda personalizada del teléfono de Antonela Roccuzzo hace referencia a sus gustos personales, los logros de Lionel Messi y los afectos compartidos

La referencia a “nuestras 3 estrellas” alude de manera directa a los logros futbolísticos de Messi con la selección argentina, que alcanzó su tercera estrella tras la conquista del Mundial y dos Copa América. También podría referirse a los tres mundiales obtenidos por el representativo nacional. Este guiño futbolero se suma a otros detalles que remiten a la vida cotidiana de la familia en Miami, como el trago Margarita, las palmeras y las gafas de sol, símbolos de su actual residencia en Estados Unidos, motivada por la participación de Messi en el Inter Miami.

El mate y las medialunas, presentes en la funda y destacados por la frase “que nunca me falte el mate”, evocan las raíces argentinas de Antonela Roccuzzo, originaria de Rosario, al igual que Lionel Messi. Estos elementos tradicionales refuerzan el vínculo que siempre destaca con su país de origen, a pesar de la distancia geográfica.

Antonela con Hulk y Abú, dos de los tres perros de la familia Messi

Uno de los detalles más personales de la funda es la mención a Abú, acompañada de una huella y el signo menor que tres. Abú es el caniche toy marrón que forma parte de la familia Messi-Roccuzzo junto a sus hijos Mateo, Thiago y Ciro. Este perro, el más pequeño y mimado del hogar, llegó en 2020 como un regalo de Messi para su esposa y se ha convertido en el favorito de Antonela, quien suele compartir imágenes de él en sus historias de Instagram. Los otros dos perros de la familia son Hulk, un Dogo de Burdeos preferido por el capitán de la selección argentina, y Toby, otro caniche.

La pasión de Antonela Roccuzzo por el universo de Harry Potter también ocupa un lugar destacado en la funda. La empresaria ha manifestado en varias ocasiones su fanatismo por la saga creada por J.K. Rowling, tanto en los viajes familiares a Disney como en los regalos que elige para Messi. Incluso lleva tatuada en el brazo la snitch dorada, la pelota utilizada en el juego de Quidditch. En su colección personal, Antonela reserva un espacio para figuras de personajes como la profesora McGonagall, el profesor Severus Snape y Rubeus Hagrid.

El tatuaje que Antonela lleva en su brazo izquierdo con la snitch dorada, la pelota con la que juegan al Quidditch en Harry Potter, saga de la que es fan

Para sus más de 40 millones de seguidores, esto no es nuevo: alguna vez, Antonela Roccuzzo mostró los siete libros que componen la saga de J.K. Rowling, con los lomos desgastados y las páginas amarillas por el uso y el paso del tiempo. En una de sus publicaciones, escribió: “Este es mi primer libro de Harry Potter, tiene 20 años y ya está amarillo ¿Quién más es igual de fan?”.