Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El influencer permanece internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado, mientras familiares y excompañeros impulsan cadenas de oración para su pronta recuperación

Sol de María

Por Sol de María

El accidente de moto de Thiago Medina movilizó a ex participantes de Gran Hermano y redes sociales

Tras el grave accidente de moto que sufrió Thiago Medina el pasado viernes 12 de septiembre por la tarde-noche, fueron varios los ex Gran Hermano que se manifestaron en redes sociales pidiendo solidaridad y realizando una cadena de oración por el joven. Actualmente, el influencer se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado, con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo continuo del equipo médico.

A medida que avanzan las horas, el entorno más cercano acompaña el proceso desde el hospital. Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas mellizas, Laia y Aimé, fue la última en hacer público un mensaje en las redes sobre la salud de Medina. La primera imagen difundida en sus redes muestra a una de las hijas de la pareja sosteniendo un rosario, junto al mensaje: “Oremos por papá por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

La familia de Thiago Medina pide continuar con las oraciones mientras el joven sigue en terapia intensiva
Daniela Celis y otros allegados actualizan el estado de salud de Thiago Medina tras el accidente

El seguimiento informativo incluyó un segundo mensaje de Celis en Instagram, donde actualizó: “Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”. “Toda la luz que envían está llegando. Las bebés están bien. Estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”.

Una palabra polémica, pero que varios esperaban es la de Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de la última edición de GH, quien confesó haber tenido un affaire con el joven. En la primera de sus historias publicadas respecto al tema, dejó una foto junto a Camila Deniz, también conocida como “Camilota”, la hermana de Thiago, y escribió: “Amiga, fuerza para vos y toda tu familia en este momento tan duro. Buenas vibras y cadena de oración. Dios está con vos y tu familia”. Luego, en otro segundo mensaje, respondió la pregunta de un seguidor que quiso saber si estaba pendiente del progreso del joven. Ella respondió: “Obvio. Le deseo fuerza y mucha fe”.

Thiago Medina permanece en estado crítico y recibe apoyo de familiares y figuras públicas
La cadena de oración por Thiago Medina une a ex compañeros de Gran Hermano y seguidores en redes

Por otro lado, Julieta Poggio compartió una selfie junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, los finalistas de la edición 2022-23 del reality show. El trío se unió para pedir cadena de oración por el creador de contenido y se mostró en la casa de Daniela, ya que en el fondo de la foto se pueden ver cuadros de las mellizas. “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina”, escribió la actriz en la foto. Y detalló: “Cuanto más energía, más fuerza le damos”.

El entorno de Thiago Medina agradece el apoyo y la solidaridad tras el grave accidente

Durante las primeras horas de conocido el accidente, Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. Castañares, se había manifestado en el mismo sentido, con un texto en letras blancas sobre fondo negro: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Romina Uhrig fue otra de las exhermanitas que se manifestó sobre el joven. “Solo pido que sigan orando por Thiaguito. Gracias de todo corazón”, escribió en sus historias. Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito... Ponete bien, loquillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. El cordobés Maxi Giúdici también se pronunció: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago", apuntó.

Ex participantes de Gran Hermano expresan mensajes de aliento y fe por la recuperación de Thiago Medina

Alexis “El Conejo” Quiroga, otro de los integrantes de ese GH escribió: “Con fuerza, hermano, que se sale como has salido de tantas”, y agregó: “Te abrazo fuerte”. Por su parte, Juan Reverdito también lo alentó en sus redes sociales, escribiendo: “Te mando fuerzas para que te recuperes, Bro. Dale que vas a estar bien. Rezo por vos”.

