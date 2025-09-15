Teleshow

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La actriz y la conductora de Implacables dieron detalles de sus preparativos para la competencia de cocina. Cuáles son sus fortalezas y debilidades

Susana Roccasalvo anticipó cómo será su participación en MasterChef Celebrity

Hace pocos días se anunciaron los famosos que serán parte de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, la primera que conducirá Wanda Nara, luego de probarse en el formato con participantes amateur tomando la posta de Santiago del Moro. Emilia Attias y Susana Roccasalvo serán parte de esta edición.

En diálogo con Implacables (El Nueve), la ex Casi Ángeles habló de cómo se prepara para el reality show culinario. “Cocino y estoy haciéndolo un montón más desde que sé que voy a estar. Se me partió una uña amasando”, contó, en una nota con el programa de Roccasalvo, quien será su compañera en la competencia.

“Soy buena cocinando. Tengo raíz, mi mamá cocina y mi hija me entrena bastante. No sabés lo que es el paladar de mi hija”, afirmó, sobre Gina, fruto de su relación de 20 años con el Turco Naim, de quien se separó el año pasado. “Empezamos a grabar fin de septiembre. Hay clases de cocina previa y hay un montón de cosas más”, adelantó Emilia. “Me encantan los compañeros y compañeras que voy a tener. Me encanta que esté Wanda y Maxi, me redivierte lo que va a pasar con ellos dos”, expresó.

Me encantan Pablito Lescano, La Joaqui... Para mí Roccasalvo debe cocinar rebien. Capaz me equivoco, pero de todos los que vi eso siento”, agregó la actriz, risueña. “Espero no defraudarte”, fue la respuesta de Susana, ya en el piso. “Yo también cocinaba mucho cuando mi hija era chica, pero ella ya está grande hace mucho también. Así que va a ser muy divertido”, señaló la periodista, mientras adelantaba que esta semana tendrán una especie de “curso nivelatorio” para todos los concursantes.

“Todos están diciendo que están practicando y yo no tengo tiempo para nada. Es más, voy a pasar a tener menos tiempo, siete días por siete. Voy a trabajar siete horas por siete días”, comentó la animadora, que durante la semana se comprometió con el programa de Telefe y el fin de semana continuará llevando su ciclo de espectáculos en El Nueve. “Ya empezamos el curso la semana que viene. No puedo hablar. Lo que pasa es que esta semana me encuentro con Emilia”, dijo.

“¿Cuál es tu especialidad? ¿Las carnes, unas tartas, pescado, lo dulce? Te tengo fe, Rocca”, indagó Gustavo Méndez, panelista del ciclo. “Siempre fue lo dulce, pero comidas caseras. Por ejemplo, a mí me apasionaba desde chica las berenjenas a la parmesana, un arrocito, pescaditos, pero como la señora que está en su casa. No me voy al estragón y a todas esas especias raras. El romero y el laurel pueden ser”, mencionó.

Sin embargo, Roccasalvo reconoció que tiene varios impedimentos. “Hay un tema. A mí el 50 o 60 por ciento de las cosas no me gustan. Hay cosas que yo no como, es decir que no las voy a probar allá. Lo dejo al jurado con eso”, culminó, sobre los retos que le esperan en el programa en el que ganaron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte, además de Sofía Pachano, quien se impuso en una edición especial que reunió a varios exconcursantes que se llamó MasterChef Celebrity Argentina: La Revancha.

Los confirmados de MasterChef Celebrity son Evangelina Anderson, Agustín “Cachete” Sierra, Alex Pelao, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Luis Ventura, Maxi López, Pablo Lescano, Emilia Attias, Eugenia Tobal, La Joaqui, Marixa Balli, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Julia Calvo, Sofía “La Reini” Gonet y Momi Giardina, aunque esta última estaría en dudas. Según informó Ángel de Brito, la integrante de Luzu TV se habría bajado por compromisos previos y su lugar sería de Selva Pérez, conocida por su paso como participante en el último Gran Hermano.

