Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

En plan "viaje de egresados a los 50", Yanina y Diego Latorre viajaron con amigos para disfrutar de unas minivacaciones en el Valle de Uco, Mendoza

Yanina Latorre, la conductora de SQP y panelista de LAM (ambos programas de América TV), viajó con su esposo Diego Latorre para disfrutar de unas minivacaciones en el Valle de Uco, el corazón de la zona viñatera de Mendoza. Pero no lo hicieron solos. Según contó en un videos que publicó mientras caminaba en Aeroparque hacia el avión de Aerolíneas Argentinas que la llevaría a su destino, el periplo fue como “un viaje de egresados, cinco matrimonios en Mendoza”, para luego preguntarle al personal de pista si podía subir. Durante el vuelo hacia la provincia cuyana, Yanina dedicó el tiempo a mirar la serie de Netflix “Dos veranos”, a la que calificó de “espectacular”.

La celebración de la amistad y la alegría marcaron desde el primer momento el espíritu del grupo, que completaron Marcelo Cassia, Lorena Azpiazu, Paul Starc, Eleonora Zocco, el vicepresidente de River Plate Matías Patanian, Karina Di Mario, Fernando López y Verónica Neme. Así lo informó Yanina desde la combi que los llevó desde el aeropuerto del Plumerillo hasta el destino final, un hotel en un viñedo. Mientras Zocco decía a “Acá se canta” y alguien preguntaba si estaban todos, Yanina reforzaba el mensaje: “Estamos en un viaje de egresados a los 50 años, amor. La vida es una sola”. Una segunda imagen, bajo la consigna “el grupete”, es una selfie de todo el grupo en la misma combi, saludando felices a la cámara.

Todo el grupo rumbo al destino elegido para unas minivacaciones en Mendoza

Yanina y Diego Latorre, con los viñedos detrás

Ya en el lugar, y mientras se disponían a disfrutar de un menú de cinco pasos, en los que iban a saborear distintos tipos de vinos, las mujeres del grupo posaron con el espectacular fondo de la cordillera de Los Andes y los viñedos, mientras la música que eligió Yanina para acompañar la idílica imagen fue la conocida canción “Días de vino y rosas”, de Henry Mancini y Johnny Mercer, que adaptaron el poema de 1896 “Vitae Summa Brevis”, de Ernest Dowson.

Luego, Diego Latorre y Yanina se tomaron una fotografía en el mismo lugar. El comentarista de ESPN lució un sueter rosa claro sobre los hombros y una remera blanca y pantalones beige, mientras su esposa tiene gafas de sol, una remera blanca con cuello y puños negros y una pollera.

Yanina junto a sus amigas Lorena Azpiazu, Eleonora Zocco y Verónica Neme con la cordillera de fondo

Yanina Latorre durante el almuerzo, que consistió en un menú de cinco pasos

Al día siguiente, y con un “buenos días” dedicado a sus seguidores, la conductora subió a sus redes una amplia vista del paisaje en el Valle de Uco, en la que se veía un conjunto de espejos de agua rodeados de piedras, pastizales dorados y vegetación baja. Más allá, la imagen mostraba hileras de viñedos que ocupan una gran parte del terreno, hasta el pie de una cordillera nevada recortada bajo un cielo parcialmente cubierto de nubes. Un verdadero paraiso.

Todo fue un bálsamo para Yanina en una semana difícil, ya que el miércoles su madre, Dora Paulina Caamaño, de 85 años, fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor maligno ubicado en el cuero cabelludo.

En LAM, donde forma parte del panel, Yanina compartió su preocupación y explicó que el proceso de curación de su madre aún no concluyó. Según relató la conductora de SQP (América TV), el procedimiento se realizó con éxito y su madre pudo regresar a casa ese mismo día, donde permanece bajo el cuidado de su familia. “Está bien, está en casa.

“Estoy deseando que todo esto termine, porque es angustiante ver cuando se llevan a tu mamá”, se descargó frente a las cámaras. Y admitió que se sentía cansada y estresada por la situación. Sobre las causa, Latorre no tuvo dudas: “Mi mamá pasó gran parte de su vida tomando sol y desde hace un tiempo comenzaron a aparecerle lesiones en la piel, incluida una muy grande en el cuero cabelludo”, explicó.

Las próximas semanas serán claves. Su mamá deberá someterse a otras intervenciones para reconstruir el tejido del cuero cabelludo y extirparle otras lesiones detectadas en brazos y piernas. La conductora no dudó de la idoneidad del médico a cargo, el Dr. Abel González, oncólogo y dermatólogo, a quien describió como “un genio en dermatología”. Seguramente, estos días compartidos con su esposo y sus amigos en Mendoza le habrán dado fuerzas para enfrentar con mejor ánimo el proceso médico que le aguarda a su madre.