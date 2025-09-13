El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez: “Enamorarme todos los días”

La romántica dedicatoria de la China Suárez a Mauro Icardi (Video: Instagram)

Luego de varios días de silencio en las redes sociales, La China Suárez y Mauro Icardi reaparecieron con una serie de románticas historias. Este sábado, la actriz asistió al Estadio Olímpico de Estambul para ver al delantero retomar la titularidad en el Galatasaray, tras la victoria del equipo turco con uno de los goles de Icardi, la pareja fue a cenar con la intención de marcar este hito con un recuerdo especial.

La dupla eligió un restaurante con una terraza, por lo que se instalaron en ella para disfrutar de la noche de verano. Con un video musicalizado con un tema llamado “Cosita Linda”, la actriz de El Hilo Rojo lo mostró usando el teléfono y sonriendo. “Podría verte gesticular 24/7. Dios que manera de enamorarme todos los días”, escribió en el pie del primer corto que subió en sus historias.

En el siguiente el delantero del Galatasaray está grabando un audio y se puede ver que eligió una de las fotos carnet que se tomó la cantante días atrás para ponerla dentro de la funda de su celular. El deportista tiene una funda transparente con MagSafe, por lo que la foto quedó encuadrada dentro del círculo, convirtiéndose en la protagonista indiscutida.

Mauro eligió una de las fotos que se sacó la China días atrás para ponerla en la funda de su teléfono

La notoriedad de Mauro Icardi creció junto con el contexto deportivo que lo rodeó en los últimos meses. El delantero rosarino atravesó una etapa fundamental en su carrera. Se reincorporó de manera progresiva al equipo después de una rotura de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. A mediados de agosto volvió a jugar y le dedicó un mensaje a Eugenia “La China” Suárez, agradeciéndole el apoyo constante durante la rehabilitación.

Al regresar como titular en el Galatasaray, enfrentó al Eyüpspor en un partido que terminó con victoria por 2 a 0. Icardi anotó el primer gol del encuentro, convirtiéndose en una pieza clave en el triunfo del conjunto rojo y amarillo. Desde la platea, Suárez acompañó a Icardi y marcó el momento con palabras emotivas sobre una foto que lo mostraba con el puño en alto y una sonrisa. Escribió: “Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos”. También observó los detalles y agregó: “Y ya que estás, seguí sonriendo así que me derrito”, reforzando la declaración afectiva.

Suárez se mostró en una selfie junto a sus hijos desde la tribuna del estadio. Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña, aparecieron a su lado. La actriz lució una campera de cuero y una camisa escocesa, y la imagen transmitió alegría y una atmósfera familiar mientras celebraban juntos el logro.

El emotivo mensaje de la China al delantero (Foto: Instagram)

La jornada deportiva concluyó con una referencia estadística que Suárez reflejó en sus redes. Una placa de ESPN informó que Mauro Icardi fue el segundo goleador extranjero en la historia del Galatasaray, a solo ocho tantos de alcanzar el récord del rumano Gheorghe Hagi. La actriz destacó este logro con humor y admiración al escribir: “Tranqui Mauro Icardi”.

En estos episodios, la pareja exhibió la continuidad del apoyo mutuo, el sentido familiar y la celebración de logros profesionales sobre un telón de gestos cotidianos y detalles personales. Cada publicación reforzó la narrativa pública y emocional que definió el presente de Icardi y Suárez.