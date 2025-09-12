Teleshow

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”

El actor, en una entrevista en Hispa, recordó el conflicto que mantuvo con el ministro de economía en mayo de este año. El video

Iván Basso

Por Iván Basso

Ricardo Darín y la insólita propuesta que recibió: "Un tipo le quiso poner a un local 'Empanadarín'" (Video: YouTube/ Hispa)

Hace cuatro meses Ricardo Darín protagonizó un insólito debate con el ministro de economía, Luis Caputo, motivado por el valor de una docena de empanadas. La polémica, que arrancó en la mesa de Mirtha Legrand, continuó en las redes y se volvió un tema nacional que incluso trascendió fronteras. El actor incluso reconoció que la creatividad de un emprendedor tomó como inspiración el asunto.

En una charla para el canal Hispa, para el ciclo de entrevistas El Buscador de Julio Leiva, el protagonista de El Eternauta recordó el momento más agitado del inesperado conflicto con el funcionario del gobierno de Javier Milei. “Me han pegado tantas veces de distintos lugares y por distintos motivos, con justicia, sin justicia, diciendo la verdad, mintiendo. Más o menos empezás a entender cómo son las coordenadas y decís: ‘Bueno, hay cosas que las tengo que dejar pasar’. Qué voy a hacer”, aseguró.

“Hay un tipo que después de todo este incidente de las empanadas, quiso abrir un local y ponerle ‘Empanadarín’”, contó Ricardo Darín sobre la inesperada propuesta que recibió (El Buscador, Hispa)

Divertido, recordó la insólita propuesta que conoció. “Hay un tipo que después de todo este incidente de las empanadas, quiso abrir un local y ponerle ‘Empanadarín’”, aseguró, tentando de risa al entrevistador. “Perdón, Ricardo, pero está muy bien”, lanzó Leiva. “Claro. Yo entiendo, es gracioso. A mí también me causó gracia. Pero entonces lo llamé a un abogado mío, que es un fenómeno, Javier. Le digo: ‘¿Cómo analizamos esto? ¿Qué se hace?’. Le pregunto si uno tiene que registrar su nombre y me dice ‘no, no es garantía de nada, le tenés que poner un rubro específico y si es otro rubro, no sé qué...’“, relató, sobre la acción judicial que buscó.

“Le digo: ‘Bueno, ¿y qué se hace para esto?’. ‘Tenemos que pagar’, me contesta. ‘Ah, ¿yo tengo que pagar para decir que me opongo a que el tipo haga eso?’. ‘Sí’. ‘No, está bien. Dejalo que lo haga’”, remató, entre carcajadas. ¿El negocio ‘Empanadarín’ ya abrió sus puertas? “No sé qué pasó, pero porque no puedo, me desentendí de la idea. Me superó ampliamente”, reconoció. “Otro quería poner un hotel con sauna que se llamaba ‘Darín’. Ese me pareció más interesante. No sé por qué pasan esas cosas. Son momentos. Después pasa esto con otros y es así”, afirmó.

Luis Caputo cuestionó a Ricardo Darín por el valor de la docena de empanadas (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece/ LN)

Sobre su relación con la tecnología, Darín reconoció que conoció el lado más problemático de las redes por el debate que se generó con las empanadas: “A veces es difícil adaptarse a las nuevas consignas. En las redes contesto porque soy un gil. El Chino, como Clara y Flor, me tienen prohibido contestar, pero a veces hay cosas que no las podés pasar por alto”.

“Hablando de las nuevas consignas de las épocas, entendiendo que las redes en algunos casos, no siempre, son una cloaca de ira, de cólera y de frustraciones volcadas para defenestrar a alguien, a veces injustamente. Aun así, hay cosas que no las puedo dejar pasar. Yo sé que soy un estúpido porque, como me dice Clara, ‘¿papá, vos te fijaste cuántos seguidores tiene esta persona?’. ‘No, no me fijé’. Me dice ‘tiene cuatro y vos le vas a dar visibilidad a esto que te acaba de decir’. Entonces, esto en una discusión es ridículo”. ‘Pero yo no puedo dejar que siga pensando esto’. ‘No vas a cambiar más’, me termina diciendo”, contó, sobre sus discusiones familiares.

“No es diversión. Es algo medio compulsivo, sobre todo cuando hay un evento fuera de programación que te lleva a ver cuál es el rebote, qué es lo que ocurrió. El tristemente famoso evento de un ejemplo que di con respecto al precio de unas empanadas que derivó en una cosa rarísima”, continuó. “Preocupantemente rarísima porque era claro que me estaba refiriendo a que notaba que las cosas estaban caras y usé como ejemplo, a lo mejor un mal ejemplo, porque justo ese mismo día hablando con Florencia me dijo ‘¿vos sabés cuánto están las empanadas?’ y me tiró el número. Se ve que me quedó rebotando en el cerebro y salió como un escopetazo”, recordó el actor de El secreto de sus ojos y El hijo de la novia sobre el origen de sus frases.

“Lo que sucedió responde a otro tipo de intereses y a quienes lo manipulan, hacen una cuestión política y yo no estaba hablando de política, de administraciones, ni de gobierno. Estaba hablando de la realidad de los precios”, sostuvo Ricardo Darín al recordar su enfrentamiento en mayo con el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo

Las repercusiones que tuvieron sus expresiones fueron materia de análisis: “Responde a otro tipo de intereses y a quienes lo manipulan, hacen una cuestión política y yo no estaba hablando de política, de administraciones, ni de gobierno. Estaba hablando de la realidad de los precios”.

“Me preocupó un poco cierta ingenuidad, aun con las mejores intenciones. Que me digan ‘che, Ricardo venite acá a Rivadavia 473 la docena de empanadas está a 32 mil, pero si te llevás…’. Todavía la gente me habla de las empanadas y no lo puedo creer. Todo culpa mía. Mea culpa, mea culpa”, reconoció.

Para darle un cierre al tema, contó sus preferencias sobre uno de los platos tradicionales favoritos del país: “Me gustan sobre todo las empanadas fritas. Las menos saludables”.

