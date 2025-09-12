Teleshow

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich

La conductora decidió alejarse de la polémica y relajarse con sus pequeñas en Estados Unidos. La llamativa canción que eligió para musicalizar sus historias

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Instagram
Instagram

Entre rumores de infidelidad y terceras en discordia, Chechu Bonelli aún atraviesa el duelo por su separación de Darío Cvitanich. Y si bien la modelo intentó despejar su mente enfocándose en sí misma, en las últimas horas decidió salir del centro de la escena y relajarse en el exterior. Fue así como la periodista viajó a Miami para disfrutar del calor junto a sus hijas.

Bajo un cielo celeste, Bonelli primero compartió en sus redes una selfie en la que se la ve en bikini, luciendo lentes oscuros y una gorra negra. Además, incluyó en la ubicación el nombre de la ciudad estadounidense. En su siguiente posteo, la influencer publicó una foto con una de sus pequeñas, quien también lucía una malla, lista para disfrutar del verano.

Tras su separación de Darío
Tras su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli viajó a Miami junto a sus hijas (Instagram)

Más allá de abrir la puerta de su intimidad, Cecilia también compartió una foto frente al espejo. Al tiempo que la joven lucía su bikini completa, acompañaba la imagen con una sentida canción, “Stereophonics” de Fly like an eagle, cuya letra parecería reflejar el momento emocional que atraviesa. “Todo va a estar bien, todo va a estar muy bien. ¿Alguna vez sentiste que todo esta cayendo? Vuela como un águila hacia el amanecer. Sé que siempre sientes que el cielo está cayendo, vuela como un águila y los muertos renacerán”, rezaba la letra.

Como si fuera poco, en otro posteo similar, Bonelli incluyó la canción Días de enero de Shakira. En la publicación incluyó el fragmento que decía: “Voy a curarte el alma entero, voy a dejarte como nuevo, todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, más que nadie mereces ser feliz”.

Chechu Bonelli junto a una
Chechu Bonelli junto a una de sus hijas en sus vacaciones (Instagram)

Horas antes, la modelo había compartido una story junto a sus más de 554 mil seguidores en la que se la veía en el Aeropuerto de Ezeiza junto a sus pequeñas, Lupe y Carmela, las niñas más grandes que tuvo junto al exfutbolista. “Primero de a 3. Primero de muchos. Las amo”, escribió Cecilia en una foto previo a los controles migratorios, a las seis de la mañana. La frase usada por la influencer no solo indicaba la naturaleza del viaje, sino una dinámica que, a priori, planea usar en el futuro.

Una semana atrás, la conductora había hablado de su separación por primera vez. Tras ponerle punto final a su relación de 14 años junto a Cvitanich, Bonelli dialogó ante las cámaras de Intrusos (América). “Chicos, por favor, no voy a hablar”, fue lo primero que dijo al ver los micrófonos. Las preguntas de los cronistas no tardaron en hacer eco: “¿Qué te tatuaste?“; ¿Cómo estás vos?“; ”¿Es verdad que una amiga tuya los habría encarado a ambos?, que estaban ahí en el VIP". Ninguna de ellas recibió respuesta.

“Chicos, no tengo nada para decir, la verdad”, volvió a repetir ante la catarata de preguntas que resonaban a su alrededor. “Estoy recontra bien”, fue todo lo que agregó. A la mención de la posible relación de su expareja con Ivana Figueiras, su actitud cambió y se tornó un poco más fría.

Chechu Bonelli mostró cómo disfruta
Chechu Bonelli mostró cómo disfruta del verano estadounidense en Miami (Instagram)

Mientras se preparaba para subir al auto, Oliver Quiroz, el enviado por A la tarde, le consultó por qué motivo había decidido guardar silencio y, si bien los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca para captar el sonido, ella articuló de tal manera la frase que se entendió igual. “Porque me hace más mujer”, fue toda la explicación que dio.

Después de que pasaran esta nota al aire del ciclo de espectáculos de América, la conductora decidió enviarle un mensaje a Karina Iavícoli con la intención de dejar en claro el motivo de su reticencia a hablar con los medios. “Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor”, comenzó el mensaje que el envío la periodista a Karina.

Y siguió: “Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.

Temas Relacionados

Cechu BonelliDarío Cvitanich

Últimas Noticias

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

En Patria y Familia, por Luzu, el director relató el proceso de adopción y la razón que esgrimió el joven para decidir que él sea su padre

José María Muscari emocionó al

Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro luego de separarse de su novia y regresar de México

El actor volvió al país luego de pasar seis meses viviendo en el extranjero, donde estuvo a punto de contraer matrimonio

Jorge Martínez volvería a vivir

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

La periodista debía presentarse en el Teatro Metropolitan el 21 de octubre con su obra Catarsis de mamis. También explicó que a las doscientas personas que ya habían adquirido su ticket les devolverán el dinero

María Julia Oliván anunció la

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo

Nat Córdoba compartió un imágenes de la empresaria en su casa en Punta del Este en sus historias y luego lo borró, pero algo se llevó todas las miradas

El detalle de un video

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra

La empresaria estaría analizando iniciar acciones legales contra el cantante de cumbia 420 por las declaraciones que dio en una entrevista

Wanda Nara demandaría a L-Gante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de filete de merluza

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y aliados exigieron una “tregua humanitaria” de tres meses en Sudán

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

TELESHOW
José María Muscari emocionó al

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro luego de separarse de su novia y regresar de México

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra