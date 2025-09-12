El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich

Instagram

Entre rumores de infidelidad y terceras en discordia, Chechu Bonelli aún atraviesa el duelo por su separación de Darío Cvitanich. Y si bien la modelo intentó despejar su mente enfocándose en sí misma, en las últimas horas decidió salir del centro de la escena y relajarse en el exterior. Fue así como la periodista viajó a Miami para disfrutar del calor junto a sus hijas.

Bajo un cielo celeste, Bonelli primero compartió en sus redes una selfie en la que se la ve en bikini, luciendo lentes oscuros y una gorra negra. Además, incluyó en la ubicación el nombre de la ciudad estadounidense. En su siguiente posteo, la influencer publicó una foto con una de sus pequeñas, quien también lucía una malla, lista para disfrutar del verano.

Tras su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli viajó a Miami junto a sus hijas (Instagram)

Más allá de abrir la puerta de su intimidad, Cecilia también compartió una foto frente al espejo. Al tiempo que la joven lucía su bikini completa, acompañaba la imagen con una sentida canción, “Stereophonics” de Fly like an eagle, cuya letra parecería reflejar el momento emocional que atraviesa. “Todo va a estar bien, todo va a estar muy bien. ¿Alguna vez sentiste que todo esta cayendo? Vuela como un águila hacia el amanecer. Sé que siempre sientes que el cielo está cayendo, vuela como un águila y los muertos renacerán”, rezaba la letra.

Como si fuera poco, en otro posteo similar, Bonelli incluyó la canción Días de enero de Shakira. En la publicación incluyó el fragmento que decía: “Voy a curarte el alma entero, voy a dejarte como nuevo, todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, más que nadie mereces ser feliz”.

Chechu Bonelli junto a una de sus hijas en sus vacaciones (Instagram)

Horas antes, la modelo había compartido una story junto a sus más de 554 mil seguidores en la que se la veía en el Aeropuerto de Ezeiza junto a sus pequeñas, Lupe y Carmela, las niñas más grandes que tuvo junto al exfutbolista. “Primero de a 3. Primero de muchos. Las amo”, escribió Cecilia en una foto previo a los controles migratorios, a las seis de la mañana. La frase usada por la influencer no solo indicaba la naturaleza del viaje, sino una dinámica que, a priori, planea usar en el futuro.

Una semana atrás, la conductora había hablado de su separación por primera vez. Tras ponerle punto final a su relación de 14 años junto a Cvitanich, Bonelli dialogó ante las cámaras de Intrusos (América). “Chicos, por favor, no voy a hablar”, fue lo primero que dijo al ver los micrófonos. Las preguntas de los cronistas no tardaron en hacer eco: “¿Qué te tatuaste?“; ¿Cómo estás vos?“; ”¿Es verdad que una amiga tuya los habría encarado a ambos?, que estaban ahí en el VIP". Ninguna de ellas recibió respuesta.

“Chicos, no tengo nada para decir, la verdad”, volvió a repetir ante la catarata de preguntas que resonaban a su alrededor. “Estoy recontra bien”, fue todo lo que agregó. A la mención de la posible relación de su expareja con Ivana Figueiras, su actitud cambió y se tornó un poco más fría.

Chechu Bonelli mostró cómo disfruta del verano estadounidense en Miami (Instagram)

Mientras se preparaba para subir al auto, Oliver Quiroz, el enviado por A la tarde, le consultó por qué motivo había decidido guardar silencio y, si bien los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca para captar el sonido, ella articuló de tal manera la frase que se entendió igual. “Porque me hace más mujer”, fue toda la explicación que dio.

Después de que pasaran esta nota al aire del ciclo de espectáculos de América, la conductora decidió enviarle un mensaje a Karina Iavícoli con la intención de dejar en claro el motivo de su reticencia a hablar con los medios. “Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor”, comenzó el mensaje que el envío la periodista a Karina.

Y siguió: “Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.