El enigmático posteo de Priscila Crivocapich, la novia de Roberto García Moritán, en un prestigioso atelier

El posteo de Priscila Crivocapich reaviva rumores de casamiento con Roberto García Moritán

El posteo de Priscila Crivocapich reavivó rumores sobre un posible casamiento con Roberto García Moritán luego de que la joven compartiera una foto junto a un grupo reducido de mujeres, con una prenda cuidadosamente oculta y la frase: “En proceso”.

En la foto, difundida a través de una historia de Instagram, Priscila aparece junto a tres personas en el prestigioso atelier de Joti Harriague de la Ciudad de Buenos Aires. Las mujeres que se encuentran junto a ella son: la propia Harriague, la diseñadora Anita Korman y Millie Bressie, compañera de esta última. El vestido que lleva se encuentra cubierto por un garabato en color blanco y con un filtro en blanco y negro, lo que impidió ver detalles del diseño o color. Esa elección generó diversas interpretaciones acerca del motivo del encuentro y el significado detrás de la escena compartida.

Hace algunas semanas, García Moritán vivió un incómodo momento junto a la periodista deportiva. La secuencia se dio mientras el exmarido de Pampita y Priscila salían de uno de los teatros de Calle Corrientes, a metros del Obelisco. “Queremos saber tu opinión de Araceli, esta chica que apareció y habló de vos”, comenzó preguntándole un cronista. Sin embargo, visiblemente incómodo, el empresario evitó dar precisiones: “No tengo ninguna opinión".

La imagen compartida en Instagram muestra a Crivocapich junto a amigas y un vestido oculto

Al escuchar la respuesta del economista, los periodistas le consultaron si la relación con la joven modelo fue real. Con el ceño fruncido, Roberto reafirmó: “No respondo a disparates. Chicos, no se dan cuenta de la situación me parece. No da para nada. No voy a hablar de disparates”.

Fue entonces cuando uno de los cronistas quiso entender la razón detrás de su malestar: “¿Te molesta cuando salen a hablar personas de esta magnitud, contando estas cosas?. ¿Te pasó muchas veces?“. En la misma línea, el exlegislador respondió de forma breve y concisa: ”Habla más de ellas que de mi, chicos, que les vaya muy bien. No me había pasado".

En un intento por desviar el tema, los periodistas le consultaron por la entonces separación de Pampita y Martín Pepa, con quien ya se reconcilió en la actualidad: “¿Te sorprendió la separación de Caro?“. Pero en la línea de sus últimas respuestas, el político devolvió: ”No voy a opinar jamás de Caro".

Roberto García Moritán evita responder sobre su relación con Araceli Salto y rumores de infidelidad (Video: Puro Show, Eltrece)

Por último, los cronistas quisieron conocer su visión sobre Benjamín Vicuña como padre, ya que recientemente se vio que el chileno había compartido unos días de vacaciones junto a Pampita y sus hijos. “Muy bien, es de primera”, contestó Moritán, finalizando el diálogo.

En su momento, luego de discusiones, llamativas escenas y versiones de infidelidad, la separación de Pampita y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los escándalos del mundo del espectáculo. Después de cinco años de matrimonio, y con una hija de por medio, la pareja puso punto final a su vínculo. Desde entonces, las versiones indicaban que el político había engañado a la figura de la televisión. Así las cosas, la supuesta amante del economista contó detalles de su relación.

“Araceli Salto contó su historia con Roberto García Moritán”, comenzó diciendo Ángel de Brito, conductor del ciclo, ante la supuesta amante del político, al recibirla en LAM (América TV). Luego de consultarle por qué quería contarlo al público, la joven respondió: “Siento que en la vida uno tiene que cerrar etapas, de la manera que uno crea que las que las tiene que cerrar, pero para poder avanzar. A veces cuando escondemos cosas y no logramos superarlas, es como hacer terapia. Yo siempre sentí que esto lo tenía que hablar porque me escondí durante un montón de tiempo, como si yo ocultara algo. Y no tengo nada que ocultar”.